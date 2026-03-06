English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • PM Kisan Update: பிஎம் கிசான் செயலி மூலம் e KYC செய்து முடிப்பது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

PM Kisan Update: பிஎம் கிசான் செயலி மூலம் e KYC செய்து முடிப்பது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து முக அங்கீகார செயல்முறையை செய்வது எப்படி? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 6, 2026, 10:13 AM IST
  • விவசாயிகளின் நன்மைக்காக மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வ 'PMKISAN GoI' செயலியை வெளியிட்டுள்ளது.
  • இதை விவசாயிகள் மிக எளிய வழியில் தங்கள் மொபைல் போனில் நிறுவலாம்.
  • இதற்கான வழிமுறையை இங்கே காணலாம்.

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகுமா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகுமா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?
தமிழகத்தில் மீண்டும் தொடங்கும் மழை.. வெளுத்து வாங்கப்போகுது! வானிலை அலர்ட்
camera icon7
TN Weather
தமிழகத்தில் மீண்டும் தொடங்கும் மழை.. வெளுத்து வாங்கப்போகுது! வானிலை அலர்ட்
8வது ஊதியக்குழு: மாறும் அரசு ஊழியர்களின் குடும்ப அலகு, அடிப்படை ஊதியத்தில் 66% அதிகரிப்பு
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: மாறும் அரசு ஊழியர்களின் குடும்ப அலகு, அடிப்படை ஊதியத்தில் 66% அதிகரிப்பு
பட்டையை கிளப்பும் ‘தாய் கிழவி’.. 5 நாட்களில் இவ்வளவு வசூலா?
camera icon6
Thaai Kizhavi
பட்டையை கிளப்பும் ‘தாய் கிழவி’.. 5 நாட்களில் இவ்வளவு வசூலா?
PM Kisan Update: பிஎம் கிசான் செயலி மூலம் e KYC செய்து முடிப்பது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசு நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளுக்காக பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அவற்றில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் பயனுள்ள ஒரு திட்டமாக பார்க்கப்படுகின்றது. பிஎம் கிசான் 22வது தவணைக்காக காத்திருக்கும் பயனாளிகளுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் 22வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் தவணை மற்றும் திட்டத்தின் 22 வது தவணை மார்ச் 2026 இரண்டாவது வாரத்தில் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக மாற்றப்படலாம் என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், இது குறித்து இன்னும் அரசு எதையும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை.

கடுமையாகியுள்ள சரிபார்ப்பு செயல்முறைகள்

மத்திய அரசு இந்த முறை பயனாளிகள் பட்டியலின் சரிபார்ப்பு செயல்முறையை கடுமையாக்கியுள்ளது. லட்சக்கணக்கான தகுதியற்ற விவசாயிகளின் பெயர்கள் நீக்கப்படுகின்றன. ஆகையால், பிஎம் கிசான் தவணைக்கு தேவையான அனைத்து பணிகளும், குறிப்பாக, உங்கள் e-KYC மற்றும் லேண்ட் சீடிங் ஆகியவை நிறைவுபெற்றுள்ளனவா என்பதை உறுதி செய்வது முக்கியம். 

மொபைல் மூலமே பணிகளை முடிக்கலாம்

பிஎம் கிசான் தவணைக்கான பணிகளை முடிக்க விவசாயிகள் இப்போது எங்கும் சென்று அலைய வேண்டியதில்லை. டிஜிட்டல் இந்தியாவின் கீழ், விவசாயிகள் இப்போது தங்கள் மொபைல் போன்களில் Face Authentication மூலம் e-KYC ஐ முடிக்க முடியும்.

PM Kisan Mobile App: பிஎம் கிசான் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

விவசாயிகளின் நன்மைக்காக மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வ 'PMKISAN GoI' செயலியை வெளியிட்டுள்ளது. இதை விவசாயிகள் மிக எளிய வழியில் தங்கள் மொபைல் போனில் நிறுவலாம். இதற்கான வழிமுறையை இங்கே காணலாம்:

- முதலில் விவசாயிகள் தங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் தொலைபேசியில் Google Play Store ஐத் திறக்க வேண்டும்.
- அதன் பிறகு சர்ச் பாரில் "PMKISAN GoI" என டைப் செய்ய வேண்டும். 
- இந்த செயலி தேசிய தகவல் மையத்தால் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளவும்.
- Install பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, செயலிக்கு தேவையான அனைத்து அனுமதிகளையும் வழங்கவும். 
- செயலி நிறுவப்பட்டதும், உங்கள் மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

PM Kisan e-KYC: முக அங்கீகார செயல்முறை

பிஎம் கிசான் செயலி மூலம் லாக் இன் செய்வது இப்போது முன்பை விட மிகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் எளிதானதாகவும் ஆகிவிட்டது. 

லாக் இன் செய்வது எப்படி?

பிஎம் கிசான் செயலியைத் திறந்து உங்கள் 12 இலக்க ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும். உங்கள் ஆதார்-இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு OTP அனுப்பப்படும். இந்த OTP ஐ உள்ளிட்டதும், உங்கள் டேஷ்போர்டு திறக்கும்.

முக அங்கீகாரம் (Face Authentication) செய்வது எப்படி?

உங்கள் e-KYC நிலுவையில் இருந்தால், செயலியில் 'e-KYC' ஆப்ஷனுக்குச் செல்லவும். உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு உங்கள் முகத்தை மொபைல் கேமராவின் முன் கொண்டு செல்லுங்கள். வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி உங்கள் சரிபார்ப்பு செயல்முறையை உடனடியாக முடிக்கலாம். உங்கள் பயோமெட்ரிக்ஸை வழங்க நீங்கள் இனி CSC மையத்திற்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை.

பிஎம் கிசான் தவணை இந்த காரணங்களால் தாமதமாகலாம்

e-KYC

e-KYC நிலை 'Verified' என இருக்க வேண்டும். பிஎம் கிசான் போர்டல் மூலமாகவோ, அருகில் உள்ள சிஎஸ்சி மையத்திற்கு சென்றோ, அல்லது பிஎம் கிசான் செயலி மூலமாகவே இதை உடனடியாக செய்து முடிக்கவும்.

Land Seeding

நில விதைப்பு உங்கள் நில ஆவணங்கள் போர்ட்டலில் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். இதன் நிலை 'No' என்று இருந்தால், நில ஆவணங்களை சரிபார்த்து இந்த செயலை உடனடியாக முடிக்கவும்.

Aadhaar Bank Linking

உங்கள் வங்கிக் கணக்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். மேலும் DBT (நேரடி பலன் பரிமாற்றம்) க்கு இணக்கமாக செயல்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 என்ற சம தவணைகளில் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 அளிக்கப்படுகின்றது. இது விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய நிதி ஆதரவை அளிக்கின்றது. தற்போது விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் 22வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை அடுத்த வாரம் வருகிறதா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை விரைவில் வருகிறது: இந்த 1 தவறால் ரூ.2,000 கிடைக்காமல் போகலாம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM KisanPM Kisan Samman Nidhi YojanaFarmersCentral government schemes

Trending News