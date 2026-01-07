English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan 22வது தவணை கிடைக்க இனி e-KYC மட்டும் போதாது, இதுவும் தேவை... விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்

PM Kisan 22வது தவணை கிடைக்க இனி e-KYC மட்டும் போதாது, இதுவும் தேவை... விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும் மோசடிகளைத் தடுக்கவும், மத்திய அரசு இப்போது e-KYC உடன் விவசாயி ஐடியையும் கட்டாயமாக்கியுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 7, 2026, 12:16 PM IST
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • பிஎம் கிசான் தவணை சிக்காமல் கிடைக்க ன்ன செய்ய வேண்டும்?
  • விவசாயி அடையாள அட்டையின் முக்கிய நன்மைகள் என்ன?

PM Kisan 22வது தவணை கிடைக்க இனி e-KYC மட்டும் போதாது, இதுவும் தேவை... விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் முக்கிய திட்டங்களில் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா முக்கியமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் பலன்களைப் பெறும் கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களுடன் தொடங்கியுள்ளது. 

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிஎம் கிசான் தவனையை தவறாமல் பெற சில பணிகளை செய்து முடிக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். அவற்றில் மிக முக்கியமானது e-KYC. இப்போது இதில் ஒரு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தின் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும் மோசடிகளைத் தடுக்கவும், மத்திய அரசு இப்போது e-KYC உடன் விவசாயி ஐடியையும் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. AgriStack முயற்சியின் கீழ் உருவாக்கப்படும் இந்த டிஜிட்டல் அடையாளம், பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் தொடர்ந்து பலன்களைப் பெறுவதற்கு ஒரு முன்நிபந்தனையாக மாறியுள்ளது.

What is a Farmer ID? 

விவசாயி அடையாள அட்டை என்றால் என்ன?

விவசாயி அடையாள அட்டை என்பது ஒரு விவசாயியின் டிஜிட்டல் அடையாளம் ஆகும். ஜனவரி 2026 முதல் பல மாநிலங்களில் இதற்காக சிறப்பு முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. விவசாயிகள் தங்கள் தனித்துவமான விவசாயி ஐடியை சரியான நேரத்தில் உருவாக்கத் தவறினால், 22வது தவணை தாமதமாகலாம். இந்த ஐடி பிஎம் கிசான் திட்டத்திற்கு மட்டுமல்லாமல், எதிர்காலத்தில் உரங்கள், விதைகள் மற்றும் பயிர் காப்பீடு போன்ற பிற அரசு சேவைகளுக்கும் ஒற்றை சாளரமாக செயல்படும்.

AgriStack விவசாயி ஐடி என்றால் என்ன?

விவசாயி ஐடி என்பது AgriStack திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டு வரும் ஆதார்-இணைக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் அடையாளமாகும். நாட்டில் 11 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் மையப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்தளத்தை உருவாக்குவதே இதன் முதன்மை நோக்கமாகும். தகுதி அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்யாமல் திட்டத்தின் கீழ் சலுகைகளைப் பெறுபவர்களை அடையாளம் காண்பது இந்த அமைப்பின் மூலம் எளிதாகும். இது பயிர் காப்பீட்டில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவருவதோடு போலியான விவசாயிகளின் பதிவுகளையும் தடுக்கிறது.

பிஎம் கிசான் 22வது தவணை: விவசாயி அடையாள அட்டை ஏன் அவசியம்?

பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சமீபத்தில் பல மொசடி பதிவுகள் கண்டறியப்பட்டன. ஆதார் அட்டை மற்றும் e KYC ஆகியவற்றை மட்டுமே பயன்படுத்தி நிலத்தின் உண்மையான உரிமையை துல்லியமாகக் கண்டறிவது சில நேரங்களில் சவாலாக இருப்பதாக அரசாங்கம் கருதுகிறது. விவசாயி ஐடிகள் வருவாய்த் துறையின் நிலப் பதிவுகளுடன் நேரடியாக இணைக்கப்படும்.

Farmer ID: விவசாயி அடையாள அட்டையின் முக்கிய நன்மைகள்:

விவசாயி ஐடி இவற்றை உறுதி செய்கிறது:

- உண்மையான நில உரிமையாளர்கள் மட்டுமே திட்டத்திலிருந்து சலுகைகளைப் பெறுவது இதன் மூலம் உறுதி செய்யப்படுகின்றது.

- இதன் உதவியுடன் போலியான மற்றும் தகுதியற்ற பயனாளிகள் பட்டியலிலிருந்து எளிதாக நீக்கப்படுகிறார்கள்.

- அரசாங்க மானியங்கள் (உரம், விதைகள், இயந்திரங்கள்) விநியோகம் நேரடியாகவும், துல்லியமாகவும் நடக்கும்.

பிஎம் கிசான் தவணை சிக்காமல் கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

பிஎம் கிசான் பயனாளி விவசாயிகள் பிப்ரவரி 6, 2026 க்கு முன் தங்கள் விவசாயி ஐடி செயல்முறையை முடிக்க வேண்டும். 

இரண்டு வழிகளில் இதை செய்யலாம்:

ஆன்லைன் முறையில் விவசாயி ஐடி பதிவு

- முதலில் அக்ரிஸ்டாக்கின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் அல்லது மாநில வேளாண் துறை போர்ட்டலுக்கு செல்லவும்.
- உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி e-KYC ஐ பூர்த்தி செய்யவும்.
- உங்கள் நில விவரங்களை உள்ளிடவும்.
- சரிபார்த்த பிறகு, உங்கள் தனித்துவமான விவசாயி ஐடி உருவாக்கப்படும்.

ஆஃப்லைன் முறையில் விவசாயி ஐடி பதிவு (சிறப்பு முகாம்கள்)

- ஜனவரி 6, 2026 முதல் பல பஞ்சாயத்துகளில் அரசாங்கம் விவசாயி ஐடி-க்கான சிறப்பு பதிவு முகாம்களைத் தொடங்கியுள்ளது.
- விவசாயிகள் தங்கள் ஆதார் அட்டை, வங்கி பாஸ்புக் மற்றும் நில ஆவணங்களுடன் அருகிலுள்ள பொது சேவை மையத்திற்கு (CSC) சென்று  தங்கள் விவசாயி ஐடிகளைப் பெறலாம்.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு 3 தவணைகள் வழங்கப்படுகின்றன. ரூ.2,000 என்ற சம தவணைகள் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 விவசாயிகளின் கணக்கில் மாற்றப்படுகின்றது. விவசாயி பதிவேட்டில் தரவு புதுப்பிக்கப்பட்ட கணக்குகளுக்கு மட்டுமே 22வது தவணை வரவு வைக்கப்படும். டிஜிட்டல் ஐடி பணிகள் வேகமாக முன்னேறி வரும் மாநிலங்களில், புதிய தவணைகளுக்கு இது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக வேளாண் அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. பிஎம் கிசான் 22வது தவணை பிப்ரவரி மாதம் முதல் வாரத்தில் வெளியிடப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிகின்றன.

