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பிஎம் கிசான் 23வது தவணை ஜூன் 18 ஆம் தேதி வருகிறதா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 23வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? இந்த மாதமே வருகிறதா அடுத்த தவணை? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 10, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:26 PM IST
பிஎம் கிசான் 23வது தவணை ஜூன் 18 ஆம் தேதி வருகிறதா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்
Image Credit: PM Kisan (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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