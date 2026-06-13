Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /பிஎம் கிசான் 23வது தவணை: e-KYC செய்து முடிக்க உதவும் 3 எளிய வழிகள்

பிஎம் கிசான் 23வது தவணை: e-KYC செய்து முடிக்க உதவும் 3 எளிய வழிகள்

PM Kisan Update: இத்திட்டத்தின் வழக்கமான கால இடைவெளிகளைக் கருத்தில் கொண்டால், பிஎம் கிசான் 23வது தவணை ஜூன் மற்றும் ஜூலை 2026-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் விவசாயிகளின் கணக்குகளைச் சென்றடையலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 13, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:01 PM IST
பிஎம் கிசான் 23வது தவணை: e-KYC செய்து முடிக்க உதவும் 3 எளிய வழிகள்
Image Credit: PM Kisan (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பிஎம் கிசான் 23வது தவணை: e-KYC செய்து முடிக்க உதவும் 3 எளிய வழிகள்
PM Kisan2 min ago
2
Tamil Nadu weather3 min ago
3
Sivaganga12 min ago
4
Aavin milk24 min ago
5
chennai powercut43 min ago