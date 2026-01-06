PM Kisan 22வது தவணை இந்த விவசாயிகளுக்கு கிடைக்காது: e-KYC உட்பட 4 பணிகள் மிக அவசியம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: இந்திய அரசு பல்வேறு பிரிவு மக்களுக்கு நன்மைகளை வழங்கும் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. நகர்ப்புறம், கிராமப்புறம் என அனைத்து இடங்களிலும் இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதியானவர்கள் பலன்களைப் பெறுகிறார்கள். உதாரணமாக, விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு பல வித திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. அவற்றில் பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா மிகவும் முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
தகுதியான விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைகிறார்கள். இந்த திட்டத்தின் கீழ், 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 வீதம் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 வழங்கப்படுகின்றது. இதுவரை இந்த திட்டத்தின் கீழ் 21 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. அடுத்த தவனையான 22வது தவணைக்காக விவசாயிகள் இப்போது காத்திருக்கிறார்கள்.
ஆனால், சில விவசாயிகளுக்கு 22வது தவணையின் பலன் கிடைக்காமல் போகலாம். பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தவணைத் தொகையை எந்தெந்த விவசாயிகள் பெற முடியும்? இதற்கான தகுதி அளவுகோல்கள் என்ன? இதை பற்றிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தவணைகள் 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அளிக்கப்படுகின்றன. இதுவரை மொத்தம் 21 தவணைகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. 4 மாத கால அடிப்படையில், 22வது தவணை பிப்ரவரியில் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் இன்னும் வரவில்லை.
இந்த விவசாயிகளுக்கு தவணைத் தொகை கிடைக்காது:
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், திட்டத்திற்குத் தகுதியான விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. தகுதியற்ற விவசாயிகளால் இதில் சேர முடியாது. இருப்பினும், தகுதியற்றவராக இருந்தாலும், தவறான ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி திட்டத்தில் ஒருவர் சேர்ந்தாலும், துறை அவ்வப்போது அத்தகைய நபர்களை அடையாளம் கண்டு திட்டத்திலிருந்து நீக்குகிறது. சில நேரங்களில், தேவைப்பட்டால் அத்தகைய நபர்களிடமிருந்தும் பணத்தையும் துறை வசூலிக்கிறது.
PM Kisan: சில பணிகளை செய்ய வேண்டியது மிக அவசியம்
பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேர்ந்த பிறகு, விவசாயிகள் சில பணிகளை கண்டிப்பாக செய்து முடிக்க வேண்டும்.
- e-KYC: முதல் பணி e KYC -ஐ செய்து முடிப்பதாகும். விவசாயிகள் இந்தப் பணியை சரியான நேரத்தில் முடிக்கவில்லை என்றால், தவணைப் பலன்களை இழக்க நேரிடும். இந்த திட்டத்தின் கீழ் இது மிக முக்கியமான பணி என்பதை அறிந்து கொள்வது மிக முக்கியம். விவசாயிகள் தங்கள் அருகிலுள்ள CSC மையத்திலோ அல்லது திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திலோ இந்தப் பணியை செய்து முடிக்கலாம்.
- Land Verification: நில சரிபார்ப்பு பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். இதில் விவசாயிகளின் சாகுபடி நிலம் சரிபார்க்கப்பட்டு பதிவுகள் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. இந்த செயல்முறை பல மாநிலங்களில், மாவட்டம் அல்லது தாலுகா மட்டத்தில் செய்யப்படுகின்றது. விவசாயிகள் இந்த செயல்முறையை சரியான நேரத்தில் முடிக்கவில்லை என்றால், அவர்களின் பெயர் பயனாளிகள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படலாம்.
- Farmer ID: விவசாயி அடையாள அட்டை என்பது ஒரு விவசாயியின் டிஜிட்டல் அடையாளமாக உள்ளது. இதில் விவசாயியின் நிலம், பயிர்கள், உரங்கள், கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் வருமானம் தொடர்பான தகவல்கள் இருக்கின்றன. விவசாயி அடையாள அட்டையை உருவாக்க ஆதார் அட்டை, ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண், நில ஆவணங்கள் மற்றும் குடும்ப அடையாள அட்டை ஆகியவை தேவைப்படும். பஞ்சாயத்து மட்டத்தில் நடத்தப்படும் முகாம்கள் அல்லது மாநிலத்தின் அக்ரிஸ்டாக் போர்ட்டல் மூலமாக விவசாயிகள் இதை உருவாக்கலாம்.
குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் e-KYC மற்றும் பிற முக்கிய பணிகளை முடிக்காத விவசாயிகளின் தவணை முடக்கப்படலாம் அல்லது தாமதமாகலாம். ஆகையால், விவசாயிகள் இந்த பணிகளை உடனடியாக செய்து முடிப்பது மிக அவசியமாகும்.
