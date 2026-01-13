PM Kisan திட்டம்: கணவன் மனைவி இருவரும் பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகையை பெற முடியுமா?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் பல்வேறு திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் மிக முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. இது அரசின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க திட்டமாகும். இதன் மூலம் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்கப்படுகின்றது. இந்தத் திட்டம் விவசாயிகளின் வருமானத்தை வலுப்படுத்துவதையும் விவசாயம் தொடர்பான தேவைகளுக்கு உதவி வழங்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயக் குடும்பங்கள் ஆண்டுதோறும் ₹6,000 நிதி உதவி அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த தொகை 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 மதிப்பிலான 3 சம தவணைகளாக அளிக்கப்படுகின்றது. இது வரை இந்த திட்டத்தின் கீழ் 21 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. விவசாயிகள் இப்போது 22வது தவணைக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த முறை, தவணைத் தொகையை பெற, e-KYC மற்றும் விவசாயி ஐடி விதிகளுக்கு இணங்குவது கட்டாயம் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இல்லையெனில், தவணை செலுத்தப்படுவதில் தாமதம் ஏற்படலாம்.
பிஎம் கிசான் தவணையை கணவன், மனைவி இருவரும் பெற முடியுமா?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், கணவன்-மனைவி இருவரும் தவணைத் தொகைக்கு விண்ணப்பித்த பல வழக்குகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. கணவன், மனைவி இருவரும் பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகையை பெற முடியுமா? இது தொடர்பாக விதிகள் கூறுவது என்ன? இதை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் கணவன் மனைவி இருவருக்கும் பலன்கள் கிடைக்குமா?
- பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்ட விதிகளின்படி, ஒரு விவசாய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் மட்டுமே இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற முடியும்.
- கணவன் மனைவி இருவரும் விவசாயிகளாக இருந்தாலும், அவர்கள் தலா ரூ.6,000 பெற முடியாது.
- குடும்பத்தில் ஒருவர் மட்டுமே பயனாளியாகக் கருதப்படுவார்.
- இருவரிடமும் சொந்தமாக நிலம் இருந்தாலும், இரட்டை தவணைகளை பெறுவது விதிகளுக்கு எதிரானது.
- இப்படி செய்து பிடிபட்டால், அரசாங்கம் முழுத் தொகையையும் மீட்டெடுக்க வாய்ப்புள்ளது.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியானது. பிஎம் கிசான் 22வது தவணை பிப்ரவரி 2026 இறுதிக்குள் வெளியிடப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், அரசாங்கம் இன்னும் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதியை அறிவிக்கவில்லை.
பிஎம் கிசான் புதிய விதிகள் என்ன?
- பிஎம் கிசான் 22வது தவணையைப் பெற e-KYC கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
- இந்த செயல்முறையை முடிக்காத விவசாயிகளின் தவணைகள் நிறுத்தி வைக்கப்படலாம்.
- பிரதம மந்திரி கிசான் போர்ட்டலில் அல்லது CSC மையத்திற்கு சென்று விவசாயிகள் eKYC பணியை செய்து முடிக்கலாம்.
How to Check PM Kisan Status?
பிஎம் கிசான் தவணை நிலையை இப்படி செக் செய்யலாம்:
- முதலில் அதிகாரப்பூர்வ பிஎம் கிசான் வலைத்தளமான pmkisan.gov.in -க்கு செல்லவும்.
- இப்போது 'Know Your Status' என்ற ஆஷனைக் கிளிக் செய்யவும்.
- பின்னர் உங்கள் பதிவு எண்ணை உள்ளிடவும்.
- உங்களுக்கு எண் நினைவில் இல்லை என்றால், 'Know Your Registration Number' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- இப்போது இதில் உங்கள் பதிவு எண்ணையும் கேப்ட்சா குறியீட்டையும் உள்ளிடவும்.
- 'Get Details' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- இறுதியாக, கிளிக் செய்து உங்கள் நிலையை செக் செய்யலாம்.
