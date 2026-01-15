English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • PM Kisan 22வது தவணை பட்ஜெட் 2026 -க்கு முன் கிடைக்குமா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய தகவல்

PM Kisan 22வது தவணை பட்ஜெட் 2026 -க்கு முன் கிடைக்குமா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய தகவல்

PM Kisan Latest News: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் 22வது தவணை பட்ஜெட்டுக்கு முன் கிடைக்குமா? முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 15, 2026, 12:31 PM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
  • பிஎம் கிசான் புதிய விதிகள் என்ன?
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

Trending Photos

குட் நியூஸ்! ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு.. தமிழக அரசு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு
camera icon7
salary hike
குட் நியூஸ்! ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு.. தமிழக அரசு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு
&#039;திரௌபதி 2&#039; ரிலீஸ் தேதி மாற்றம்: பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லை!
camera icon6
mohan g
'திரௌபதி 2' ரிலீஸ் தேதி மாற்றம்: பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லை!
குட் நியூஸ்! இந்தியர்கள் ‘இந்த’ நாட்டுக்கு போக இனி விசா தேவையில்லை! மோடியின் பொங்கல் பரிசு..
camera icon7
Visa Free Entry
குட் நியூஸ்! இந்தியர்கள் ‘இந்த’ நாட்டுக்கு போக இனி விசா தேவையில்லை! மோடியின் பொங்கல் பரிசு..
KKR பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. முன்னாள் CSK வீரருக்கு இடம் இருக்கா?
camera icon6
IPL 2026
KKR பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. முன்னாள் CSK வீரருக்கு இடம் இருக்கா?
PM Kisan 22வது தவணை பட்ஜெட் 2026 -க்கு முன் கிடைக்குமா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய தகவல்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பெண்கள், விவசாயிகள், மூத்த குடிமக்கள், குழந்தைகள் என பலதரப்பு மக்களுக்கு மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் பல விதமான நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. விவசாயிகளுக்காக உள்ள திட்டங்களில் மத்திய அரசின் பிஎம் கிசான் திட்டம் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா என்ற மத்திய அரசு திட்டம் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த மற்றும் சிறு விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டம் 2,000 ரூபாய் என்ற மூன்று சம தவணைகளில் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 வழங்குகிறது. இது விவசாயிகளுக்கு மிகவும் தேவையான நிதி ஆதரவை அளிக்கின்றது.

Budget 2026: பிப்ரவரியில் பட்ஜெட் 2026 தாக்கல் செய்யப்படும்

மத்திய அரசாங்கம் பிப்ரவரியில் அடுத்த நிதியாண்டுக்கான தனது பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும். இப்போது விவசாயிகள் மத்தியில் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22வது தவணையை அரசு பட்ஜெட்டுக்கு முன் வெளியிடுமா அல்லது அதற்குப் பிறகு வெளியிடுமா என்று கேள்வி உள்ளது. இதை பற்றிய சில முக்கிய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

PM Kisan: இதுவரை எத்தனை தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன?

- பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை மொத்தம் 21 தவணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

- 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது.

- இப்போது பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22வது தவணையின் முறை.

- பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தவணைகள் சுமார் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வெளியிடப்படுகின்றன.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பட்ஜெட்டுக்கு முன் 22வது தவணை வருமா? பிஎ கிசான் 21வது தவணை நவம்பர் 2025 இல் வெளியிடப்பட்டது. 4 மாத கணக்கின் படி, 22வது தவணை பிப்ரவரி 2026 இல் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. எனினும், பிப்ரவரி மாதம் பட்ஜெட் தாக்கலும் உள்ளதால், 22வது தவணை பட்ஜெட்டுக்கு முன் வருமா அல்லது பட்ஜெட்டுக்கு பின் வருமா என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. எனினும், 22வது தவணை பிப்ரவரியில், அதாவது பட்ஜெட்டுக்குப் பிறகே வெளியிடப்படும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இருப்பினும், அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிஎம் கிசான் போர்டலில் ஏதேனும் தகவல் உள்ளதா?

பிரதமர் கிசான் யோஜனாவின் அதிகாரப்பூர்வ போர்டல் pmkisan.gov.in ஆகும். 22வது தவணை வெளியீட்டு தேதி குறித்து அரசாங்கம் போர்டலில் இன்னும் எந்த தகவலையும் வழங்கவில்லை. ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட 21வது தவணையின் தேதி மட்டுமே தற்போது போர்ட்டலில் உள்ளது. எனினும், விவசாயிகள் 22வது தவணை குறித்த துல்லியமான தகவல்களுக்கு பிஎம் கிசான் போர்டல் மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்புகளை மட்டுமே நம்ப அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

e-KYC, Farmer ID: பிஎம் கிசான் புதிய விதிகள் என்ன?

- 22வது தவணையில் விவசாயிகளுக்கு ரூ.2,000 வழங்கப்படும்.

- DBT மூலம் நிறுவல் நிதி நேரடியாக விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும்.

- பிஎம் கிசான் 22வது தவணையைப் பெற e-KYC கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

- இந்த செயல்முறையை முடிக்காத விவசாயிகளின் தவணைகள் தாமதமாகலாம்.

- இது தவிர தவணையை பெற விவசாயி அடையாள அட்டையும் இனி கட்டாயம் என ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.

- ஆகையால் இந்த 2 பணிகளை பயனாளி விவசாயிகள் உடனடியாக செய்து முடிப்பது நல்லது.

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழக விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | PM Kisan திட்டம்: கணவன் மனைவி இருவரும் பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகையை பெற முடியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM KisanBudget 2026Union Budget 2026BudgetFarmer ID

Trending News