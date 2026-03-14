  • PM Kisan 22வது தவணை கிடைக்கவில்லையா? புகார் அளிப்பது எப்படி? முழு விவரம் இதோ...

PM Kisan 22வது தவணை கிடைக்கவில்லையா? புகார் அளிப்பது எப்படி? முழு விவரம் இதோ...

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை இன்னும் வரவில்லையா? இதற்கான காரணத்தை எப்படி தெரிந்துகொள்வது? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 14, 2026, 11:53 AM IST
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை இன்னும் வரவில்லையா?
  • இதை எப்படி சரி செய்து தொகையை பெறுவது?
  • இதற்கு எங்கு புகார் அளிப்பது?

PM Kisan 22வது தவணை கிடைக்கவில்லையா? புகார் அளிப்பது எப்படி? முழு விவரம் இதோ...

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டில் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு நேற்று, அதாவது மார்ச் 13 அன்று, பிஎம் கிசான் 22வது தவணை வங்கிக்கணக்கில் வந்து சேர்ந்தது. பிரதாம் நரேந்திர மோடி அசாமிலிருந்து விவசாயிகளின் கணக்குகளில் ரூ.2,000 தொகையை DBT மூலம் மாற்றினார்.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

இந்த முறை 9 கோடிக்கும் மேலான விவசாயக் குடும்பங்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்துள்ளன. பிஎன் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகள் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 நிதி உதவி பெறுகிறார்கள். நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 என்ற 3 சம தவணைகளில் இந்த தொகை அளிக்கபப்டுகின்றது. 

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை இன்னும் வரவில்லையா?

பிஎம் கிசான் 22வது தவணை இன்னும் உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால், பணம் இன்னும் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படவில்லை என்றால் அதற்கான காரணத்தை எளிதாக தெரிந்துகொள்ளலாம். பிஎம் கிசான் 22வது தவணை தாமதம் ஆவது ஏன்? இதை எப்படி சரி செய்து தொகையை பெறுவது? இதற்கு எங்கு புகார் அளிப்பது? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் செய்தி வரும்

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் தவணைத் தொகை வெளியிடப்பட்டதும், பயனாளியின் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு அரசு தரப்பிலிருந்து ஒரு அறிவிப்புச் செய்தி அனுப்பப்படும். கூடுதலாக, வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அவர்களது வங்கித் தரப்பிலிருந்தும் ஒரு அறிவிப்புச் செய்தி கிடைக்கும். இந்த வழியில், தகுதியுள்ள விவசாயிகள் தங்கள் மொபைல் எண்ணில் வரும் செய்தி மூலம் 22வது தவணைக்கான பணம் தங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

PM Kisan Beneficiary List 

பிஎம் கிசான் பயனாளி பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? அதற்கான செயல்முறை இதோ:

- பிஎம் கிசான் பயனாளிகள் முதலில் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான pmkisan.gov.in-க்குச் செல்லவும்.
- முகப்புப் பக்கத்தில் Beneficiary List என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
- இப்போது, ​​உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம், வட்டாரம் மற்றும் கிராமம் ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- அதன் பிறகு Search என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, கிராமம் முழுவதிலும் உள்ள பயனாளிகளின் முழுமையான பட்டியல் தோன்றும்.
- அதில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.

பிஎம் கிசான் தவணை கணக்கில் வந்ததா என்பதை எப்படி தெரிந்துகொள்வது?

- முதலில் பிஎம் கிசான் போர்டலுக்கு செல்லவும்.
- Beneficiary Status என்ற ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் ஆதார் எண், வங்கிக் கணக்கு எண் அல்லது அலைபேசி எண்ணை உள்ளிடவும்.
- அதன் பிறகு Get Data என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- இதைச் செய்தவுடன், தவணைத் தொகை உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என்பதை நீங்கள் உடனடியாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

பிஎம் கிசான் தவணத் தொகை இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்றால் அதற்கு எப்படி புகார் அளிப்பது?

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22-வது தவணைத் தொகை இன்னும் உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால், பின்வரும் விவரங்களை பிஎம் கிசான் இணையதளத்தில் செக் செய்யவும்:

- e-KYC நிலை, 
- ஆதார்-வங்கி இணைப்பு மற்றும் 
- நில விவரப் பதிவு (Land Seeding) நிலை

- ஏதேனும் சிக்கல்கள் இருந்தால், 155261 அல்லது 18001801551 என்ற கட்டணமில்லா எண்களை அழைக்கவும், அல்லது
- pmkisan-ict@gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் புகார் பதிவு செய்யவும்.

PM Kisan திட்டத் தவணைத் தொகை இன்னும் கிடைக்காதவர்கள் இந்த வழிகளில் புகார் அளிக்கலாம்:

Status Check: முதலில் உங்கள் பயனாளி நிலையை செக் செய்துகொள்ளுங்கள். அதிகாரப்பூர்வ PM Kisan இணையதளத்திற்கு சென்று, Know Your Status என்பதில் உங்கள் ஆதார் எண் அல்லது மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் e-KYC அல்லது ஆதார் இணைப்புப் பணிகள் ஏதேனும் நிலுவையில் உள்ளனவா என்பதை செக் செய்துகொள்ளுங்கள்.

Helpline Number: தேவையான அனைத்து விவரங்களும் சரியாக இருந்தால், ஏதேனும் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளால் தவணை கிடைக்காமல் இருக்கலாம். அதை தெரிந்துகொள்ள 011-24300661 அல்லது 155261 என்ற எண்களை அழைக்கலாம்.

Email Complaint: உங்கள் சிக்கல் குறித்த விரிவான தகவல்களை pmkisan-ict@gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு எழுதி அனுப்பலாம்.

பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா: 22வது தவணை

- பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதித் திட்டத்தின் 22வது தவணை நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 
- நாடு முழுவதும் உள்ள 9.32 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில், மொத்தம் ₹18,640 கோடி டெபாசி செய்யப்பட்டது.
- பிரதமர் நரேந்திர மோடி மார்ச் 13 அன்று குவஹாத்தியிலிருந்து, விவசாயிகளுக்கு இந்தச் சிறப்புப் பரிசைப் வழங்கினார். 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

