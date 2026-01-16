PM Kisan 22வது தவணை: இந்த விவசாயிகளுக்கு மட்டும் ரூ.4,000 கிடைக்கும்? காரணம் என்ன?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் 22வது தவணைக்காக காத்திருக்கும் கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது. சில விவசாயிகள் வரவிருக்கும் தவணையின் மூலம் கூடுதல் பலன் பெறவுள்ளனர். அவர்களுக்கு கணக்கில் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பதிலாக, நான்காயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்படும்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
இதுவரை, பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் 21 தவணைகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன. கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் இதன் மூலம் நேரடியாகப் பயனடைந்துள்ளனர். ஒவ்வொரு தவணையிலும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் அவர்களின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
22வது தவணையில் அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ரூ.4,000 கிடைக்குமா? அல்லது, சில விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இந்த கூடுதல் தொகை கிடைக்குமா? இதற்கான காரணம் என்ன? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
PM Kisan: இந்த விவசாயிகளின் கணக்குகளில் நான்காயிரம் ரூபாய் வரும்
மத்திய அரசு ஆண்டுதோறும் 3 சம தவணைகளில் ஆண்டுக்கு மொத்தமாக ரூ.6,000-ஐ அளிக்கிறது. ஒவ்வொரு தவணையிலும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்படுகிறது. பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் பட்ஜெட் ஒவ்வொரு தவணையின் அளவையும் தீர்மானிக்கிறது. இந்தத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, அதன் தொகை அதிகரிக்கப்படவில்லை. எனவே, பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ள பட்ஜெட் பற்றிய செய்திகளையும் விவசாயிகள் கூர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர். பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவுக்கான பட்ஜெட் அதிகரிக்கப்பட்டால், அது விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும்.
பிஎம் கிசான் தவணை: ரூ.4,000 யாருக்கு கிடைக்கும்?
21வது தவணையில் போது தொழில்நுட்ப காரணங்களால் தவணைத் தொகை கிடைக்காத விவசாயிகளின் கணக்குகளில் 22வது தவணையில், 21வது தவணையின் தொகையும் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் ரூ.4,000 வரவு வைக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது. பல காரணங்களால் 21வது தவணையை பெறாத விவசாயிகள் இப்போது கூடுதல் நன்மையை பெறுவார்கள்.
பல்வேறு காரணங்களால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் தங்கள் தவணைகளில் தாமதத்தை எதிர்கொள்கின்றனர். இதன் விளைவாக, தவணை பணம் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுவதில்லை. இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், அரசாங்கம் இந்த விவசாயிகளுக்கு முந்தைய தவணைத் தொகையை அவர்களின் அடுத்த தவணையுடன் சேர்த்து அனுப்புகிறது.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
வழக்கமாக 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பிஎம் கிசான் தவணை அளிக்கப்படுகின்றது. பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியானது. பிஎம் கிசான் 22வது தவணை பிப்ரவரி 2026 இறுதிக்குள் வெளியிடப்பட வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், அரசாங்கம் இன்னும் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை.
யாருக்கு பிஎம் கிசான் 22வது தவணை கிடைக்காது?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் தேவையான நிபந்தனைகளை விவசாயிகள் பூர்த்தி செய்யாவிட்டால், அவர்களின் தவணை நிறுத்தி வைக்கப்படலாம் என்று அரசாங்கம் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. e-KYC நிறைவுசெய்யப்படாமல் இருப்பது, விவசாயி அடையாள அட்டை இல்லாமல் இருப்பது அல்லது வங்கிக் கணக்கில் ஆதார் இணைக்கப்படாதது போன்றவை தவணை கிடைக்காமல் போக காரணமாகலாம்.
முழுமையற்ற e-KYC: இன்னும் தங்கள் e-KYC ஐ முடிக்காத விவசாயிகள் 22வது தவணையின் பலனைப் பெற மாட்டார்கள். அரசாங்கம் e-KYC-ஐ கட்டாயமாக்கியுள்ளது. உங்கள் e-KYC முழுமையடையவில்லை என்றால், 22வது தவணை உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாது.
வங்கிக் கணக்குடன் ஆதார் இணைப்பு அவசியம்: PM கிசான் யோஜனா நிதிகள் DBT (நேரடி நன்மை பரிமாற்றம்) மூலம் நேரடியாக வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகின்றது. ஆகையால், வங்கிக் கணக்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்படவில்லை அல்லது DBT சேவை செயலில் இல்லை என்றால், 22வது தவணை மாற்றப்படாது.
வங்கி விவரங்களில் பிழைகள்: விவசாயிகள் பெரும்பாலும் தவறான கணக்கு எண், IFSC குறியீடு அல்லது வங்கிப் பெயரை உள்ளிடுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட தவறுகள் தவணை தாமதங்களையும் ஏற்படுத்தும். எனவே, உங்கள் வங்கி விவரங்களை தவறாமல் சரிபார்க்கவும்.
