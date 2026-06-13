/பிஎம் கிசான் 23வது தவணை: e-KYC செய்து முடிக்க உதவும் 3 எளிய வழிகள்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் 'பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி' திட்டத்தின் 23-வது தவணைத் தொகைக்காகக் காத்திருக்கின்றனர். இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக ₹2,000 செலுத்தப்படுகிறது. மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு மொத்தம் ₹6,000 நிதியுதவியை வழங்குகிறது; இது தலா ₹2,000 வீதம் மூன்று தவணைகளாக 'நேரடிப் பலன் பரிமாற்ற' (DBT) முறை மூலம் வழங்கப்படுகிறது.
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22-வது தவணை மார்ச் 13 அன்று வெளியிடப்பட்டது. 23-வது தவணைக்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதியை அரசு இன்னும் அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், இத்திட்டத்தின் வழக்கமான கால இடைவெளிகளைக் கருத்தில் கொண்டால், அடுத்த தவணை ஜூன் மற்றும் ஜூலை 2026-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் விவசாயிகளின் கணக்குகளைச் சென்றடையலாம்.
e-KYC (மின்னணு வாடிக்கையாளர் சரிபார்ப்பு) நடைமுறையை முடித்த மற்றும் நில ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே 23-வது தவணைக்கான பலன் கிடைக்கும். இந்த நடைமுறைகளில் ஏதேனும் முழுமையடையாமல் இருந்தால், தவணைத் தொகை வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படலாம் அல்லது அது நிறுத்தி வைக்கப்படலாம்.
இந்த மூன்று வழிகளில் விவசாயிகள் தங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்கலாம்.
OTP அடிப்படையிலான e-KYC: பிஎம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் சென்று, விவசாயிகள் தங்கள் அடையாள எண்ணை (ஆதார் எண்) உள்ளிட்டு, தங்கள் அலைபேசிக்கு வரும் ஒருமுறை கடவுச்சொல்லை (OTP) உள்ளிட்டு விவரங்களைச் சரிபார்க்கலாம்.
பயோமெட்ரிக் e-KYC: விவசாயிகள் தங்கள் அலைபேசி எண் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்படாமல் இருந்தால், அருகிலுள்ள CSC (பொதுச் சேவை மையம்) ஒன்றிற்குச் சென்று, தங்கள் கைரேகைகளைப் (பயோமெட்ரிக்ஸ்) பயன்படுத்திச் சரிபார்ப்புச் செயல்முறையை நிறைவு செய்யலாம்.
முக அங்கீகாரம் (Face Authentication): PM Kisan அலைபேசிச் செயலி (App) வாயிலாக, முகத்தை அடையாளம் காணும் தொழில்நுட்பத்தைப் (Face ID) பயன்படுத்தி, உங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே சௌகரியமாக இந்தச் செயல்முறையை நிறைவு செய்யலாம்.