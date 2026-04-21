பிஎம் கிசான் 23வது தவணைத்தொகை: விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி! ரூ.2,000 எப்போது கிடைக்கும்?

PM Kisan 23rd Installment 2026: பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் 23 தவணைத்தொகை ரூ.2000 எப்போது கிடைக்கும்? என்பது குறித்த அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 21, 2026, 01:59 PM IST
PM Kisan 23rd Installment 2026: விவசாயிகளின் நலனைப் பாதுகாக்கவும், அவர்களுக்குத் தேவையான நிதி ஆதாரத்தை உறுதிப்படுத்தவும் மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட மிகச்சிறந்த திட்டம் 'பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி' (PM-Kisan Samman Nidhi). இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது முதல் இப்போது வரை மிகச் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக இந்த தொகை வரவு வைக்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே 22வது தவணைத்தொகை வரவு வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இப்போது 23வது தவணைத்தொகை குறித்த அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

திட்டத்தின் நோக்கம் 

விவசாயிகள் தங்கள் சாகுபடிப் பணிகளுக்குத் தேவையான இடுபொருட்களை வாங்குவதற்கும், அன்றாடத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும் ஆண்டுதோறும் ரூ. 6,000 நிதி உதவியை மத்திய அரசு வழங்குகிறது. இந்தத் தொகையானது ஒரே தவணையாக வழங்கப்படாமல், விவசாயிகளுக்குத் தேவையான கால இடைவெளிகளில், அதாவது ஏப்ரல்-ஜூலை, ஆகஸ்ட்-நவம்பர், டிசம்பர்-மார்ச் மூன்று தவணைகளாக தலா ரூ. 2,000 வீதம் நேரடியாக வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தப்படுகிறது.

22வது தவணை மற்றும் சாதனைகள்

சமீபத்தில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கடந்த மார்ச் 13 ஆம் தேதி அஸ்ஸாம் மாநிலம் குவஹாத்தியில் நடைபெற்ற விழாவில் 22வது தவணை நிதியை விடுவித்தார். இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 9.32 கோடி விவசாயிகள் பயன்பெற்றனர். மொத்தம் ரூ. 18,640 கோடி நிதி விவசாயிகளின் கணக்கிற்கு நேரடியாகச் சென்றடைந்தது. இடைத்தரகர்கள் எவருமின்றி, நேரடிப் பணப் பரிமாற்றம் முறையில் நிதி வழங்கப்படுவதால் இது உலகின் மிகப்பெரிய திட்டமாகப் போற்றப்படுகிறது. இதுவரை 22 தவணைகளாக சுமார் ரூ. 4.25 லட்சம் கோடி விவசாயிகளின் கைகளுக்குச் சென்றுள்ளது.

23-வது தவணை எப்போது?

22 தவணைகளை வெற்றிகரமாகப் பெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் உள்ளிட்ட இந்திய விவசாயிகள் அனைவரும் தற்போது 23வது தவணை நிதிக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். புதிய தகவல்களின்படி, 23வது தவணை நிதி வரும் ஜூலை 2026ல் விடுவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது. இது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், விவசாயிகள் தங்களின் தகுதி நிலையை சரிபார்த்துத் தயாராக இருப்பது அவசியம்.

தகுதிகளும் நிபந்தனைகளும்

பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயன்பெற சில முக்கியமான தகுதிகள் அவசியம்:

1. சொந்தமாக விவசாய நிலம் வைத்துள்ள சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் மட்டுமே இதற்குத் தகுதியானவர்கள்.

2. அரசு ஊழியர்கள், மாதத்திற்கு ரூ. 10,000க்கு மேல் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள், வருமான வரி செலுத்துபவர்கள் மற்றும் தொழில்முறை வல்லுநர்கள் மருத்துவர்கள், வழக்கறிஞர்கள் ஆகியோர் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற முடியாது.

3. விண்ணப்பதாரர் இந்தியக் குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்.

இ-கேஒய்சி (e-KYC) கட்டாயம்

அடுத்த தவணை நிதி தடையின்றி உங்கள் வங்கி கணக்கிற்கு வர வேண்டுமானால், இ-கேஒய்சி (e-KYC) செய்திருப்பது மிகவும் கட்டாயமாகும். பிஎம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP மூலமாகவோ அல்லது அருகில் உள்ள பொதுச் சேவை மையங்களுக்கு (CSC) சென்று கைரேகை (Biometric) மூலமாகவோ விவசாயிகள் தங்கள் இ-கேஒய்சியை உடனடியாக முடித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

நிலையைச் சரிபார்ப்பது எப்படி?

உங்கள் பெயர் பயனாளிகள் பட்டியலில் உள்ளதா என்பதை அறிய கீழ்க்கண்ட முறையைப் பின்பற்றவும்:

pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.

அதில் உள்ள 'Know Your Status' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

உங்கள் பதிவு எண் மற்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட்டால், உங்கள் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் அடுத்த தவணை எப்போது வரும் என்பது பற்றிய தகவல்கள் திரையில் தோன்றும்.

புதிய விவசாயிகள் 'New Farmer Registration' மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பித்த பின் அந்த படிவத்தை நகல் எடுத்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது.

சந்தேகங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், விவசாயிகள் 155261 அல்லது 011-24300606 என்ற கட்டணமில்லா உதவி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம். தமிழக விவசாயிகள் அனைவரும் தங்களது ஆவணங்களைச் சரியாகப் பராமரித்து, வரவிருக்கும் 23-வது தவணை நிதியைப் பெற்றுப் பயனடையுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

