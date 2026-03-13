English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan 22வது தவணையை வெளியிட்டார் பிரதமர் மோடி: உங்கள் கணக்கில் வந்ததா?

PM Kisan 22வது தவணையை வெளியிட்டார் பிரதமர் மோடி: உங்கள் கணக்கில் வந்ததா?

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 22வது தவணையை அசாமிலிருந்து சற்று முன் பிரதமர் மோடி வெளியிட்டார். ரூ.2,000 விவசாயிகளின் கணக்கில் டெபசிட் செய்யப்பட்டது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 13, 2026, 06:26 PM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா.
  • 22வது தவணையை வெளியிட்டார் பிரதமர் மோடி.
  • உங்கள் கணக்கில் ரூ.2,000 வந்ததா?

PM Kisan 22வது தவணையை வெளியிட்டார் பிரதமர் மோடி: உங்கள் கணக்கில் வந்ததா?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டின் கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு முக்கிய செய்தி. பிரதமர் நரேந்திர மோடி அசாமிலிருந்து பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதியின் 22வது தவணையை வெளியிட்டார். விவசாயிகளின்  வங்கிக் கணக்குகளில் ₹2,000 தொகையை DBT பரிமாற்றம் மூலம் மாற்றினார்.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

வெள்ளிக்கிழமையன்று (மார்ச் 13), பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அசாமின் குவஹாத்தியிலிருந்து பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22-வது தவணையை வெளியிட்டார். இந்திய அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் ₹2,000 என்ற தொகை நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் கீழ் நாடு முழுவதும் உள்ள 9.32 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயக் குடும்பங்களின் வங்கிக் கணக்குகளில், மொத்தம் ₹18,640 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை DBT எனப்படும் நேரடி வங்கிப் பரிமாற்றம் மூலம் நேரடியாகச் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

பிஎம் கிசான் தவணைகள்

இதுவரை, பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் 21 தவணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. தற்போது 22-வது தவணை இன்று, மார்ச் 13 ஆம் தேதி வெளிவந்துள்ளது. விவசாயிகள் தவணை தங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை வீட்டில் இருந்தபடியே தெரிந்துகொள்ளலாம்.

SMS மூலம் PM Kisan தவணையை செக் செய்வது எப்படி?

- பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தவணை வெளியிடப்பட்ட உடனேயே, பயனாளிகள் பதிவு செய்துள்ள மொபைல் எண்களுக்கு ஒரு SMS அறிவிப்பு அனுப்பப்படும். 

- பதிவு செய்யப்பட்ட உங்கள் மொபைலில் அந்த SMS வந்துள்ளதா என்பதை நீங்கள் சரிபார்க்கலாம். 

- கூடுதலாக, ₹2,000 தொகை தங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதை பயனாளிகளுக்குத் தெரிவிக்கும் வகையில், வங்கியின் சார்பிலும் ஒரு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்படும்.

PM Kisan Beneficiary List

பயனாளிகள் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளதா என்பதை இந்த வழியில் தெரிந்துகொள்ளலாம்

- இதற்கு முதலில், பிம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்லவும்.

- முகப்புப்பக்கத்தில் உள்ள Beneficiary List என்பதை கிளிக் செய்யவும். 

- அடுத்து, உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், வட்டம், ஒன்றியம் மற்றும் கிராமம் தொடர்பான விவரங்களை உள்ளிடவும்.

- தேவையான அனைத்துத் தகவல்களையும் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, Get Report என்பதை கிளிக் செய்யவும். 

- அதன் பிறகு உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள அனைத்துப் பயனாளிகளின் முழுமையான பட்டியல் திரையில் தோன்றும்.

- இந்தப் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம்பெற்றிருந்தால், இத்திட்டத்தின் தவணைத் தொகையைப் பெறுவதற்கு உங்களுக்கு தகுதி உள்ளது என பொருள்.

பிஎம் கிசான் தவணை நிதி வங்கிக்கணக்கில் வந்துவிட்டதா?

இதை தெரிந்துகொள்வதற்கான செயல்முறை இதோ:

- திட்டத்தின் தவணைத் தொகை தங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை விவசாயிகள் இணையதளம் வாயிலாகவும் பார்க்கலாம்.

- இதைச் செய்வதற்கு, முதலில் பிஎம் கிசான் இணையதளத்திற்கு செல்லவும்.

- Beneficiary Status என்பதை கிளிக் செய்யவும். 

- அடுத்து, உங்கள் ஆதார் எண், வங்கிக் கணக்கு எண் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட மொபல் எண்ணை உள்ளிடவும். 

- பின்னர், ‘Get Data’ என்பதை கிளிக் செய்யவும். 

- அதன் பின்னர், உங்கள் தவணைத் தொகை மற்றும் பணம் செலுத்தப்பட்ட நிலை (Payment Status) தொடர்பான முழுமையான விவரங்கள் திரையில் காண்பிக்கப்படும்.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

