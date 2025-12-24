PM Kisan 21வது தவணை ரூ.2,000 இந்த நாளில் கிடைக்கும்... அதற்குள் e-KYC செய்து முடிப்பது எப்படி?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளின் நலனுக்காக மத்திய அரசுகளும் பல மாநில அரசுகளும் பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. அவற்றில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிக முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. இதன் கீழ் விவசாயிகள் மாதா மாதம் நிலையான நிதி உதவியை பெறுகிறார்கள்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் திட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி கிடைக்கிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 நிதி உதவி அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த தொகை நேரடியாக DBT மூலம் விவசாயிகளின் கணக்குகளில் மாற்றப்படுகின்றது. இதுவரை பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் 21 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் 22வது தவணையாக ரூ.2000 நிதியுதவியை பெற நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். 22வது தவணை எப்போது வெளியிடப்படும் என்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டுத் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. எனினும், 4 மாத கால கணக்கின் படி பிஎம் கிசானின் அடுத்த தவணை பிப்ரவரி 2026 -இல் விவசாயிகளின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பிஎம் கிசான் 22வது தவணை குறித்த புதுப்பிப்புகளுக்கு, விவசாயிகள் அதிகாரப்பூர்வ பிஎம் கிசான் இணையதளத்தை தவறாமல் பார்க்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இதுவரை, இந்த வருமான ஆதரவுத் திட்டத்தின் கீழ் அரசாங்கம் வெற்றிகரமாக 21 தவணைகளை வழங்கியுள்ளது.
PM Kisan e-KYC, Aadhaar linking: இ-கேஒய்சி மற்றும் ஆதார் இணைப்பு அவசியம்
22வது தவணை தவறாமல் கிடைக்க, சில முக்கிய பணிகளை கண்டிப்பாக செய்து முடிக்க வேண்டும். இ-கேஒய்சி சரிபார்ப்பு, நிலச் சரிபார்ப்பு ஆகியவற்றை முடித்து, தங்கள் வங்கிக் கணக்கு டிபிடி (DBT) வசதி உள்ளதை உறுதிசெய்துகொண்ட பயனாளிகள், பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பணத்தைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள்.
How to Complete PM Kisan e KYC?
பிஎம் கிசான் e KYC செயல்முறையை நிறைவு செய்வதற்கான வழிமுறைகள்:
- முதலில் விவசாயிகள் பிஎம் கிசானின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான pmkisan.gov.in -க்கு செல்ல வேண்டும்.
- தங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் ஓடிபி (OTP) பயன்படுத்தி ஆன்லைனில் தங்கள் இ-கேஒய்சியைப் பூர்த்தி செய்யலாம்.
- மாற்றாக, பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பிற்கு அருகிலுள்ள சிஎஸ்சி மையங்கள் அல்லது வங்கிகளுக்கும் விவசாயிகள் சென்று இந்த பணியை நிறைவு செய்யலாம்.
பிஎம் கிசான் திட்டத்திற்கான தகுதி அளவுகோல்கள் என்ன?
பிஎம் கிசான் யோஜனாவின் கீழ் பலன்களைப் பெற, ஒரு விவசாயி பின்வரும் தகுதிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்:
- இந்தியக் குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்
- சொந்தமாக சாகுபடி செய்யக்கூடிய நிலம் வைத்திருக்க வேண்டும்
- சிறு/குறு விவசாயியாக இருக்க வேண்டும்
- நிறுவன நில உரிமையாளராக இருக்கக்கூடாது
- வருமான வரி தாக்கல் செய்தவராக இருக்கக்கூடாது
- மாதம் ரூ.10,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வு பெற்றவராக இருக்கக்கூடாது
பிஎம் கிசான் 22வது தவணை நிலை, பயனாளிகள் பட்டியலைச் சரிபார்க்கும் வழிமுறைகள்
- முதலில் பிஎம் கிசான் இணையதளமான pmkisan.gov.in -க்குச் செல்லவும்.
- ‘Farmers Corner' -க்கு சென்று Beneficiary Status என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- ஆதார் அல்லது பதிவு எண் போன்ற விவரங்களை உள்ளிடவும்
- அதன் பிறகு இப்போது Beneficiary List என்பதன் கீழ் உங்கள் கிராமப் பட்டியலை விவசாயிகள் செக் செய்யலாம்.
3 தவணைகளில் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 ஆதரவு
பிப்ரவரி 24, 2019 அன்று தொடங்கப்பட்ட பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் மூலம், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு தலா ரூ.2,000 வீதம் மூன்று சம தவணைகளில் ரூ.6,000 நிதியுதவி கிடைக்கிறது. இந்தத் தொகை நேரடிப் பணப் பரிமாற்றம் (DBT) மூலம் பயனாளிகளின் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக வரவு வைக்கப்படுகிறது.
