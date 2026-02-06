English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • PM Kisan திட்டத்தில் உங்கள் பெயரை இணைக்க வேண்டுமா? முழு செயல்முறை இதோ

PM Kisan திட்டத்தில் உங்கள் பெயரை இணைக்க வேண்டுமா? முழு செயல்முறை இதோ

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேர விவசாயிகள் என்ன செய்ய வேண்டும்? இதற்கான செயல்முறை என்ன? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 6, 2026, 02:37 PM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா.
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி?

Trending Photos

ஒண்ணு ரெண்டு இல்ல... 5 சொகுசு வீடு இருக்காமா.. அலற வைத்த ராஷ்மிகா
camera icon6
Rashmika Mandanna
ஒண்ணு ரெண்டு இல்ல... 5 சொகுசு வீடு இருக்காமா.. அலற வைத்த ராஷ்மிகா
ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு காயம்... இந்திய அணி குறிவைக்கும் 3 பௌலர்கள் - CSK வீரரும் இருக்காரு!
camera icon8
Team India
ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு காயம்... இந்திய அணி குறிவைக்கும் 3 பௌலர்கள் - CSK வீரரும் இருக்காரு!
&#039;தளபதி’ பட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள்! விஜய் மட்டும் கிடையாது..யாரெல்லாம் தெரியுமா?
camera icon7
Thalapathy
'தளபதி’ பட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள்! விஜய் மட்டும் கிடையாது..யாரெல்லாம் தெரியுமா?
கம்மி விலையில் கேரளாவுக்கு 7 நாள் டூர்! குடும்பத்துடன் செல்ல செம சான்ஸ்.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
கம்மி விலையில் கேரளாவுக்கு 7 நாள் டூர்! குடும்பத்துடன் செல்ல செம சான்ஸ்.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
PM Kisan திட்டத்தில் உங்கள் பெயரை இணைக்க வேண்டுமா? முழு செயல்முறை இதோ

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டின் முதுகெலும்பாக இருக்கும் விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் இவற்றில் முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. தற்போது பிஎம் கிசான் பயனாளிகள் 22வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்துடன் தொடர்புடைய விவசாயிகளின் காத்திருப்பு விரைவில் முடிவுக்கு வரவுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அடுத்த தவணையான ரூ.2,000-ஐ மத்திய அரசு விரைவில் விடுவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் சுமார் 10 கோடி விவசாயிகள் பயனடைவார்கள் என்று அனுமானிக்கப்படுகின்றது.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

மத்திய அரசு பிஎம் கிசான் 21வது தவணையை நவம்பர் 19, 2025 அன்று வெளியிட்டது. வழக்கமாக, 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகைகள் விடுவிக்கப்படுகின்றன. அந்த வகையில், பிஎம் கிசான் 22வது  தவணை மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில் வெளியிடப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், அரசாங்கம் இதுவரை இது குறித்த எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.

விவசாயிகள் இந்த பணிகளை விரைவில் முடிக்க வேண்டும்

பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் மூலம் பயனடைய விரும்பும் விவசாயிகள் முதலில் அதற்கு தேவையான பணிகளை முடிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அவர்களுக்கு தவணைத் தொகை கிடைக்கும். 

- விவசாயிகள் தங்கள் e-KYC செயல்முறையை செய்து முடிக்க வேண்டும்.
- நில சரிபார்ப்பு செயல்முறையை முடிக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.
- விவசாயி ஐடி, அதாவது விவசாயி அடையாள அட்டையை உருவாக்குவதும் மிக அவசியம்.
- வங்கி தகவல்கள் சரியாக இருப்பதை விவசாயிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

பிஎம் கிசான் 21வது தவணையின் போது இந்த பணிகளை செய்து முடிக்காத பல விவசாயிகளின் தவணைகள் முடக்கப்பட்டன. ஆகையால், எந்தப் பிரச்சனையும் ஏற்படாமல் இருக்க, ஒரு பொது சேவை மையத்திற்கு (CSC) சென்று முதலில் e-KYC -ஐ சரியான நேரத்தில் முடிக்க அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.

பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை

பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் அடுத்த தவணையை மத்திய அரசு மார்ச் முதல் வாரத்தில் வழங்கக்கூடும். இந்த பணம் நேரடிப் பணப் பரிமாற்றம் (DBT) மூலம் விவசாயிகளின் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும். இதுவரை, மோடி அரசாங்கம் தலா ரூ.2,000 வீதம் 21 தவணைகளை வழங்கியுள்ளது. இப்போது அனைத்து விவசாயிகளும் 22வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேர்வது எப்படி?

பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் மூலம் பயனடைய விரும்பும் விவசாயிகள், தங்கள் பெயரை எளிதாகச் சேர்க்கலாம்.

- இதற்கு முதலில், விவசாயிகள் pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்.

- அதன் பிறகு, முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள ‘பயனாளிப் பட்டியல்’ (Beneficiary List) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- பின்னர், மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம், தொகுதி மற்றும் கிராமம் போன்ற விவரங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- இறுதியாக, ‘அறிக்கையைப் பெறு’ (Get Report) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். 

- அதன் பிறகு, உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து பயனாளிகளின் முழுமையான பட்டியல் திரையில் தோன்றும்.

- பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லை என்றால், கவலைப்பட வேண்டாம், உங்கள் பெயரை எளிதாக சேர்க்கலாம்.

பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி?

- www.pmkisan.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.

- முகப்புப் பக்கத்தில், 'Farmers Corner' என்ற விருப்பத்தைக் காண்பீர்கள். 

- அதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- இதற்குப் பிறகு, 'New Farmer Registration' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- இதில் ஒரு பதிவு படிவம் திறக்கும்.

- அனைத்து விவரங்களையும் சரியாகப் பூர்த்தி செய்து 'Submit' பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.

- எதிர்கால குறிப்புக்காக ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கொள்ளவும்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை பிப்ரவரி இரண்டாம் வாரத்தில் வருகிறதா? முக்கிய அப்டேட் இதோ

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை ஹோலி பண்டிகைக்கு முன் வருகிறதா? முக்கிய அப்டேட் இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM KisanPM Kisan Samman Nidhi YojanaFarmersCentral government schemes

Trending News