  • Tamil News
  • Business
  • PM Kisan 22வது தவணை பிப்ரவரி இரண்டாம் வாரத்தில் வருகிறதா? முக்கிய அப்டேட் இதோ

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? எந்த விவசாயிகள் இந்த தவணையை பெற முடியும். முக்கிய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 4, 2026, 11:50 AM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா.
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • எந்த விவசாயிகள் தவணையைப் பெறுவார்கள்?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகள் நம் நாட்டின் முதுகெலும்பாக பார்க்கப்படுகிறார்கள். பயிர்களை வளர்க்க இரவு பகலாக கடுமையாக உழைக்கும் விவசாயிகள் விவசாயத்தை உயிர்ப்புடன் வைத்து உலக மக்களுக்கு உணவளிக்கிறார்கள். பருவகால மழை மற்றும் வறட்சி போன்ற சூழ்நிலைகளை சமாளித்து பயிர்களை வளர்க்கிறார்கள். இதன் காரணமாக, அவர்கள் நிதி சிக்கல்களையும் எதிர்கொள்கிறார்கள். ஆகையால், அத்தகைய விவசாயிகளுக்கு உதவ மத்திய அரசு பல வித திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. இந்த திட்டங்களில் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா ஒரு முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான திட்டமாக உள்ளது.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

இந்த திட்டத்தின் கீழ், தகுதியான விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது. இந்த வழியில் அவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த தொகை நேரடியாக விவசாயிகளின் கணக்கில் DBT பரிமாற்றம் மூலம் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

இதுவரை பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் கீழ் 21 தவணைகள் விவசாயிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது விவசாயிகள் 22வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். பிஎம் கிசான் 22வது தவணை பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் 2026 இல் வெளிவரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பொதுவாக 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பிஎம் கிசன் தவணை வெளியிடப்படுகின்றது. அதன்படி, 22வது தவணைக்கு பிப்ரவரியில் நான்கு மாதங்கள் ஆகின்றன. எனவே, 22வது தவணை பிப்ரவரியில் வெளியிடப்படும் என்று நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும், எந்த வாரத்தில் தவணை வரும் என்று சொல்வது கடினம், ஏனெனில் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இன்னும் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. இதற்கிடையில் பிப்ரவரி இரண்டாம் வாரத்தில் 22வது தவணை வரக்கூடும் என அரசாங்க வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பிஎம் கிசான்: எந்த விவசாயிகள் தவணையைப் பெறுவார்கள்?

- திட்டத்திற்குத் தகுதியான விவசாயிகள்
- e-KYC முடிந்த விவசாயிகள்
- நில சரிபார்ப்பு முடிந்த விவசாயிகள்
- வங்கி கணக்குகளில் DBT விருப்பம் இயக்கப்பட்ட விவசாயிகள்

பிஎம் கிசான் தவணை தவறாமல் கிடைக்க இந்த பணிகளை முடிக்க வேண்டியது மிக அவசியம்:

e-KYC: 

பிஎம் கிசான் தவணையை பெற e-KYC செய்து முடிப்பது கட்டாயமாகும். விவசாயிகள் தங்கள் அருகிலுள்ள CSC மையத்தில் அல்லது திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ போர்டலான pmkisan.gov.in மூலமாகவும் இதை செய்யலாம்.

Land Verification: 

பிஎம் கிசான் தவணையை பெற நில சரிபார்ப்பு செய்வதும் அவசியமாகும். இதில் விவசாயிகள் தங்கள் சாகுபடி நிலத்தை சரிபார்ப்பதும் அடங்கும்.

DBT: 

விவசாயிகள் தங்கள் வங்கிக் கணக்கில் DBT ஆக்டிவேட் செய்ய வேண்டும். அரசாங்கம் DBT மூலம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு தவணை நிதியை அனுப்புகிறது. ஆகையால் இந்த நடவடிக்கை மிக அவசியமாகும்.

Farmer ID: 

விவசாயிகளுக்கு விவசாயி ஐடி மிக அவசியம். விவசாயி அடையாள அட்டையை உருவாக்க, விவசாயிகள் தங்கள் மாநில போர்டல் (PM-KISAN அல்லது Agri Stack போன்றவை) மூலம் ஆன்லைனில் பதிவு செய்யலாம். 

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை: இனி e-KYC உடன் விவசாயி ஐடியும் அவசியம், உருவாக்கும் வழிமுறை இதோ

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை யாருக்கு கிடைக்காது? பயனாளி பட்டியலை செக் செய்வது எப்படி?

