பிஎம் கிசான் திட்டம்: ஒரு குடும்பத்தில் எத்தனை பேருக்கு தவணைத் தொகை கிடைக்கும்?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பெண்கள், விவசாயிகள், மூத்த குடிமக்கள், நடுத்தர வர்க்க மக்கள் என பல்வேறு தரப்பு மக்களுக்கு மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. விவசாயிகளுக்காக அரசு நடத்தும் திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிகவும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாகும்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா விவசாயிகளுக்கு நிதி ஆதரவு அளிக்க மத்திய அரசால் நடத்தப்படும் ஒரு தனித்துவமான திட்டமாகும். இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு நேரடி நிதி உதவி வழங்கப்படுகின்றது. இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம், விவசாயம் தொடர்பான செலவுகளைக் குறைப்பதும், விவசாயிகளுக்கு ஒரு நிலையான வருமான ஆதாரத்தை வழங்குவதும் ஆகும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. இது ரூ.2,000 என்ற மூன்று சம தவணைகளாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாகச் செலுத்தப்படுகிறது.
PM Kisan: பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தகுதி அளவுகோல்கள்
- இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற இதற்கான தகுதி அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்வது மிக முக்கியமாகும்.
- இந்த திட்டத்தின் மூலம் பலன் பெற விரும்பும் விவசாயி, தனது பெயரில் சாகுபடி செய்யக்கூடிய நிலத்திற்கான ஆவணங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
- அந்த நிலத்தின் உண்மையான உரிமையாளராக இருக்க வேண்டும்.
- ஆதார் அட்டையை வங்கிக் கணக்குடன் இணைப்பது, இ-கேஒய்சி செயல்முறையை நிறைவு செய்வது மற்றும் நில சரிபார்ப்பு வெற்றிகரமாக முடிப்பது ஆகியவை கட்டாய நிபந்தனைகளாகும்.
- இந்தச் செயல்முறைகளில் ஏதேனும் முரண்பாடு ஏற்பட்டால், தவணைத் தொகை நிறுத்தி வைக்கப்படலாம் அல்லது தாமதமாகலாம்.
ஒரே குடும்பத்தில் பலர் தவணைத் தொகையை பெற முடியுமா?
பிஎம் கிசான் திட்டம் தொடர்பான சில முக்கிய கேள்வி பலருக்கு உள்ளது. ஒரே வீட்டில் தந்தையும் மகனும் இருவரும் விவசாயம் செய்தால், அவர்கள் இருவரும் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் பலன்களைப் பெற முடியுமா? கணவன், மனைவி என இருவரும் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால், இருவருக்கும் தவணைத் தொகை கிடைக்குமா? இப்படி குடும்ப உறுப்பினர்கள் தொடர்பான பல சந்தேகங்கள் விவசாயிகளுக்கு உள்ளன.
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் விதிகள் கூறுவது என்ன?
- ஒரு குடும்பம் ஒரு அலகாகவே கருதப்படும் என்றும், ஒரு குடும்பத்திலிருந்து ஒரு உறுப்பினர் மட்டுமே திட்டத்தின் பலன்களைப் பெறத் தகுதியுடையவர் என்றும் திட்டத்தின் விதிகள் தெளிவாகக் கூறுகின்றன.
- தந்தையும் மகனும் ஒரே நிலத்தில் விவசாயம் செய்து, கூட்டுக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தால், அவர்கள் இருவருக்கும் தனித்தனியாக ₹6000 தொகை கிடைக்காது.
- ஒரே குடும்பத்தின் பல உறுப்பினர்களுக்குப் பயனளிப்பதை விட, முடிந்தவரை பல குடும்பங்களுக்கு உதவுவதே இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கமாக உள்ளது.
- ஒரே குடும்பத்தில் கணவன், மனைவி இருவரும் விவசாயிகளாக இருந்தாலும், இருவருக்கும் இந்தத் திட்டத்தின் பலன்கள் கிடைக்காது, ஒருவருக்கு மட்டுமே கிடைக்கும்.
- ஒரு வீட்டிலிருந்து ஒரு விண்ணப்பம் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
= பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் பலன்கள் ஒரு தனி நபருக்கு அல்லாமல், முழு குடும்பத்திற்கும் வழங்கப்படுகின்றன.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் இதுவரை 21 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. அடுத்ததாக, விவசாயிகள் 22வது தவணைத் தொகை குறித்து தொடர்ந்து கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தவணைத் தொகைகள் பொதுவாக நான்கு மாத இடைவெளியில் வெளியிடப்படுகின்றன. முந்தைய தவணை வழங்கப்பட்ட நேரத்தின் அடிப்படையில், 22வது தவணைத் தொகை பிப்ரவரி மாதத்தில் விவசாயிகளின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அரசாங்கம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தேதியை அறிவிக்கவில்லை. எனினும், விரைவில் இந்த அறிவிப்பு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விவசாயிகள் தங்கள் தவணைத் தொகையின் நிலையை pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தெரிந்துகொள்ளலாம். இணையதளத்தில் உள்ள 'உங்கள் நிலையை அறியுங்கள்' (Know Your Status) என்ற விருப்பத்தின் மூலம் தங்கள் ஆதார் எண், மொபைல் எண் அல்லது பதிவு எண்ணை உள்ளிட்டு, விவசாயிகள் பணம் செலுத்துதல் தொடர்பான முழுமையான தகவல்களைக் காணலாம். விவசாயிகள் தங்கள் தவணைத் தொகையின் நிலையை இதன் மூலம் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை கிடைக்க இனி e-KYC மட்டும் போதாது, இதுவும் தேவை... விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்
மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை இந்த விவசாயிகளுக்கு கிடைக்காது: e-KYC உட்பட 4 பணிகள் மிக அவசியம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ