PM Kisan 22வது தவணை: பயனாணிகள் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா? எப்படி செக் செய்வது?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்காக பல வித திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அவற்றில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் பிரலமான திட்டமாக உள்ளது. இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு திடமான நிதி ஆதாரம் கிடைக்கின்றது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த தொகை ரூ.2,000 என்ற 3 சம தவணைகளில் விவசாயிகளின் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது. தற்போது பிஎம் கிசான் 22வது தவணைக்காக அனைத்து விவசாயிகளும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் 22வது தவணை ஹோலி பண்டிகைக்கு பிறகு, அதாவது மார்ச் 14 ஆம் தேதிக்குள், விவசாயிகளின் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும் இது குறித்து எந்த வித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் அரசு வெளியிடவில்லை. 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது.
பிஎம் கிசான் 22வது தவணையைப் பெற, விவசாயிகள் முதலில் சில தேவையான பணிகளை செய்து முடிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அவர்கள் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். தேவையான பணிகளை முடிக்கத் தவறினால் தவணைத் தொகை நிறுத்தி வைக்கப்படும். இது விவசாயிகளுக்கு பெரும் பின்னடைவாக இருக்கும். விவசாயிகள் சிக்கல் இல்லாமல் தவணையைப் பெற விரும்பினால், முதலில் சில முக்கியமான விஷயங்களைப் புரிந்து கொள்வது அவசியம். இது குழப்பத்தை நீக்கும். விவசாயிகள் செய்து முடிக்க வேண்டிய பணிகளைப் பற்றி கீழே அறியலாம்.
பயனாளிகள் பட்டியலில் இருந்து இந்த விவசாயிகளின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவுக்கான சரிபார்ப்பு செயல்பாட்டின் போது, ஏராளமான விவசாயிகளின் பெயர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டன. தரவு பொருத்தம் மற்றும் ஆவண சரிபார்ப்பு செயல்முறையை அரசாங்கம் விரைவுபடுத்தியது. இந்தச் செயல்பாட்டின் போது, விதிகளுக்கு இணங்காத பல உள்ளீடுகள் கண்டறியப்பட்டன.
இந்த நிலையில், நீண்ட நாட்களாக தங்கள் நிலையை சரிபார்க்காத விவசாயிகள் அதை உடனே செய்து, பட்டியலில் தங்கள் பெயர் இருக்குறதா என்பதை உறுதிபடுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
பிஎம் கிசான் திட்டத்திலிருந்து பெயர்கள் ஏன் நீக்கப்படுகின்றன?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் இருந்து பெயர்கள் நீக்கப்படுவதற்கான மிகப்பெரிய காரணம் தகுதி மறு சரிபார்ப்பு ஆகும். அனைத்து அளவுகோல்களையும் பூர்த்தி செய்யும் விவசாயிகள் மட்டுமே திட்டத்தின் சலுகைகளைப் பெறுவார்கள் என்று அரசாங்கம் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியிருந்தது. தவறான தகவலுடன் பதிவு செய்தவர்கள் அல்லது தகுதி நிலை மாறியவர்கள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்படுகிறார்கள்.
இந்த காரணங்களால் தவணைகள் சிக்கிக்கொள்ளலாம்
- e-KYC விதிமுறைகளுக்கு இணங்கவில்லை என்றால், பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் தவணைகள் நிறுத்தப்படலாம்.
- e-KYC நிலுவையில் இருப்பதாக பதிவுகளில் காட்டப்பட்டால் அடுத்த தவணை வெளியிடப்படாது.
- பல விவசாயிகள் இன்னும் தங்கள் ஆதாரை வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கவில்லை, பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பை முடிக்கவில்லை. இவர்களது தவணைகளும் முடக்கப்படலாம்.
- இதேபோல், லேண்ட் சீடிங், அதாவது நிலப் பதிவுகள் போர்ட்டலில் புதுப்பிக்கப்படாமல் இருந்தாலும் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.
How to Check PM Kisan Beneficiary Status
பிஎம் கிசான் தவணை நிலையை எவ்வாறு செக் செய்வது? இதற்கான எளிய செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:
- முதலில் https://pmkisan.gov.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு சென்று நிலையை செக் செய்யவும்.
- பின்னர், முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள Farmers’ Corner -இல் “Know Your Status” என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- பின்னர், உங்கள் பதிவு எண் அல்லது மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, கேப்ட்சாவை நிரப்பி, Get Data என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் முழுமையான தகவல் சில நொடிகளில் திரையில் தோன்றும்.
- நிலைப் பக்கத்தில், நீங்கள் குறிப்பாக e-KYC மற்றும் Land Seeding தகவல்களை சரிபார்க்க வேண்டும்.
- இவற்றில் ஏதேனும் நிலுவையில் இருந்தால், அவை உடனடியாகப் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
- ஒரு சிறிய அலட்சியம் கூட உங்கள் 22வது தவணையை தாமதப்படுத்தக்கூடும்.
ஆகையால், விவசாயிகள் தங்கள் தகவல்களை சரியான நேரத்தில் சரிபார்த்து தேவையான திருத்தங்களைச் செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
