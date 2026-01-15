PM Kisan 22வது தவணை பட்ஜெட் 2026 -க்கு முன் கிடைக்குமா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய தகவல்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பெண்கள், விவசாயிகள், மூத்த குடிமக்கள், குழந்தைகள் என பலதரப்பு மக்களுக்கு மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் பல விதமான நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. விவசாயிகளுக்காக உள்ள திட்டங்களில் மத்திய அரசின் பிஎம் கிசான் திட்டம் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா என்ற மத்திய அரசு திட்டம் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த மற்றும் சிறு விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டம் 2,000 ரூபாய் என்ற மூன்று சம தவணைகளில் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 வழங்குகிறது. இது விவசாயிகளுக்கு மிகவும் தேவையான நிதி ஆதரவை அளிக்கின்றது.
Budget 2026: பிப்ரவரியில் பட்ஜெட் 2026 தாக்கல் செய்யப்படும்
மத்திய அரசாங்கம் பிப்ரவரியில் அடுத்த நிதியாண்டுக்கான தனது பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும். இப்போது விவசாயிகள் மத்தியில் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22வது தவணையை அரசு பட்ஜெட்டுக்கு முன் வெளியிடுமா அல்லது அதற்குப் பிறகு வெளியிடுமா என்று கேள்வி உள்ளது. இதை பற்றிய சில முக்கிய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
PM Kisan: இதுவரை எத்தனை தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன?
- பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை மொத்தம் 21 தவணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
- 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது.
- இப்போது பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22வது தவணையின் முறை.
- பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தவணைகள் சுமார் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வெளியிடப்படுகின்றன.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பட்ஜெட்டுக்கு முன் 22வது தவணை வருமா? பிஎ கிசான் 21வது தவணை நவம்பர் 2025 இல் வெளியிடப்பட்டது. 4 மாத கணக்கின் படி, 22வது தவணை பிப்ரவரி 2026 இல் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. எனினும், பிப்ரவரி மாதம் பட்ஜெட் தாக்கலும் உள்ளதால், 22வது தவணை பட்ஜெட்டுக்கு முன் வருமா அல்லது பட்ஜெட்டுக்கு பின் வருமா என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. எனினும், 22வது தவணை பிப்ரவரியில், அதாவது பட்ஜெட்டுக்குப் பிறகே வெளியிடப்படும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இருப்பினும், அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிஎம் கிசான் போர்டலில் ஏதேனும் தகவல் உள்ளதா?
பிரதமர் கிசான் யோஜனாவின் அதிகாரப்பூர்வ போர்டல் pmkisan.gov.in ஆகும். 22வது தவணை வெளியீட்டு தேதி குறித்து அரசாங்கம் போர்டலில் இன்னும் எந்த தகவலையும் வழங்கவில்லை. ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட 21வது தவணையின் தேதி மட்டுமே தற்போது போர்ட்டலில் உள்ளது. எனினும், விவசாயிகள் 22வது தவணை குறித்த துல்லியமான தகவல்களுக்கு பிஎம் கிசான் போர்டல் மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்புகளை மட்டுமே நம்ப அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
e-KYC, Farmer ID: பிஎம் கிசான் புதிய விதிகள் என்ன?
- 22வது தவணையில் விவசாயிகளுக்கு ரூ.2,000 வழங்கப்படும்.
- DBT மூலம் நிறுவல் நிதி நேரடியாக விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும்.
- பிஎம் கிசான் 22வது தவணையைப் பெற e-KYC கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
- இந்த செயல்முறையை முடிக்காத விவசாயிகளின் தவணைகள் தாமதமாகலாம்.
- இது தவிர தவணையை பெற விவசாயி அடையாள அட்டையும் இனி கட்டாயம் என ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
- ஆகையால் இந்த 2 பணிகளை பயனாளி விவசாயிகள் உடனடியாக செய்து முடிப்பது நல்லது.
