  • PM Kisan 22வது தவணை: இனி ஆண்டுக்கு ரூ.12,000 கிடைக்குமா? மத்திய அரசு கூறியது என்ன?

PM Kisan 22வது தவணை: இனி ஆண்டுக்கு ரூ.12,000 கிடைக்குமா? மத்திய அரசு கூறியது என்ன?

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை அதிகரிக்கிறதா? இனி விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.12,000 கிடைக்குமா? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 29, 2025, 12:04 PM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா.
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • விவசாயி அடையாள அட்டை தொடர்பான விதிகள் என்ன?

PM Kisan 22வது தவணை: இனி ஆண்டுக்கு ரூ.12,000 கிடைக்குமா? மத்திய அரசு கூறியது என்ன?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டம், நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு ஒரு நிதி ஆதாரமாக மாறியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் தொகை ரூ.2,000 என்ற 3 சம தவணைகளில் நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது. 

Union Budget 2026: மத்திய பட்ஜெட்டில் பிஎம் கிசான் தொகை அதிகரிக்கிறதா?

சமீபத்தில், பிஎம் கிசான் தொகையை அரசாங்கம் ₹12,000 ஆக உயர்த்தப் போகிறது என்று சமூக ஊடகங்களில் செய்திகள் பரவத் தொடங்கின. இது விவசாயிகளிடையே நம்பிக்கையையும் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தியது. பிப்ரவரி மாதம் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள மத்திய பட்ஜெட்டில் தவணைத் தொகை ரூ.2,000 -இலிருந்து ரூ.4,000 ஆக அதிகரிக்கும் என்றும், ஆண்டு தொகை ரூ.6,000 -இலிருந்து ரூ.12,000 ஆக உயரும் என்றும் கூறப்பட்டது. 

2025 ஆம் ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டிலேயே பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும் என கோரிக்கைகள் எழுந்த நிலையில், அரசு அப்போது எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. இந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் இதற்கான எதிர்பார்ப்பு இன்னும் அதிகமாகியுள்ளது.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

- பிஎம் கிசான் திட்டம் 2019 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. 

- இதுவரை இந்த திட்டத்தின் கீழ், மொத்தம் 21 தவணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

- இந்தத் தவணைகள் மூலம், அரசாங்கம் சுமார் ₹4.09 லட்சம் கோடியை விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றியுள்ளது. 

- விவசாய நிலம் வைத்திருக்கும் மற்றும் அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தகுதி நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே இந்தத் திட்டத்தின் பலன்கள் கிடைக்கும்.

PM Kisan: நாடாளுமன்றக் குழுவின் பரிந்துரை

டிசம்பர் 2024-ல், ஒரு நாடாளுமன்றக் குழு, பணவீக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் தொகையை ₹12,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தது. இது ஒரு பரிந்துரை மட்டுமே என்றாலும், இந்த விஷயம் குறித்து அரசாங்கம் விரைவில் முடிவெடுக்கும் என்ற செய்தி வேகமாகப் பரவியது.

அரசாங்கத்தின் நிலைபாடு என்ன?

வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை இணையமைச்சர் ராம்நாத் தாக்கூர், இந்த நிலைமை குறித்துத் தெளிவுபடுத்தினார். தற்போது தொகையை அதிகரிப்பது தொடர்பான எந்தவொரு முன்மொழிவும் பரிசீலனையில் இல்லை என்று அவர் கூறினார். பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ₹6,000 தொடர்ந்து வழங்கப்படும் என்றும், 22வது தவணையும் இந்த அடிப்படையிலேயே வெளியிடப்படும் என்றும் அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

Farmer ID: விவசாயி அடையாள அட்டை தொடர்பான விதிகள் என்ன?

பிஎம் கிசான் திட்டத்திற்கு விவசாயி அடையாள அட்டை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் பல விவசாயிகள் அறிய விரும்புகின்றனர். அனைத்து மாநிலங்களிலும் விவசாயி அடையாள அட்டை இன்னும் கட்டாயமாக்கப்படவில்லை என்று அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. விவசாயி பதிவு செயல்முறை செயல்படுத்தப்பட்ட மாநிலங்களில் மட்டுமே இது தேவைப்படுகிறது. மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகள் விவசாயி அடையாள அட்டை இல்லாமலேயே இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெறலாம்.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

வழக்கமாக 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பிஎம் கிசான் தவனைத் தொகை அளிக்கப்படுகின்றது. முந்தைய தவணைகளின் போக்கின் அடிப்படையில், 22வது தவணை பிப்ரவரி 2026 முதல் வாரத்தில் விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அரசாங்கம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தேதியை அறிவிக்கவில்லை.

விவசாயிகள் இதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்

விவசாயிகள் எந்த வதந்திகளையும் நம்ப வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பிரதம மந்திரி கிசான் திட்டம் தொடர்பான துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் அரசாங்க அறிக்கைகளை மட்டுமே நம்புவது நல்லது. இது குழப்பங்களைத் தடுப்பது மட்டுமல்லாமல், திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதில் தாமதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சிக்கல்களையும் தவிர்க்கும்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை: தொகை ரூ.3,000 ஆக அதிகரிக்குமா? பட்ஜெட்டில் நல்ல செய்தி?

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் : 28 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழக விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

