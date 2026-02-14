English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan 22வது தவணை: 30 லட்சம் விவசாயிகளின் தவணை தாமதம் ஆகலாம், காரணம் என்ன?

PM Kisan 22வது தவணை: 30 லட்சம் விவசாயிகளின் தவணை தாமதம் ஆகலாம், காரணம் என்ன?

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? அரசு அறிவிப்பு வந்துவிட்டதா? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 14, 2026, 02:16 PM IST
  • பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பயனடைய விவசாயிகள் சில நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
  • விவசாய நிலம் வைத்திருக்கும் அனைத்து சிறு மற்றும் குறு விவசாயி குடும்பங்களும் விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவர்கள்.
  • நிலப் பதிவுகள் சரிபார்ப்புக்குத் தேவைப்படுவதால், விவசாய நிலம் விவசாயியின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

PM Kisan 22வது தவணை: 30 லட்சம் விவசாயிகளின் தவணை தாமதம் ஆகலாம், காரணம் என்ன?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாடு முழுவதும் 9 கோடிக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் 22வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகள் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு உறை ₹2,000 பெறுகிறார்கள். இது விவசாயச் செலவுகள் மற்றும் அன்றாட வீட்டுச் செலவுகளை நிர்வகிக்க மிகவும் தேவையான நிதி உதவியை வழங்குகிறது.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

விவசாயிகள் இன்னும் டிசம்பர்-மார்ச் 2026 தவணையின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள். பிஎம் கிசான் 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகம் 22வது தவணைக்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதியை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், பல அறிக்கைகளின்படி, ₹2,000 அடுத்த தவணை பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் 2026 க்கு இடையில் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிஎம் கிசான் திட்டம் விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு நடத்தும் முக்கிய திட்டமாகும். இந்தியா முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளுக்கு நேரடி நிதி உதவி வழங்குவதற்காக இந்த திட்டம் பிப்ரவரி 2019 இல் தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், விவசாயம், தொடர்புடைய வேலைகள் மற்றும் வீட்டுச் செலவுகளை நிர்வகிக்க விவசாயக் குடும்பங்களுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ₹2,000 கிடைக்கிறது. பயனாளிகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மொத்தம் ₹6,000 பெறுகிறார்கள். இது ₹2,000 என்ற மூன்று சம தவணைகளில் செலுத்தப்படுகிறது. 

பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை நேரடிப் பலன் பரிமாற்ற (DBT) முறை மூலம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக மாற்றப்படுகிறது. இது வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்துவதை உறுதி செய்கிறது.

21வது தவணை நவம்பர் 2025 இல் வெளியிடப்பட்டது

பிரதமர் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் 21வது தவணை நவம்பர் 19, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது. அப்போதிருந்து, விவசாயிகள் அடுத்த சுற்று நிதி உதவிக்காகக் காத்திருக்கின்றனர்.

பிஎம் கிசான்: தகுதி விதிகள் என்ன?

- பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பயனடைய விவசாயிகள் சில நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். 

- விவசாய நிலம் வைத்திருக்கும் அனைத்து சிறு மற்றும் குறு விவசாயி குடும்பங்களும் விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவர்கள். 

- நிலப் பதிவுகள் சரிபார்ப்புக்குத் தேவைப்படுவதால், விவசாய நிலம் விவசாயியின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். 

- கூடுதலாக, பயனாளிகள் செல்லுபடியாகும் ஆதார் அட்டையை வைத்திருக்க வேண்டும்.

- தவணையை சிக்கலில்லாமல் தொடர்ந்து பெற விவசாயிகள் தங்களின் e-KYC செயல்முறையை முடிக்க வேண்டும்.

30 லட்சத்திற்கு அதிகமான விவசாயிகளுக்கு பணம் பெறுவதில் தாமதம் ஏற்படலாம்

நாடு முழுவதும் 30 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாயிகள் தங்கள் 22வது தவணையை தவறவிடக்கூடும் என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. உத்தரப் பிரதேசம் மிகவும் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இங்கு 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாயிகள் பாதிக்கப்படலாம். பீகாரில் சுமார் 1.4 லட்சம் விவசாயிகள் இதே போன்ற சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும். இந்த மாநிலங்களைத் தவிர, குஜராத், ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா மற்றும் மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள ஏராளமான பயனாளிகளும் தாமதங்களை சந்திக்க நேரிடும்.

பிஎம் கிசான் தவணை கிடைப்பதில் உள்ள சிக்கல் என்ன?

விவசாயிகள் தங்கள் தவணைகளைப் பெறுவதில் தாமதம் ஏற்படுவதற்கான சில பொதுவான காரணங்கள் உள்ளன. மிகவும் பொதுவான பிரச்சினைகளில் முறையற்ற ஆதார் இணைப்பு, முழுமையற்ற e-KYC மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களில் உள்ள சிக்கல்கள் ஆகியவை அடங்கும். நேரடி நன்மை பரிமாற்றம் (DBT) முறை மூலம் அரசாங்கம் நேரடியாக ஆதார்-இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நிதியை மாற்றுவதால், ஏதேனும் பொருந்தாத அல்லது இணைப்பு இல்லாதது கட்டணச் செயலாக்கம் தடுக்கப்படலாம். ஆகையால், பயனாளிகள் தங்கள் ஆதார் சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும், அனைத்து விவரங்களும் சரியான நேரத்தில் புதுப்பிக்கப்படுவதையும் உறுதி செய்வது முக்கியம்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை: தந்தை, மகன் இருவரும் தவணைத் தொகையை பெற முடியுமா? விதி என்ன?

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்! நீக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் பட்டியல் வெளியீடு

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

PM KisanPM Kisan Samman Nidhi YojanaFarmersCentral government schemes

