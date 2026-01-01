PM Kisan 22வது தவணை சிக்காமல் கிடைக்க விவசாயி அடையாள அட்டை அவசியம்: பெறுவது எப்படி?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளின் நலனுக்கான மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் பல திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிகவும் பிரபலமான திட்டமாக உள்ளது. பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்து வரும் விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சில அத்தியாவசிய பணிகளை செய்துமுடிக்காவிட்டால், பிஎம் கிசான் தவணையை பெறுவதில் விவசாயிகள் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளலாம். இந்த தவணையை பெற சில ஆவணங்கள் மிக அவசியமாகும். அவற்றில் விவசாயி ஐடி எனப்படும் விவசாயி அடையாள அட்டையும் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும்.
What is a Farmer ID? விவசாயி அடையாள அட்டை என்றால் என்ன?
- விவசாயி அடையாள அட்டை என்பது ஒரு விவசாயியின் டிஜிட்டல் அடையாளம் ஆகும்.
- இது விவசாயியின் நிலம், பயிர்கள், உரங்கள், கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் வருமானம் தொடர்பான தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது.
- இந்த அடையாள அட்டை பிரதம மந்திரி கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பலன்களைப் பெறப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- இதன் மூலம் பல நன்மைகள் கிடைக்கின்றன.
- இது உரங்கள் மற்றும் மானியங்கள் சரியான அளவில் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.
- பயிர் காப்பீட்டில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவருகிறது.
- போலியான விவசாயி பதிவுகளைத் தடுக்கிறது.
விவசாயி அடையாள அட்டை பெறத் தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?
விவசாயி அடையாள அட்டை உருவாக்க சில ஆவணங்கள் தேவைப்படுகின்றன. அவற்றில் ஆதார் அட்டை, ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண், நில ஆவணங்கள் மற்றும் குடும்ப அடையாள அட்டை அல்லது ரேஷன் அட்டை ஆகியவை அடங்கும். அரசாங்கத்தின் அறிவுறுத்தல்களின்படி, பஞ்சாயத்து மட்டத்திலும் முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன. அங்கு விவசாயிகள் தங்கள் அடையாள அட்டைகளை எளிதாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
Farmer ID: ஆன்லைனில் பயனர் ஐடி உருவாக்குவது எப்படி?
- இதற்கு விவசாயிகள் முதலில் தங்கள் மாநிலத்தின் அக்ரிஸ்டாக் போர்ட்டலுக்குச் (AgriStack Portal) செல்ல வேண்டும்.
- அதில் "புதிய பயனரை உருவாக்கு" (Create New User) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு, KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்.
- விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் படித்து ஒப்புக்கொண்டு, படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
- உங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு வரும் OTP மூலம் சரிபார்க்கவும்.
- பின்னர் உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, OTP-ஐ உறுதிப்படுத்தி, ஒரு புதிய கடவுச்சொல்லை உருவாக்கவும்.
- இதன் மூலம், உங்கள் பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல் உருவாக்கப்படும்.
விவசாயி அடையாள அட்டைக்கான பதிவு செயல்முறை
விவசாயிகள் தங்கள் பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி போர்ட்டலில் லாக் இன் செய்ய வேண்டும். நீங்கள் OTP மூலமாகவும் லாக் இன் செய்யலாம். லாக் இன் செய்த பிறகு கணக்கு விவரங்கள் அனைத்தையும் நிரப்பவும். விவசாயி வகை (Farmer Type) என்பதில் "உரிமையாளர்" (Owner) என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, "நில விவரங்களைப் பெறு" (Fetch Land Detail) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். நிலம் தொடர்பான தகவல்களை நிரப்பவும்.
உங்களிடம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நிலங்கள் இருந்தால், அவை அனைத்திற்கான தகவல்களையும் உள்ளிட வேண்டும். சரிபார்ப்பிற்குப் பிறகு, "சமூகப் பதிவேடு" (Social Registry) டேபைத் திறந்து, உங்கள் குடும்ப அடையாள அட்டை அல்லது ரேஷன் அட்டையின் விவரங்களை நிரப்பவும். பின்னர், துறை ஒப்புதல் பிரிவில் “வருவாய்த் துறை” என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இறுதியாக, சம்மதப் பெட்டியில் டிக் செய்து, டிஜிட்டல் முறையில் கையொப்பமிடவும்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டட்தின் கீழ் ரூ.2,000 3 சம தவணைகளில் ஆண்டு ஒன்றுக்கு விவசாயிகளுக்கு ரூ.6,000 நிதி உதவி அளிக்கப்படுகின்றது. பிஎம் கிசான் 22வது தவணை பிப்ரவரி 2026 முதல் வாரத்தில் விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படலாம் என்று கூறப்படுகின்றது. இருப்பினும், அரசாங்கம் இன்னும் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதியை அறிவிக்கவில்லை.
