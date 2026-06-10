/பிஎம் கிசான் 23வது தவணை ஜூன் 18 ஆம் தேதி வருகிறதா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் பயனாளியா நீங்கள்? 23வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். பிஎம் கிசான் 23-வது தவணை ஜூன் 18-ஆம் தேதி வெளியிடப்படலாம் என்று தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இது குறித்த முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிஎம்-கிசான் திட்டத்தின் கீழ், நிலம் வைத்திருக்கும் அனைத்து விவசாயக் குடும்பங்களுக்கும் ஆண்டுக்கு ரூ. 6,000 நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது; இத்தொகை தலா ரூ. 2,000 வீதம் மூன்று சம தவணைகளாக, நான்கு மாதங்களுக்கும் ஒருமுறை வழங்கப்படுகிறது. நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயக் குடும்பங்களுக்கான அரசின் மிகவும் பிரபலமான, 100% நேரடி வருவாய் ஆதரவுத் திட்டங்களில் ஒன்றாக 'பிஎம்-கிசான்' (PM-KISAN) திட்டம் விளங்குகிறது. 'பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி' எனப்படும் இந்த மத்தியத் துறைத் திட்டமானது, நிலம் வைத்திருக்கும் அனைத்து விவசாயக் குடும்பங்களுக்கும், விவசாயம் மற்றும் அது சார்ந்த நடவடிக்கைகளுக்குத் தேவையான பல்வேறு பொருட்களை வாங்குவதற்கான நிதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய உதவும் வகையில் பண உதவியை வழங்குகிறது.
PM Kisan 23rd Installment: பிஎம் கிசான் 23வது எப்போது கிடைக்கும்?
- மார்ச் 13, 2026 அன்று அசாமின் குவஹாத்தியில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி 'பிஎம் கிசான்' (PM Kisan) திட்டத்தின் 22-வது தவணையை வெளியிட்டார்.
- இருப்பினும், 23-வது தவணை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகாததால், சுமார் 9.46 கோடி விவசாயக் குடும்பங்கள் அதற்காகக் காத்திருக்கின்றன.
- 'பிஎம் கிசான் சம்மன் நிதி' (PM-KISAN) திட்டத்தின் 23-வது தவணைக்கான தேதியை அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், இத்திட்டத்தின் கட்டணம் செலுத்தும் முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டு பயனாளிகள் ஒரு தோராயமான கணிப்பை மேற்கொள்ள முடியும்.
- பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கட்டணம் செலுத்தும் அட்டவணைப்படி, முதல் தவணை ஏப்ரல் முதல் ஜூலை வரையிலான காலத்தையும், இரண்டாவது தவணை ஆகஸ்ட் முதல் நவம்பர் வரையிலான காலத்தையும், மூன்றாவது தவணை டிசம்பர் முதல் மார்ச் வரையிலான காலத்தையும் உள்ளடக்கியது.
- டிசம்பர் 2025 முதல் மார்ச் 2026 வரையிலான சுழற்சிக்கான 22-வது தவணை, பிப்ரவரி 2026-ல் வழங்கப்பட்டது. ஏப்ரல் முதல் ஜூலை 2026 வரையிலான காலத்தை உள்ளடக்கிய 23-வது தவணையானது, வழக்கமான நான்கு மாத கால இடைவெளி முறையின்படி, ஜூன் மற்றும் ஜூலை 2026-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
- எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீட்டுக் காலம் நெருங்கி வருவதால், மத்திய அரசின் இத்திட்டத்தின் கீழ் அடுத்தகட்டமாக வழங்கப்படும் ரூ. 2,000 தொகை குறித்த அறிவிப்புகளுக்காக நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான பயனாளிகள் ஆவலுடன் காத்திருப்பார்கள்.
ஜூன் 18 ஏன் குறிப்பிடப்படுகிறது?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 17-வது தவணை ஜூன் 18, 2024 அன்று வழங்கப்பட்டது. இந்த நடைமுறையைக் கருத்தில் கொண்டு, 23-வது தவணையும் ஜூன் 18, 2026 அன்று வெளியிடப்படலாம் என்று பலர் நம்புகின்றனர். 17-வது தவணையின் மூலம் 9 கோடிக்கும் அதிகமான தகுதியுள்ள விவசாயிகள் பயனடைந்தனர்.
பிஎம் கிசான்: தகுதி மற்றும் விண்ணப்ப நிலை
தவணைக்கான தேதி வரும் முன்னரே விவசாயிகள் தங்கள் தகுதி மற்றும் விண்ணப்ப நிலையை சரிபார்ப்பது மிக முக்கியம். e-KYC, ஆதார் இணைப்பு அல்லது வங்கிக் கணக்கு விவரங்களில் ஏதேனும் சிக்கல்கள் இருந்தால், தவணைத் தொகையைப் பெறுவதில் பாதிப்பு ஏற்படலாம்.
|பிஎம் கிசான் திட்டம்
|விவரம்
|பயனாளிகள்
|விவசாயிகள்
|இதுவரை வந்துள்ள தவணைகள்
|22
|23வது தவணைக்கான தேதி
|ஜூன் மாத இறுதி
|ஆண்டு தவணைத் தொகை
|ரூ.6,000
பிஎம் கிசான் நிலையை ஆன்லைனில் எவ்வாறு சரிபார்ப்பது?
- விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் (PM Kisan) அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் சென்று தங்கள் நிலையை எளிதாகச் சரிபார்க்கலாம்.
- இதற்கு முதலில் pmkisan.gov.in என்ற இணையதளத்தைத் திறக்கவும்.
- பின்னர், ‘Farmers Corner’ பகுதிக்குச் சென்று ‘Beneficiary Status’ (பயனாளியின் நிலை) என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- அதன்பிறகு, உங்கள் பதிவு எண் மற்றும் கேப்ட்சா (captcha) குறியீட்டை உள்ளிடவும்.
- உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு வந்த OTP-ஐ உள்ளிட்டதும், பணம் செலுத்துதல் மற்றும் விண்ணப்பம் தொடர்பான முழு விவரங்களும் உங்களுக்குக் காட்டப்படும்.
PM Kisan GOI செயலி மூலம் பயனாளி நிலையைச் சரிபார்க்கும் வழிமுறைகள்
- தகுதியுள்ள விவசாயிகள், கீழே உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி PMKISAN GoI மொபைல் செயலி மூலம் தங்கள் பயனாளி நிலையைச் சரிபார்க்கலாம்.
- இதற்கு முதலில் PM Kisan GOI செயலியைத் திறக்கவும்.
- உள்நுழையும் வகையாக (login type) 'பயனாளி' (beneficiary) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- இப்போது உங்கள் பதிவு எண் (registration ID)-ஐ உள்ளிட்டு, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு வரும் ஆதார்-OTP மூலம் சரிபார்க்கவும்.
- 'Login' என்பதைத் தட்டி, தவணை எண்ணைத் (installment number) தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- இப்போது, இணைந்த தேதி, மொபைல் எண், பதிவு எண், eKYC நிலை மற்றும் பிற விவரங்களுடன் உங்கள் பயனாளி நிலையையும் நீங்கள் அறிந்துகொள்ளலாம்.