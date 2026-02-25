PM Kisan 22வது தவணையை மதுரையிலிருந்து பிரதமர் மோடி வெளியிடுகிறாரா? முக்கிய செய்தி

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளின் நலனுக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் முக்கியமான திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் மிக முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு ஒரு திடமான நிதி ஆதரவு கிடைக்கின்றது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
அரசாங்கம் ஒரு திட்டத்தைத் தொடங்கும் போதெல்லாம், அதற்கான தகுதிப் பட்டியல் முதல் சலுகைகள் வரை அனைத்தும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, மத்திய அரசால் விவசாயிகளுக்காக நடத்தப்படும் பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா, இந்தத் திட்டத்திற்கான தகுதி அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே பயனளிக்கிறது.
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த தொகை 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 என்ற சம தவணைகளில் வழங்கப்படுகின்றது. பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை விவசாயிகளின் வங்கி கணக்குகளில் DBT மூலம் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படுகின்றது.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டம் மூலம் இதுவரை 21 தவணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 22வது தவணைக்காக இப்போது அனைவரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடபட்டது. அந்த வகையில், அடுத்த தவணையான 22வது தவணை மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில் வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது.
பிஎம் கிசான் 22வது தவணை தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளியிடப்படுமா?
வழக்கமாக, பிரதமர் மோடி கலந்துகொள்ளும் ஏதாவது ஒரு விழாவில், அவர் பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகையை வெளியிடுகிறார். 21வது தவணை நவம்பர் 19, 2025 அன்று கோயம்புத்தூரிலிருந்து வெளியிடப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ள நிலையில், பிரதமர் மோடி மார்ச் மாதம் 1 ஆம் தேதி மதுரைக்கு செல்லவுள்ளார். மதுரையிலிருந்து அவர் பிஎம் கிசான் 22வது தவணையை வெளியிடக்கூடும் என்றும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் இன்னும் வெளிவரவில்லை.
பிஎம் கிசான் தவணை வெளியீட்டிற்கான விதிகள் என்ன?
- பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனாவின் ஒவ்வொரு தவணையிலும் பயனாளிகள் 2,000 ரூபாய் பெறுகிறார்கள்.
- இந்தப் பணம் நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படும்.
- தவணைகள் 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அளிக்கப்படுகின்றன.
- இதுவரை வெளியிடப்பட்ட அனைத்து முந்தைய தவணைகளும் இந்த இடைவெளியிலேயே வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
- முந்தைய தவணையான 21வது தவணை, நவம்பரில் வெளியிடப்பட்டது.
PM Kisan e-KYC: ஆன்லைனில் பிஎம் கிசான் e-KYC செய்வது எப்படி?
பிஎம் கிசன் பயனாளி விவசாயிகள் வீட்டில் இருந்தபடியே தங்கள் e-KYC -ஐ செய்து முடிக்கலாம். இதற்கான முழு செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:
- முதலில் விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.
- Farmers Corner பகுதிக்குச் சென்று அங்கு e-KYC ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு Search என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, பின்னர் OTP-ஐப் பெறு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் மொபைலில் பெறப்பட்ட OTP-ஐ உள்ளிட வேண்டும்.
- அதன் பிறகு e-KYC நிறைவடையும்.
