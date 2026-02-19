பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேருவதில் பிரச்சனையா? சில நிமிடங்களில் தீர்வு கொடுக்கும் Bharat VISTAAR

PM Kisan : ’பாரத் விஸ்தார்’ (Bharat vistaar) என்ற புதிய AI தொழில்நுட்பத்தை மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சகம் ஜெய்ப்பூரில் தொடங்கி வைத்துள்ளது. இந்த புதிய தொழில்நுட்பம், விவசாயிகளுக்கு அனைத்து விதமான உதவிகளையும் ஒரு சில நிமிடங்களில் வழங்கிவிடும். குறிப்பாக பிஎம்-கிசான் (PM KISAN) திட்டப் பயனாளிகளுக்கு எவ்வாறு உதவுகிறது மற்றும் இதன் இதர சிறப்பம்சங்கள் என்ன என்பதை கீழே விரிவாகக் காணலாம்.
பிஎம் கிசான் திட்ட விவசாயிகளுக்கான அப்டேட்
தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட நாடு முழுவதும் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு அடுத்தடுத்து அப்டேட் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கிறது. இத்திட்டத்தில் இதுவரை சேராதவர்கள் போதுமான ஆவணங்களுடன் அருகில் உள்ள வேளாண்துறை அலுவலகத்துக்கு சென்று பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம். ஏற்கனவே இத்திட்டத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டர்வர்கள் ஏன் நீக்கப்பட்டோம் என்ற காரணத்தை அறிந்து, அந்த ஆவணங்களை கொடுத்தால் இத்திட்டத்தில் மீண்டும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். இது தொடர்பான அறிவுறுத்தல்கள் வேளாண்துறை மூலம் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நேரத்தில் மத்திய அரசு ஒரு அப்டேட்டைக் கொடுத்துள்ளது.
பாரத் விஸ்தார் மூலம் எளிய முறையில் தீர்வு
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி பெறும் லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு இந்த பாரத் விஸ்தார் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது. இடைத்தரகர்கள் இன்றி விவசாயிகள் நேரடியாகத் தங்களுக்கு தேவையான தகவல்களைப் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். உதாரணமாக, விவசாயிகள் தங்கள் வங்கித் கணக்கிற்குத் தவணைத் தொகை வந்துவிட்டதா, அடுத்த தவணை எப்போது வரும் போன்ற தகவல்களை ஒரு போன் கால் அல்லது சாட்போட் மூலமே தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும், இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியுள்ள புதிய விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் தேவையான ஆவணங்கள் குறித்த வழிகாட்டலை இந்த AI உதவியாளர் வழங்குகிறது.
புகார் பதிவு மற்றும் தீர்வு
பிஎம் கிசான் நிதியுதவி வருவதில் சிக்கல் இருந்தால், அது குறித்த புகார்களை இந்தத் தளத்திலேயே பதிவு செய்யலாம். மேலும், அந்தப் புகாரின் தற்போதைய நிலை என்ன என்பதையும் உடனுக்குடன் கண்காணிக்க முடியும். முன்பு இத்தகவல்களைப் பெற அரசு அலுவலகங்களுக்கோ அல்லது பொது சேவை மையங்களுக்கோ செல்ல வேண்டியிருந்தது. இனி வீட்டிலிருந்தே தங்களுக்குத் தெரிந்த மொழியில் பேசி தகவல்களைப் பெறலாம்.
பாரத் விஸ்தார் முக்கிய அம்சங்கள்
இந்தத் தளம் வெறும் தகவல் மையம் மட்டுமல்ல, இது விவசாயிகளின் ஒரு 'டிஜிட்டல் வேளாண் ஆலோசகர்' (Digital Agriculture Advisor) போலச் செயல்படுகிறது. இந்தச் செயலியில் பாரதி என்ற பேசும் AI உதவியாளர் உள்ளது. இது விவசாயிகளுடன் எளிமையான மொழியில் உரையாடும். இணைய வசதி இல்லாதவர்கள் அல்லது சாதாரண பட்டன் போன் பயன்படுத்துபவர்கள் 155261 என்ற எண்ணிற்கு அழைத்து குரல் வழி மூலமாகவே ஆலோசனைகளைப் பெறலாம்.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், மழை பொழிவு மற்றும் இயற்கை சீற்றங்கள் குறித்த துல்லியமான தகவல்கள் முன்கூட்டியே வழங்கப்படும். பல்வேறு சந்தைகளில் பயிர்களின் தற்போதைய விலை நிலவரத்தைத் தெரிந்துகொண்டு, விவசாயிகள் தங்களுக்கு லாபகரமான விலையில் விளைபொருட்களை விற்க இது உதவுகிறது.
இந்த ஏஐ சாட்போட், விவசாயியின் நிலத்தின் மண் தன்மைக்கேற்ப எந்த உரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும், எந்தப் பயிர் நன்கு வளரும் போன்ற பரிந்துரைகள் வழங்கப்படும். பயிர்களைத் தாக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் நோய்கள் குறித்த எச்சரிக்கைகளையும், அவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகளையும் ICAR விஞ்ஞானிகளின் அறிவுரைப்படி இந்த AI வழங்குகிறது.
பிஎம் கிசான் தவிர, பிஎம் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம், கிசான் கிரெடிட் கார்டு, வேளாண் உள்கட்டமைப்பு நிதி, நுண்ணீர் பாசனத் திட்டம் உள்ளிட்ட முக்கியத் திட்டங்களின் தகவல்களும் இதில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ள இந்தச் சேவை, அடுத்த 3 மாதங்களில் தமிழ், பெங்காலி, அஸ்ஸாமி மற்றும் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. அடுத்த 6 மாதங்களில் மொத்தம் 11 இந்திய மொழிகளில் இந்தச் சேவை விவசாயிகளுக்குக் கிடைக்கும்.
Bharat-VISTAAR பயன்படுத்துவது எப்படி?
1. Google Play Store-க்குச் சென்று 'Bharat-VISTAAR' என்று தேடி செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
2. உங்கள் மொபைல் எண் மூலம் பதிவு செய்த பின், அதில் உள்ள 'Chatbot' அல்லது 'Voice Assistant' மூலம் பேசலாம்.
3. இதில் நீங்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்குப் பதிலாக தகவல்கள் திரையில் தோன்றும் அல்லது குரல் வழியாகக் கேட்கும்.
4. உங்களிடம் ஏற்கனவே PM KISAN அல்லது PMFBY செயலிகள் இருந்தால், அந்த செயலிகளுக்கு உள்ளேயே 'பாரத் விஸ்தார்' உதவியாளர் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
5. அல்லது மத்திய வேளாண் அமைச்சகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் சென்று அங்குள்ள 'Chatbot' ஐப் பயன்படுத்தலாம்.
