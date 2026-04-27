PM Kisan 23வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? ரூ.2,000 கிடைக்க இவை எல்லாம் அவசியம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளின் நலனுக்காக மத்திய அரசு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அவற்றில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. இது விவசாயிகளுக்கு வலுவான நிதி ஆதரவை அளிக்கின்றது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
இதுவரை பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தில் பதிவு செய்யாத விவசாயிகளுக்கு இப்போது அதற்கான நல்ல வாய்ப்பு வந்துள்ளது. இத்திட்டம் தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 மானியமாக வழங்குகிறது. இன்னும் சில நாட்களில் இத்திட்டத்தின் 23-வது தவணைத் தொகை வெளியிடப்பட உள்ளது. பிஎம் கிசான் (PM Kisan) திட்டத்தின் ஒவ்வொரு தவணையிலும் பயனாளிகளுக்கு ரூ.2,000 வழங்கப்படுகிறது. இத்தொகை நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. பிஎம் கிசான் 23-வது தவணைத் தொகை எப்போது வெளியிடப்படும்? இது குறித்த தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
பிஎம் கிசான் திட்டம்
PM Kisan திட்டத்தின் பயனாளிகள் ஆண்டுக்கு மூன்று முறை தலா ரூ.2,000 பெறுகின்றனர். இந்த வகையில் பயனாளிகள் ஆண்டுக்கு மொத்தம் ரூ.6,000 நிதியுதவியை பெறுகிறார்கள். இத்தொகை நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது.
தவணைத் தொகைகள் எப்போது விநியோகிக்கப்படுகின்றன?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், தவணைத் தொகைகள் ஆண்டுக்கு மூன்று முறை விநியோகிக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக, நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை இத்தொகைகள் வெளியிடப்படுகின்றன. இதுவரை வெளியிடப்பட்ட தவணைகளை வைத்துப் பார்க்கும்போது, இத்திட்டத்தின் 22-வது தவணைத் தொகை மார்ச் 13, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்டது. ஒவ்வொரு தவணையும் ஏறக்குறைய 4 மாத இடைவெளியில் வெளியிடப்படுகிறது.
PM Kisan 23nd Installment: பிஎம் கிசான் 23வது எப்போது கிடைக்கும்?
நான்கு மாத அடிப்படையில், 23 வது தவணைக்கான நான்கு மாதச் சுழற்சி ஜூன் மாதத்தில் நிறைவடைகிறது. இத்தவணைத் தொகை ஜூன் மாத இறுதியில் அல்லது ஜூலை மாதத் தொடக்கத்தில் வெளியிடப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் அரசாங்கத்தின் சார்பில் வெளியிடப்படவில்லை.
சில சமயங்களில் ஏற்படும் சிறிய பிழைகள் காரணமாக, விவசாயிகளால் இத்திட்டப் பயன்களைப் பெற முடியாமல் போகின்றது. ஆகையால், விவசாயிகள் தங்கள் விவரங்களைச் சரியான நேரத்தில் திருத்திக்கொள்வது மிகவும் அவசியமாகிறது.
விவசாயிகள் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்:
1. e-KYC செயல்முறையை நிறைவு செய்வது மிக முக்கியம்
இன்னும் உங்கள் e-KYC செயல்முறையை நிறைவு செய்யவில்லை என்றால், உங்கள் அடுத்த தவணைத் தொகை கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம். இச்செயல்முறையை நிறைவு செய்வதை அரசாங்கம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. e-KYC இல்லாமல், பணம் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாது. விவசாயிகள் pmkisan.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று இச்செயல்முறையை மிக எளிதாக நிறைவு செய்யலாம்.
2. Aadhaar Card: ஆதார் மற்றும் வங்கி விவரங்களைச் சரியாகப் பராமரிக்கவும்
சில சமயங்களில், ஆதார் அட்டைக்கும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களுக்கும் இடையே உள்ள முரண்பாடுகள் காரணமாகப் பணம் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. பெயரின் எழுத்துப்பிழை முரண்பாடு அல்லது ஆதார் எண்ணை வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்காமல் இருப்பது ஆகியவை இச்சிக்கலுக்குரிய முக்கியக் காரணங்களாகும். இத்தகைய சூழலில், விவசாயிகள் தங்கள் விவரங்களை உடனடியாகப் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
3. Land Records: நில ஆவணங்கள் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்
அரசாங்கம் தற்போது 'நில ஆவண இணைப்பு' (Land Seeding) எனப்படும் நில ஆவணச் சரிபார்ப்புப் பணியின் மீது சிறப்புக் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. நில ஆவணங்கள் முறையாகப் புதுப்பிக்கப்படாத விவசாயிகளின் பெயர்கள், பயனாளிகள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்படக்கூடும். எனவே, உங்கள் நில ஆவணங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டு, சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிசெய்துகொள்ளுங்கள்.
PM Kisan Beneficiary List
பிஎம் கிசான் பயனாளி பட்டியலில் விவசாயிகள் தங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? அதற்கான செயல்முறை இதோ:
- இதற்கு பிஎம் கிசான் பயனாளிகள் முதலில் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான pmkisan.gov.in-க்குச் செல்ல வேண்டும்.
- முகப்புப் பக்கத்தில் Beneficiary List என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
- இப்போது, உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம், வட்டாரம் மற்றும் கிராமம் ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- அதன் பிறகு Search என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, கிராமம் முழுவதிலும் உள்ள பயனாளிகளின் முழுமையான பட்டியல் தோன்றும்.
- அதில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.
பிஎம் கிசான் திட்டம் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. பிஎம் கிசான் திட்டம் என்றால் என்ன?
விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு நடத்தும் திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டமும் ஒன்றாகும். இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 தவணை அளிக்கப்படுகின்றது. ரூ.2,000 என்ற சம தவணைகளில் இந்த தொகை வழங்கப்படுகின்றது.
2. பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் கிடைக்குமா?
இல்லை, இந்த திட்டத்திற்கான தகுதியை பூர்த்தி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை கிடைக்கிறது. இதற்கான சில நிபந்தனைகளும் உள்ளன.
3. தவணைத் தொகையை பெறாத விவசாயிகள் என்ன செய்வது?
விவசாயிகள் தங்கள் தவணைத் தொகையை பெறுவதில் ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்பட்டிருந்தால், அப்பிரச்சினையைத் தீர்க்கப் அதிகாரப்பூர்வ வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
