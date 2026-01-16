English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • PM Kisan 22வது தவணை: இந்த விவசாயிகளுக்கு மட்டும் ரூ.4,000 கிடைக்கும்? காரணம் என்ன?

PM Kisan 22வது தவணை: இந்த விவசாயிகளுக்கு மட்டும் ரூ.4,000 கிடைக்கும்? காரணம் என்ன?

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 22வது தவணையில் சில விவசாயிகளுக்கு ரூ.4,000 கிடைக்கும். யார் அந்த அதிர்ஷ்ட விவசாயிகள்? இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 16, 2026, 02:23 PM IST
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • யாருக்கு பிஎம் கிசான் 22வது தவணை கிடைக்காது?
  • ரூ.4,000 யாருக்கு கிடைக்கும்?

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கும் பெண்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்!
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கும் பெண்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்!
டாப் 7 ஊழல் மிகுந்த நாடுகள்... இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
camera icon8
Most Corrupt Countries 2025
டாப் 7 ஊழல் மிகுந்த நாடுகள்... இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்
camera icon6
Shutdown
தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்
தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
camera icon13
horoscope
தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
PM Kisan 22வது தவணை: இந்த விவசாயிகளுக்கு மட்டும் ரூ.4,000 கிடைக்கும்? காரணம் என்ன?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் 22வது தவணைக்காக காத்திருக்கும் கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது. சில விவசாயிகள் வரவிருக்கும் தவணையின் மூலம் கூடுதல் பலன் பெறவுள்ளனர். அவர்களுக்கு கணக்கில் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பதிலாக, நான்காயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்படும். 

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

இதுவரை, பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் 21 தவணைகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன. கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் இதன் மூலம் நேரடியாகப் பயனடைந்துள்ளனர். ஒவ்வொரு தவணையிலும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் அவர்களின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

22வது தவணையில் அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ரூ.4,000 கிடைக்குமா? அல்லது, சில விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இந்த கூடுதல் தொகை கிடைக்குமா? இதற்கான காரணம் என்ன? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

PM Kisan: இந்த விவசாயிகளின் கணக்குகளில் நான்காயிரம் ரூபாய் வரும்

மத்திய அரசு ஆண்டுதோறும் 3 சம தவணைகளில் ஆண்டுக்கு மொத்தமாக ரூ.6,000-ஐ அளிக்கிறது. ஒவ்வொரு தவணையிலும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்படுகிறது. பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் பட்ஜெட் ஒவ்வொரு தவணையின் அளவையும் தீர்மானிக்கிறது. இந்தத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, அதன் தொகை அதிகரிக்கப்படவில்லை. எனவே, பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ள பட்ஜெட் பற்றிய செய்திகளையும் விவசாயிகள் கூர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர். பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவுக்கான பட்ஜெட் அதிகரிக்கப்பட்டால், அது விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும்.

பிஎம் கிசான் தவணை: ரூ.4,000 யாருக்கு கிடைக்கும்?

21வது தவணையில் போது தொழில்நுட்ப காரணங்களால் தவணைத் தொகை கிடைக்காத விவசாயிகளின் கணக்குகளில் 22வது தவணையில், 21வது தவணையின் தொகையும் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் ரூ.4,000 வரவு வைக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது. பல காரணங்களால் 21வது தவணையை பெறாத விவசாயிகள் இப்போது கூடுதல் நன்மையை பெறுவார்கள்.

பல்வேறு காரணங்களால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் தங்கள் தவணைகளில் தாமதத்தை எதிர்கொள்கின்றனர். இதன் விளைவாக, தவணை பணம் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுவதில்லை. இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், அரசாங்கம் இந்த விவசாயிகளுக்கு முந்தைய தவணைத் தொகையை அவர்களின் அடுத்த தவணையுடன் சேர்த்து அனுப்புகிறது.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

வழக்கமாக 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பிஎம் கிசான் தவணை அளிக்கப்படுகின்றது. பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியானது. பிஎம் கிசான் 22வது தவணை பிப்ரவரி 2026 இறுதிக்குள் வெளியிடப்பட வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், அரசாங்கம் இன்னும் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை.

யாருக்கு பிஎம் கிசான் 22வது தவணை கிடைக்காது?

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் தேவையான நிபந்தனைகளை விவசாயிகள் பூர்த்தி செய்யாவிட்டால், அவர்களின் தவணை நிறுத்தி வைக்கப்படலாம் என்று அரசாங்கம் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. e-KYC நிறைவுசெய்யப்படாமல் இருப்பது, விவசாயி அடையாள அட்டை இல்லாமல் இருப்பது அல்லது வங்கிக் கணக்கில் ஆதார் இணைக்கப்படாதது போன்றவை தவணை கிடைக்காமல் போக காரணமாகலாம்.

முழுமையற்ற e-KYC: இன்னும் தங்கள் e-KYC ஐ முடிக்காத விவசாயிகள் 22வது தவணையின் பலனைப் பெற மாட்டார்கள். அரசாங்கம் e-KYC-ஐ கட்டாயமாக்கியுள்ளது. உங்கள் e-KYC முழுமையடையவில்லை என்றால், 22வது தவணை உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாது.

வங்கிக் கணக்குடன் ஆதார் இணைப்பு அவசியம்: PM கிசான் யோஜனா நிதிகள் DBT (நேரடி நன்மை பரிமாற்றம்) மூலம் நேரடியாக வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகின்றது. ஆகையால், வங்கிக் கணக்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்படவில்லை அல்லது DBT சேவை செயலில் இல்லை என்றால், 22வது தவணை மாற்றப்படாது.

வங்கி விவரங்களில் பிழைகள்: விவசாயிகள் பெரும்பாலும் தவறான கணக்கு எண், IFSC குறியீடு அல்லது வங்கிப் பெயரை உள்ளிடுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட தவறுகள் தவணை தாமதங்களையும் ஏற்படுத்தும். எனவே, உங்கள் வங்கி விவரங்களை தவறாமல் சரிபார்க்கவும்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை பட்ஜெட் 2026 -க்கு முன் கிடைக்குமா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய தகவல்

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழக விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM KisanFarmer IDPM ModiPM Kisan Samman Nidhi YojanaFarmers

Trending News