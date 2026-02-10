PM Kisan 22வது தவணை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது? e KYC செய்து முடிப்பது எப்படி?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேர்ந்துள்ள லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் 22வது தவணையில் கிடைக்கவுள்ள ₹2,000-க்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். அரசாங்கம் இன்னும் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதியை அறிவிக்கவில்லை. 21வது தவணை நவம்பர் 2025 இல் வெளியிடப்பட்டது. ஆகையால், 4 மாத அடிப்படையில், அடுத்த தவணை பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் 2026 க்கு இடையில் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
PM கிசான் திட்டத்தின் கீழ் தவணைத் பணத்தை எவ்வாறு பெறுவது? PM கிசான் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள நில உரிமையாளர் விவசாய குடும்பங்கள் ஆண்டுதோறும் ₹6,000 நிதி உதவியைப் பெறுகின்றன. இந்தத் தொகை மூன்று சம தவணைகளில் வழங்கப்பட்டு, DBT மூலம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக மாற்றப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தவணையிலும் ₹2,000 கிடைக்கின்றது.
பிஎம் கிசான் தவணை
அரசாங்க வலைத்தளத்தின்படி, பிஎம் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற விவசாயிகள் eKYC செய்து முடிப்பது கட்டாயமாகும். விவசாயிகள் PM கிசான் போர்ட்டலில் OTP அடிப்படையிலான eKYC-ஐ முடிக்கலாம். அல்லது அருகிலுள்ள CSC மையத்தில் பயோமெட்ரிக் eKYC-ஐ செய்யலாம்.
PM Kisan e-KYC: ஆன்லைனில் செய்வது எப்படி?
விவசாயிகள் வீட்டில் இருந்தபடியே தங்கள் e-KYC -ஐ புதுப்பிக்கலாம். இதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:
- முதலில் அதிகாரப்பூர்வ பிஎம் கிசான் வலைத்தளத்திற்கு செல்லவும்.
- Farmers Corner பகுதிக்குச் சென்று e-KYC விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு Search என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு OTP-ஐப் பெறு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் மொபைலில் பெறப்பட்ட OTP-ஐ உள்ளிட்டவுடன் E-KYC நிறைவடையும்.
முக அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி e-KYC -ஐ நிறைவு செய்வது எப்படி?
விவசாயிகள் தங்கள் மொபைல் ஃபோனில் முக அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தியும் e-KYC செய்து முடிக்கலாம்.
- முதலில் பிஎம் கிசான் செயலி மற்றும் Aadhaar Face RD செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
- பதிவு செய்யப்பட்ட உங்கள் மொபைல் எண் கொண்டு பிஎம் கிசான் செயலியில் லாக் இன் செய்யவும்.
- Beneficiary Status பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
- e-KYC நிலை 'No' என்பதைக் காட்டினால், e-KYC விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு, முக ஸ்கேன் செய்ய அனுமதிக்கவும்.
- முக ஸ்கேன் வெற்றிகரமாக முடிந்ததும் E-KYC புதுப்பிக்கப்படும்.
அடுத்த தவணையைத் தவறவிடாமல் இருக்க விவசாயிகள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
- விவசாயிகள் தங்கள் e-KYC-ஐ சரியான நேரத்தில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
- ஆதார் அட்டை தங்கள் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
- நிலப் பதிவுகள் மற்றும் பதிவு விவரங்கள் சரியாகவும் புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
- உங்கள் மாநிலத்தில் விவசாயி ஐடி கட்டாயமாக இருந்தால், அதைப் பெறுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
எந்த விவசாயிகளின் தவணைகள் முடக்கப்படலாம்?
அரசாங்கம் சில வழக்குகளை பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 'விலக்கு பிரிவின்' கீழ் வைத்துள்ளது. இதில் பிப்ரவரி 1, 2019 க்குப் பிறகு நிலம் வாங்கிய விவசாயிகளும் அடங்குவர். மேலும், கணவன், மனைவி அல்லது வயது வந்த உறுப்பினர் போன்ற ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் இந்தத் திட்டத்திலிருந்து பயனடைந்தால், அவர்களில் ஒருவருக்கு மட்டும் தவணை கிடைத்து மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கும் பணம் நிறுத்தி வைக்கப்படலாம். சில சந்தர்ப்பங்களில், ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் முடியும் வரை தவணைகள் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்படும். விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் வலைத்தளம் அல்லது மொபைல் செயலியில் உள்ள Know Your Status (KYS) விருப்பத்தின் மூலம் அல்லது Kisan eMitra chatbot உதவியுடன் தங்கள் தகுதியைச் சரிபார்க்கலாம்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டம் விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு நடத்தும் ஒரு முக்கிய திட்டமாகும். இது பிப்ரவரி 2019 இல் தொடங்கப்பட்டது. நாடு முழுவதும் உள்ள தகுதியுள்ள விவசாயக் குடும்பங்களுக்கு வருமான ஆதரவை வழங்குவதே இதன் நோக்கமாகும். இதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் விவசாயம், தொடர்புடைய வேலைகள் மற்றும் வீட்டுச் செலவுகளைச் சமாளிப்பதில் நிதி ஆதரவு கிடைக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட தகுதி மற்றும் விலக்கு அளவுகோல்களுக்கு உட்பட்டு, விவசாயிகள் நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் உதவியைப் பெறுகிறார்கள். தற்போது விவசாயிகள் 22வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். இது இந்த மாதம் அல்லது மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வரவில்லை.
