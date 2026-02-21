English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan 22வது தவணை இந்த விவசாயிகளுக்கு கிடைக்காது: ரூ.2,000 பெறுவதில் சிக்கல் வரும்!!

PM Kisan 22வது தவணை இந்த விவசாயிகளுக்கு கிடைக்காது: ரூ.2,000 பெறுவதில் சிக்கல் வரும்!!

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை இன்னும் சில நாட்களில் வரவுள்ளது. எனினும் சில விவசாயிகளுக்கு இந்த தவணை கிடைக்காது. இதற்கான காரணத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 21, 2026, 03:13 PM IST
  • e-KYC-ஐ முடிக்கத் தவறினால் தவணை தாமதமாகலாம்.
  • ஆதார் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு தேவை.
  • சொந்தமாக நிலம் இல்லாதவர்களுக்கு சலுகைகள் கிடைக்காது.

PM Kisan 22வது தவணை இந்த விவசாயிகளுக்கு கிடைக்காது: ரூ.2,000 பெறுவதில் சிக்கல் வரும்!!

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டின் மக்கள்தொகையில் பாதிக்கும் மேற்பட்டோர் இன்னும் விவசாயம் மூலம் தங்கள் வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்கள். இந்த விவசாயிகளில் பலர் விவசாயத்தில் இருந்து அதிகம் சம்பாதிக்க முடியாத நிலை உள்ளது. அத்தகைய விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்க, மத்திய அரசு பல திட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. அவற்றில் மிகப்பெரிய மற்றும் பிரபலமான திட்டமாக உள்ளது பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் மூன்று தவணைகளில் ₹6,000 வழங்கப்படுகிறது.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

இப்போது, ​​ஏராளமான விவசாயிகள் 22வது தவணைக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் முந்தைய 21வது தவணையைப் போலவே, இந்த முறையும், பல விவசாயிகள் பின்னடைவைச் சந்திக்க நேரிடும். முன்பு, பல விவசாயிகளின் தவணைத் தொகை அவர்களுக்கு கிடைக்காமல் சிக்கியது. இந்த முறையும், பல விவசாயிகள் அடுத்த தவணையான ₹2,000 -ஐ பெற மாட்டார்கள்.

Land Records: சொந்தமாக நிலம் இல்லாதவர்களுக்கு சலுகைகள் கிடைக்காது

இந்தத் திட்டத்தின் மிக முக்கியமான விதி நிலத்துடன் தொடர்புடையது. விவசாய நிலம் தங்கள் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே சலுகைகள் கிடைக்கும். ஒருவர் மற்றொருவரின் நிலத்தில் குத்தகையில் அல்லது வாடகை அடிப்படையில் பயிரிட்டாலும், அந்த நிலம் அவர்களின் பெயரில் இல்லையென்றால், அவர்கள் இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதியானவர்களாகக் கருதப்பட மாட்டார்கள்.

நிலப் பதிவுகள் மாநில அரசாங்கத் தரவுகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. தகவல் முழுமையடையாமல் அல்லது தவறாக இருந்தால், தவணை நிறுத்தி வைக்கப்படலாம். பல மாநிலங்களில் புதிய விண்ணப்பதாரர்களுக்கு விவசாயி ஐடி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. செல்லுபடியாகும் நிலப் பதிவுகள் மற்றும் தேவையான அடையாள அட்டை இல்லாமல், 22வது தவணையைப் பெறுவது கடினமாக இருக்கலாம்.

e-KYC: e-KYC-ஐ முடிக்கத் தவறினால் தவணை தாமதமாகலாம்

அரசாங்க உத்தரவுகளின்படி e-KYC -ஐ நிரப்புவது கட்டாயமாகும். e-KYC-ஐ இன்னும் முடிக்காத விவசாயிகள் தங்கள் தவணையில் தாமதத்தை சந்திக்க நேரிடும். இந்த செயல்முறை ஆன்லைனில் உள்ளது. மேலும் இது மிகவும் எளிதானது. விவசாயிகள் அதிகாரப்பூர்வ போர்டல் அல்லது மொபைல் செயலி மூலம் OTP- அடிப்படையிலான e-KYC-ஐ முடிக்கலாம்.

சில சந்தர்ப்பங்களில் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பும் தேவைப்படலாம். உங்கள் ஆதாரில் பிழைகள் இருந்தால் அல்லது உங்கள் மொபைல் எண் புதுப்பிக்கப்படாவிட்டால், இது சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும். எனவே, 22வது தவணைக்கு முன் அனைத்து தகவல்களையும் சரிபார்க்கவும். இல்லையெனில், ஒரு சிறிய தவறு கூட ₹2,000 கிடைக்காமல் தாமதத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

Aadhaar Linked Bank Account: ஆதார் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு தேவை

பிஎம் கிசான் தவணை நேரடியாக விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும். ஆகையால், வங்கிக் கணக்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்படுவது அவசியம். வங்கிக் கணக்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்படாவிட்டால் அல்லது NPCI மேப்பிங் புதுப்பிக்கப்படாவிட்டால், பணம் பெறப்படாமல் போகலாம். இந்தக் காரணத்திற்காக பல விவசாயிகளின் முந்தைய தவணைகள் தாமதமாகின. மேலும், பெயர், பிறந்த தேதி அல்லது வங்கி விவரங்களில் உள்ள முரண்பாடுகளும் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

22வது தவணைக்கான தேதி இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், ஹோலிக்கு முன் மத்திய அரசு இந்த நிதியை கணக்குகளுக்கு அனுப்பி விவசாயிகளை மகிழ்விக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதற்கு முன் தவணை சிக்காமல் கிடைக்க செய்ய வேண்டிய அனைத்து பணிகளையும் விவசாயிகள் செய்து முடிப்பது நல்லது.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை: ரூ.2,000 வரப்போகுது... பயனாளி லிஸ்டில் உங்க பெயர் இருக்கா?

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேருவதில் பிரச்சனையா? சில நிமிடங்களில் தீர்வு கொடுக்கும் Bharat VISTAAR

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM KisanPM Kisan Samman Nidhi YojanaFarmersCentral government schemes

