PM Kisan 22வது தவணை: பயனாளி பட்டியலில் மாயமான பெயர்கள், உங்க பெயர் இருக்கா?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டிலுள்ள விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்க மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் நிதி உதவி வழங்கி வருகிறது. அத்தகைய திட்டங்களில் ஒரு முக்கிய திட்டமாக இருப்பது பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு ஆண்டுக்கு ₹6,000 நேரடியாக மூன்று தவணைகளாக விநியோகிக்கப்படுகிறது. இதுவரை, அரசாங்கம் 21 தவணைகளை வெளியிட்டுள்ளது. அடுத்த தவணையான 22வது தவணை விரைவில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிரதம மந்திரி நரேந்திர மோடி நவம்பர் 19 அன்று தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூரில் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 21வது தவணையை வெளியிட்டார். இந்த சந்தர்ப்பத்தில், ஒன்பது கோடிக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு ₹18,000 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை நேரடியாக விநியோகிக்கப்பட்டது. இன்றுவரை, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு ₹4 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் விதிமுறைகளின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ₹2,000 தொகை அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த வகையில் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 கிடைகிறது. இந்தத் தொகை ஆண்டுதோறும் மூன்று தவணைகளாக வழங்கப்படுகிறது. 22வது தவணை மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில், அனேகமாக ஹோலி பண்டிகைக்கு முன்னால் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இருப்பினும், அரசாங்கம் இன்னும் தேதியை அறிவிக்கவில்லை.
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தொடக்கம்
இந்தத் திட்டம் அப்போதைய நிதியமைச்சர் பியூஷ் கோயலால் 2019 இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டு, பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் செயல்படுத்தப்பட்டது. இன்று, இது உலகின் மிகப்பெரிய நேரடி பலன் பரிமாற்ற (DBT) திட்டமாக மாறியுள்ளது.
இன்னும் இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்காத தகுதியுள்ள விவசாயிகள், உடனடியாக இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
பிரதமர் கிசான் யோஜனாவிற்கான தகுதி அளவுகோல்வகள்:
இந்திய குடிமகனாக இருப்பது கட்டாயமாகும்.
விவசாயியின் பெயரில் விவசாய நிலம் இருக்க வேண்டும்.
சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் மட்டுமே இதன் கீழ் நன்மையை பெற தகுதியுடையவர்கள்.
₹10,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியம் பெறும் விவசாயிகள் இதற்கு தகுதி பெற மாட்டார்கள்.
இந்த திட்டத்தின் நன்மைகளை பெற, வருமான வரி தாக்கல் செய்திருக்கக்கூடாது.
விவசாயிகள் நிறுவன நிலத்தை சொந்தமாக வைத்திருக்கக்கூடாது.
e-KYC-ஐ நிரப்புவது கட்டாயமாகும்.
e-KYC பூர்த்தி செய்வது எப்படி?
- PM-Kisan போர்ட்டலில் OTP- அடிப்படையில் e-KYC -ஐ செது முடிக்கலாம்.
- அருகிலுள்ள CSC மையங்களில் பயோமெட்ரிக் முறை மூலம் e-KYC செய்யலாம்.
சரியான விவரங்கள் இல்லாததாலும், தகுதி அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்யாததாலும், பிஎம் கிசான் பயனாளி பட்டியலிலிருந்து பல பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. உங்கள் பெயர் பயனாளி பட்டியலில் உள்ளதா, இல்லையா? உங்கள் 'பயனாளி நிலை' என்ன? இவை அனைத்தையும் இந்த வழிகளில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
PM Kisan பயனாளி நிலையை எவ்வாறு செக் செய்வது?
- இதற்கு முதலில் பிஎம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான https://pmkisan.gov.in/ -க்கு செல்லவும்.
- வலதுபுறத்தில் உள்ள ‘Know Your Status‘ டேபைக் கிளிக் செய்யவும்.
- பதிவு எண் மற்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிடவும்.
- ‘Get Data’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் பயனாளி நிலை திரையில் தோன்றும்.
பயனாளி பட்டியலில் உங்கள் பெயரை எவ்வாறு செக் செய்வது?
- PM-Kisan போர்ட்டலுக்குச் செல்லவும்.
- ‘Beneficiary List’ டேபைக் கிளிக் செய்யவும்.
- மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம், தொகுதி மற்றும் கிராமத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- ‘Get Report’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- பட்டியலில் உங்கள் பெயர் தோன்றும்.
- உதவி எண்: 155261 அல்லது 011-24300606
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் திட்டத்திற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
பிஎம் கிசான் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க, பிஎம் கிசான் போர்டலுக்கு சென்று 'New Farmer Registration' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உங்கள் ஆதார் எண்ணையும், திரையில் தோன்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டையும் உள்ளிடவும். பின்னர், தேவையான அனைத்து விவரங்களையும் கவனமாக நிரப்பி 'ஆம்' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். விண்ணப்பப் படிவம் வெற்றிகரமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டதும், அதைச் சேவ் செய்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக் கொள்ளவும்.
மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை இந்த விவசாயிகளுக்கு கிடைக்காது: ரூ.2,000 பெறுவதில் சிக்கல் வரும்!!
மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை: ரூ.2,000 வரப்போகுது... பயனாளி லிஸ்டில் உங்க பெயர் இருக்கா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ