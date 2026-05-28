/PM Kisan : பிஎம் கிசான் 23வது தவணைத்தொகை - தஞ்சை விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

PM Kisan : தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பிரதம மந்திரியின் கௌரவ நிதி திட்ட சிறப்பு முகாம். தகுதியுடைய விடுபட்ட விவசாயிகள் பதிவு செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
PM Kisan : தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுடைய விவசாயிகள் முழுமையாக பயன்பெறவும். பல்வேறு காரணங்களால் தவணைத் தொகை நிறுத்தம் செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் மீண்டும் திட்டத்தில் இணைந்து பயன்பெறவும் மாவட்டம் முழுவதும் சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெறுகிறது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்காத 3069 மின்னணு கே.ஒய்.சி. பதிவு செய்யாத 1196 பேர். ஆதார் எண் மற்றும் மின்னணு கே.ஒய்.சி பதிவு செய்யாதவர்கள் 252 விவசாய பயனாளிகள் தொடர்ந்து இத்திட்டத்தின் பலனைப் பெற முடியாத நிலையில் உள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தகுதியுடைய அனைத்து விவசாயிகளும் வட்டார அளவில் நடைபெறும் பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதியுதவி திட்ட சிறப்பு முகாம்களில் பங்கேற்று தங்களின் ஆவணங்களில் உள்ள குறைபாடுகளை சரிசெய்து தொடர்ந்து திட்டத்தில் பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதற்காக தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தங்களது வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தையோ, தொடர்புகொண்டு தங்கள் பகுதி உதவி வேளாண்மை அலுவலரையோ விவரங்களை பதிவு மேற்கொள்ள விடுபட்ட கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதியுதவி திட்டத்தின் 23வது தவணை ஜூலை மாதத்தில் வழங்கப்பட உள்ள நிலையில், நில ஆவண விவரங்கள் புதுப்பித்தல், வங்கி கணக்குடன் ஆதார் இணைப்பு, மின்னணு கே.ஒய்.சி. பதிவு உள்ளிட்ட தகவல்களை சரிசெய்ய வேண்டியது அவசியம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் விடுபட்ட தகுதியுடைய விவசாயிகள் திட்டத்தில் புதிதாக தொடர்ந்து பயனடைய முடியும். மேலும், தற்போது திட்டத்தின் கீழ் தவணைத் தொகை பெற்று வரும் விவசாயிகளில் 7553 விவசாயிகள் இன்னும் விவசாயிகள் தனித்துவ அடையாளப் பதிவுஎண் (Farmer Registry) மேற்கொள்ளபடவில்லை. நிலவுடமை பதிவு செய்யாத பயனாளிகளுக்கு எதிர்வரும் பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதியுதவி திட்ட தவணைத் தொகை நிறுத்தப்படும் வாய்ப்பு உள்ளதால், விவசாயிகள் உடனடியாக தங்களின் நிலவுடமைகளை பதிவு செய்து திட்டத்தின் தொடர்ச்சியான 160600601 உறுதி செய்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
அதேபோல், ஏற்கனவே இத்திட்டத்தின் பயனாளிகளாக இருந்து இறந்தவர்களின் வாரிசுகள் தங்கள் பெயரில் நிலஆவணங்கள் மாற்றி இருக்கும் பட்சத்தில் உரிய ஆவணங்களான இறப்பு சான்றிதழ் மற்றும் வாரிசுச் சான்றிதழை கொண்டு புதிதாக பதிவு செய்திட இத்திட்டத்தில் பயனை பெறலாம். தஞ்சாவூர் மாவட்ட விவசாயிகள் அனைவரும் இந்த சிறப்பு முகாம்களை முழுமையாக பயன்படுத்தி, பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதியுதவி திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் நிதியுதவியை பெற தேவையான அனைத்து நடைமுறைகளையும் உடனடியாக பின்பற்ற வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் தெரிவித்துள்ளார்.