/பிஎம் கிசான் 23வது தவணைத் தொகை : தமிழக விவசாயிகளுக்கு அரசின் லேட்டஸ்ட் அறிவுறுத்தல்

PM Kisan : தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் 23வது தவணைத்தொகை பெற 31 ஆம் தேதிக்குள் விவசாய அடையாள எண் பெற விண்ணப்பிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
PM Kisan : தமிழ்நாடு வேளாண்மை உழவர் நலத்துறை தற்போது விவசாயிகளுக்காக ஒரு புதிய அறிவுறுத்தலைக் கொடுத்துள்ளது. அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் பிஎம் கிசான் உள்ளிட்ட சேவைகளைப் பெற தங்களுக்கெனத் தனித்துவமான விவசாயி அடையாள எண் (Farmer ID) பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான கடைசி நாள் 31.05.2026 என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இணையதள வாசகர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் எளிதில் புரிந்துகொள்ளும் வகையில், இதுகுறித்த முழுமையான மற்றும் மிக விரிவான விவரங்கள் கீழே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
பொதுமக்களுக்கு எவ்வாறு தனித்துவமான ஆதார் எண் அடையாளமாக வழங்கப்பட்டுள்ளதோ, அதேபோல தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் வழங்கப்படும் தனித்துவமான 12 இலக்க அடையாள எண் தான் விவசாயி அடையாள எண் ஆகும்.
இதன் மூலம் விவசாயியின் பெயர், அவரது நில விவரங்கள் (சர்வே எண், பட்டா), பயிர் விவரங்கள் மற்றும் வங்கி கணக்கு எண் ஆகிய அனைத்தும் டிஜிட்டல் முறையில் ஒரே தளத்தின் கீழ் இணைக்கப்படும்.
விவசாயிகள் அரசின் சலுகைகளைப் பெற இந்த எண் மிக மிக அவசியமான ஒன்றாகும். இதன் முக்கியப் பயன்கள்:
அரசின் திட்டங்கள் நேரடியாகச் சென்றடைய: வேளாண் துறையின் மூலம் வழங்கப்படும் அனைத்து வகையான மானியங்கள், திட்டங்கள் உழவர்களை நேரடியாகச் சென்றடைய இது உதவும்.
முறைகேடுகளைத் தவிர்க்க: தகுதியான உண்மையான விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே அரசின் உதவிகள் கிடைப்பதை இது உறுதி செய்கிறது.
விரைவான சேவை: இனிமேல் ஒவ்வொரு முறை அரசு திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் போதும் நில ஆவணங்கள், பட்டா, சிட்டா எனப் பல சான்றிதழ்களைத் தனித்தனியாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியதில்லை. இந்த ஒரு அடையாள எண்ணை வைத்தே அனைத்து விவரங்களையும் அதிகாரிகள் சரிபார்த்து விடுவர்.
ஆம், கண்டிப்பாக வேண்டும். மத்திய அரசின் பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி (PM KISAN) திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் 6,000 ரூபாய் நிதியுதவியைத் தொடர்ந்து பெறுவதற்கு இந்த விவசாயி அடையாள எண் இனி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த விவசாயி தகவல் தொகுப்பில் தங்களைப் பதிவு செய்யாத விவசாயிகளுக்கு, அடுத்தடுத்த பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகைகள் விடுவிக்கப்படாது அல்லது நிறுத்தி வைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, பிஎம் கிசான் பயனாளிகள் அனைவரும் மே 31, 2026க்குள் தவறாமல் தங்களைப் பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும்.
விவசாயிகள் தங்களின் மொபைல் போன் மூலமாகவே தாங்களாகவே மிக எளிதாகப் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
தேவையான ஆவணங்கள்:
ஆதார் அட்டை , ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் அவசியம். நிலத்தின் பட்டா/சிட்டா விவரங்கள், வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் முன்பக்க நகல்
பதிவு செய்யும் வழிமுறைகள்:
உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் கூகுள் பிளே ஸ்டோர் சென்று FARMER REGISTRY TN என்ற செயலியைத் டவுன்லோடு செய்ய வேண்டும்.
செயலியைத் திறந்து, உங்களது மொபைல் எண் மற்றும் ஆதார் எண்ணைப் பதிவிட வேண்டும்.
உங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP குறியீட்டைப் பதிவிட்டு உள்நுழையவும்.
அதன் பிறகு, உங்கள் நிலத்தின் விவரங்கள் மாவட்டம், தாலுகா, கிராமம், சர்வே எண் மற்றும் வங்கி விவரங்களைத் துல்லியமாகப் பதிவேற்ற வேண்டும்.
விவரங்கள் அனைத்தையும் சரிபார்த்துச் சமர்ப்பித்த பின்பு, உங்களுக்கான பிரத்யேக விவசாயி அடையாள எண் உருவாக்கப்படும்.
தாங்களாகவே அப்ளை செய்யத் தெரியாத உழவர்கள், தங்கள் பகுதி அரசு இசேவை மையங்கள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்கள் அல்லது வேளாண்மைத் துறை அலுவலகங்களை அணுகிப் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் 4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ரூ.2,000 வீதம் விவசாயிகளின் கணக்கில் நேரடியாகச் செலுத்தப்படுகிறது.
வழக்கமாக ஏப்ரல் முதல் ஜூலை வரையிலான காலப்பகுதிக்கான தவணைத்தொகை ஜூன் அல்லது ஜூலை மாதங்களில் விவசாயிகளின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
நடப்பு 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான 23வது தவணைத்தொகை ஜூன் 2026 தொடக்கத்தில் தகுதியுள்ள விவசாயிகளின் வங்கி கணக்குகளுக்கு நேரடியாக அனுப்பப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முக்கிய நிபந்தனை: 23வது தவணைத்தொகை உங்கள் கணக்கிற்கு வர வேண்டும் எனில், நீங்கள் eKYC முறையை முடித்திருக்க வேண்டும், உங்கள் வங்கி கணக்குடன் ஆதார் கார்டு இணைக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும், மேலும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள Farmer Registry TN பதிவையும் மே 31க்குள் முடித்திருக்க வேண்டும்.
விவசாயிகளுக்கான ஒன் லாஸ்ட் ரிமைண்டர்: கடைசி நாள் 31.05.2026 ஆகும். எனவே, காலம் தாழ்த்தாமல் உடனே "FARMER REGISTRY TN" செயலி மூலம் உங்கள் பதிவை உறுதி செய்து, அரசின் சலுகைகளைத் தடையின்றி பெறவும்.