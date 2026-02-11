English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  PM Kisan 22வது தவணை உங்களுக்கு கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? இப்படி செக் செய்யலாம்

PM Kisan 22வது தவணை உங்களுக்கு கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? இப்படி செக் செய்யலாம்

PM Kisan Latest News: இன்னும் சில நாட்களில் பிஎம் கிசான் 22வது தவணை வெளிவரவுள்ளது. பிஎம் கிசான் பயனாளி பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை எப்படி செக் செய்வது? அதற்கான செயல்முறையை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 11, 2026, 11:08 AM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா.
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • விவசாயிகள் தங்கள் பிஎம் கிசான் பயனாளி நிலையை எப்படி செக் செய்வது?

PM Kisan 22வது தவணை உங்களுக்கு கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? இப்படி செக் செய்யலாம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவாயிகள் நாட்டின் முதுகெலும்பாக பார்க்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் வயல்களில் இரவும் பகலும் கடினமாக உழைத்து, செழிப்பான பயிரை அறுவடை செய்வதால்தான் நாட்டு மக்களுக்கு தினசரி உணவு கிடைக்கிறது. விவசாயத்திற்கு உயர்தர விதைகள் மற்றும் போதுமான தண்ணீர் தேவை. விவசாயம் செய்ய பல சமயங்களில் விவசாயிகள் நிதி சிரமங்களையும் எதிர்கொள்கின்றனர், குறிப்பிடத்தக்க சவால்களை சந்திக்கின்றனர்.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு உதவ நாட்டில் பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அவற்றில் ஒன்று பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டம். இந்த திட்டத்தின் கீழ் 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 வழங்கப்படுகின்றது. இந்த வகையில் ஆண்டில் மொத்தமாக ரூ.6,000 நிதி உதவி கிடைக்கிறது. 

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் இதுவரை 21 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனாவின் ஒவ்வொரு தவணையும் தோராயமாக நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வெளியிடப்படுகிறது. அதன்படி, 22வது தவணைக்கான நான்கு மாத காலம் பிப்ரவரியில் முடிவடைகிறது. அடுத்தது 22வது தவணைக்காக விவசாயிகள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இது பிப்ரவரி கடைசி வாரத்தில் அல்லது மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில் வெய்யிடப்பட வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இன்னும் வரவில்லை.

பிஎம் கிசான் தவணை

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22வது தவணை இந்த ஆண்டு வெளியிடப்படும் முன், விவசாயிகள், தங்கள் பெயர் பயனாளி பட்டியலில் உள்ளதா என்பதை பார்ப்பது நல்லது. அதற்கான வழிமுறையை இந்த பதிவில் காணலாம்.

விவசாயிகள் தங்கள் பிஎம் கிசான் பயனாளி நிலையை எப்படி செக் செய்வது?

- முதலில், திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான pmkisan.gov.in -க்கு செல்லவும்.
- அல்லது, திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ செயலியான பிஎம் கிசான் செயலியிலும் இதை செக் செய்யலாம்.
- பின்னர் 'Know Your Status' விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.
- அடுத்து, உங்கள் பதிவு எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
- ஏதேனும் காரணத்தால் உங்கள் பதிவு எண் உங்களுக்கு நினைவில் இல்லை என்றால், 'Know Your Registration Number' என்பதைக் கிளிக் செய்து உங்கள் பதிவு எண்ணைக் கண்டறியவும்.
- அது தெரிந்ததும், அதை அதற்கான இடத்தில் உள்ளிடவும்.
- பின்னர் திரையில் கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட வேண்டும்.
- இதற்குப் பிறகு, 'Get Detail' பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
- பின்னர் உங்கள் நிலையைப் பார்த்து, உங்கள் பெயர் இங்கே சேர்க்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும்.
- அதாவது தவணைப் பலனைப் பெற முடியுமா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும்.

தவணைத் தொகை சிக்காமல் கிடைக்க, விவசாயிகளுக்கு இந்த விஷயங்களில் கவனம் தேவை:

- e-KYC-ஐ இன்னும் முடிக்காத விவசாயிகளின் தவணைகள் நிறுத்தி வைக்கப்படும். ஆகையால், உடனடியாக e-KYC செய்து முடிப்பது நல்லது.

- விவசாயிகள் தங்கள் வங்கிக் கணக்கை ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்க வேண்டும்.

- கணக்கு எண், பெயர் அல்லது IFSC குறியீடு ஆகியவை தவறாக இருந்தால், பண பரிமாற்றத்தில் சிக்கல் ஏற்படலாம்.

- பல சந்தர்ப்பங்களில், விவசாயிகளின் நிலப் பதிவுகள் புதுப்பிக்கப்படாவிட்டால் அவர்கள் தகுதியற்றவர்களாகக் கருதப்படலாம்.

