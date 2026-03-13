PM Kisan 22வது தவணையை வெளியிட்டார் பிரதமர் மோடி: உங்கள் கணக்கில் வந்ததா?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டின் கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு முக்கிய செய்தி. பிரதமர் நரேந்திர மோடி அசாமிலிருந்து பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதியின் 22வது தவணையை வெளியிட்டார். விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் ₹2,000 தொகையை DBT பரிமாற்றம் மூலம் மாற்றினார்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
வெள்ளிக்கிழமையன்று (மார்ச் 13), பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அசாமின் குவஹாத்தியிலிருந்து பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22-வது தவணையை வெளியிட்டார். இந்திய அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் ₹2,000 என்ற தொகை நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் கீழ் நாடு முழுவதும் உள்ள 9.32 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயக் குடும்பங்களின் வங்கிக் கணக்குகளில், மொத்தம் ₹18,640 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை DBT எனப்படும் நேரடி வங்கிப் பரிமாற்றம் மூலம் நேரடியாகச் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
#WATCH | Guwahati, Assam: Prime Minister Narendra Modi says, "Today is also a significant day for the farmers of the country and for our fellow workers in Assam's tea gardens. A short while ago, more than Rs 18,000 crore under the PM Kisan Samman Nidhi scheme was transferred to… https://t.co/WhzggVua3o pic.twitter.com/sIr2nHGpDz
— ANI (@ANI) March 13, 2026
பிஎம் கிசான் தவணைகள்
இதுவரை, பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் 21 தவணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. தற்போது 22-வது தவணை இன்று, மார்ச் 13 ஆம் தேதி வெளிவந்துள்ளது. விவசாயிகள் தவணை தங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை வீட்டில் இருந்தபடியே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
SMS மூலம் PM Kisan தவணையை செக் செய்வது எப்படி?
- பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தவணை வெளியிடப்பட்ட உடனேயே, பயனாளிகள் பதிவு செய்துள்ள மொபைல் எண்களுக்கு ஒரு SMS அறிவிப்பு அனுப்பப்படும்.
- பதிவு செய்யப்பட்ட உங்கள் மொபைலில் அந்த SMS வந்துள்ளதா என்பதை நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.
- கூடுதலாக, ₹2,000 தொகை தங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதை பயனாளிகளுக்குத் தெரிவிக்கும் வகையில், வங்கியின் சார்பிலும் ஒரு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்படும்.
PM Kisan Beneficiary List
பயனாளிகள் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளதா என்பதை இந்த வழியில் தெரிந்துகொள்ளலாம்
- இதற்கு முதலில், பிம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்லவும்.
- முகப்புப்பக்கத்தில் உள்ள Beneficiary List என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
- அடுத்து, உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், வட்டம், ஒன்றியம் மற்றும் கிராமம் தொடர்பான விவரங்களை உள்ளிடவும்.
- தேவையான அனைத்துத் தகவல்களையும் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, Get Report என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
- அதன் பிறகு உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள அனைத்துப் பயனாளிகளின் முழுமையான பட்டியல் திரையில் தோன்றும்.
- இந்தப் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம்பெற்றிருந்தால், இத்திட்டத்தின் தவணைத் தொகையைப் பெறுவதற்கு உங்களுக்கு தகுதி உள்ளது என பொருள்.
பிஎம் கிசான் தவணை நிதி வங்கிக்கணக்கில் வந்துவிட்டதா?
இதை தெரிந்துகொள்வதற்கான செயல்முறை இதோ:
- திட்டத்தின் தவணைத் தொகை தங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை விவசாயிகள் இணையதளம் வாயிலாகவும் பார்க்கலாம்.
- இதைச் செய்வதற்கு, முதலில் பிஎம் கிசான் இணையதளத்திற்கு செல்லவும்.
- Beneficiary Status என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
- அடுத்து, உங்கள் ஆதார் எண், வங்கிக் கணக்கு எண் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட மொபல் எண்ணை உள்ளிடவும்.
- பின்னர், ‘Get Data’ என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
- அதன் பின்னர், உங்கள் தவணைத் தொகை மற்றும் பணம் செலுத்தப்பட்ட நிலை (Payment Status) தொடர்பான முழுமையான விவரங்கள் திரையில் காண்பிக்கப்படும்.
