PM Kisan 22வது தவணை: இனி e-KYC உடன் விவசாயி ஐடியும் அவசியம், உருவாக்கும் வழிமுறை இதோ

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் பல வித திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டம் முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. மத்திய அரசு இப்போது பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் பயனாளிகளுக்கு 'விவசாயி ஐடி' -ஐ கட்டாயமாக்கியுள்ளது. விவசாயி அடையாள அட்டையை உருவாக்கும் செயல்முறை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் கீழ் 21வது தவணைகள் வெற்றிகரமாக விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. இப்போது விவசாயிகள் 22வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். இது பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் 2026 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் அரசாங்கம் வெளியிடவில்லை.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
இந்த திட்டத்தின் கீழ் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 சம தவணைகளாக ஆண்டுக்கு மொத்தம் ரூ.6,000 வழங்கப்படுகின்றது. இந்த திட்டத்தின் கிழ் இதுவரை 21 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. மத்திய அரசு தவணை தொகையை டிபிடி மூலமாக விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கிற்கு நேரடியாக மாற்றுகிறது.
Farmer ID: விவசாயி அடையாள அட்டை
இதுவரை பிஎம் கிசான் தவணையை பெற e-KYC கட்டாயமானதாக இருந்தது. எனினும், இந்த முறை இது மட்டும் போதுமானதாக இருக்காது. அரசாங்கத்தின் புதிய AgriStack முயற்சியின் கீழ், ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் ஒரு தனித்துவமான டிஜிட்டல் அடையாளம் தேவைப்படும். இந்த ஐடி வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வது மட்டுமல்லாமல், எதிர்காலத்தில் உரங்கள், விதைகள் மற்றும் விவசாய கடன்கள் (KCC) போன்ற சேவைகளை காகிதமற்றதாக மாற்றும். இன்னும் தங்கள் டிஜிட்டல் ஐடியை உருவாக்காத விவசாயிகளின் தவணை தாமதமாகலாம்.
Digital Farmer ID: டிஜிட்டல் விவசாயி ஐடி என்றால் என்ன?
- டிஜிட்டல் விவசாயி ஐடி என்பது விவசாயியின் ஆதார், நிலப் பதிவுகள் (கதானி) மற்றும் வங்கிக் கணக்கை இணைக்கும் 12 இலக்க தனித்துவமான அடையாள எண்ணாகும்.
- இது இந்திய அரசின் 'டிஜிட்டல் வேளாண்மை மிஷன்' திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.
- போலி பயனாளிகளை தவிர்த்து, அரசாங்க உதவி உண்மையான நில உரிமையாளர்களை மட்டுமே சென்றடைவதை உறுதி செய்வதே இதன் முதன்மை நோக்கமாகும்.
விவசாயி ஐடியை எப்படி உருவாக்குவது?
வீட்டில் இருந்தபடியே விவசாயி ஐடி -ஐ எளிதாக உருவாக்கலாம். இதற்கான முழுமையான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:
- முதலில் அதிகாரப்பூர்வ போர்ட்டலுக்குச் செல்லவும். உங்கள் மாநிலத்தின் அக்ரிஸ்டாக் போர்ட்டலுக்கு செல்லவும்.
- போர்ட்டலில் 'Create New User'அல்லது 'New Farmer ID' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும்.
- உங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு OTP அனுப்பப்படும்.
- சரிபார்க்க அதை உள்ளிடவும்.
- சரிபார்த்த பிறகு, உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு பாதுகாப்பான கடவுச்சொல்லை உருவாக்கவும்.
- இது உங்கள் உள்நுழைவுச் சான்றாக இருக்கும்.
- லாக் இன் செய்த பிறகு, 'Fetch Land Detail' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- இங்கே, நீங்கள் உங்கள் மாவட்டம், தாலுகா, கிராமம் மற்றும் நில பதிவு எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
- உங்கள் வங்கி பாஸ்புக் மற்றும் நில ஆவணங்களின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகலைப் பதிவேற்றவும்.
- அனைத்து தகவல்களையும் சரிபார்த்த பிறகு, 'Submit' பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
விவசாயி ஐடி உருவாக்க தேவையான ஆவணங்கள்
பதிவு செய்யும் போது பின்வரும் ஆவணங்களை உங்களிடம் வைத்திருக்கவும்:
ஆதார் அட்டை
நில ஆவணங்கள்
வங்கி பாஸ்புக்
பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்
Farmer ID: ஆஃப்லைனில் விவசாயி ஐடியை எவ்வாறு உருவாக்குவது?
தொழில்நுட்ப அறிவு இல்லாத விவசாயிகள் தங்கள் அருகிலுள்ள பொது சேவை மையம் (CSC) அல்லது வசுதா மையங்களுக்கு சென்று பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு மூலம் பெயரளவு கட்டணத்திற்கு விவசாயி ஐடிகளை உருவாக்கலாம். கூடுதலாக, உள்ளூர் கணக்காளர் அல்லது விவசாயத் துறை அலுவலகத்தில் இதற்காக சிறப்பு முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன.
PM கிசான் யோஜனா: இந்த விவசாயிகளின் 22வது தவணை தாமதமாகலாம்
பிஎம் கிசான் 22வது தவணை பெற விவசாயி அடையாள அட்டை மிக முக்கியம். இது தவிர, பின்வரும் குறைபாடுகள் இருந்தாலும், உங்கள் தவணை தாமதமாகலாம்:
- e-KYC: பிஎம் கிசான் போர்டலில் உங்கள் e-KYC நிலை 'No' என காண்பிக்கப்பட்டால் தவணைத் தொகை கிடைக்காது.
- Land Seeding: உங்கள் நிலத்தின் ஃபிசிக்கல் சரிபார்ப்பு போர்ட்டலில் புதுப்பிக்கப்படவில்லை என்றால் தவணை தாமதப்படலாம்.
- Aadhaar Seeding: உங்கள் வங்கிக் கணக்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், பிரச்சனை ஏற்படலாம்.
