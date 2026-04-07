PM Kisan திட்டம்: இந்த அட்டை இல்லாத விவசாயிகளுக்கு ரூ.2,000 கிடைக்காது.. முக்கிய அப்டேட் இதோ

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளின் நலனுக்கான மத்திய அரசு நடத்தி வரும் திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிகவும் முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. இது வரை இந்த திட்டத்தின் கீழ் 22 தவனைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. அடுத்ததாக 23 வது தவணை குறித்த தகவல்களுக்காக விவசாயிகள் காத்திருக்கும் இந்த வேளையில், விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு ஆண்டும், விவசாயிகளுக்கு மொத்தம் ₹6,000 வழங்கப்படுகிறது. இது தலா ₹2,000 வீதம் மூன்று தவணைகளாகப் பிரித்து அளிக்கப்படுகின்றது. பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22 வது தவணை மார்ச் மாதம் வெளியானது. அடுத்ததாக விவசாயிகள் 23 வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் பயனாளி விவசாயிகள் தங்கள் 'விவசாயி அடையாள அட்டையை' (Kisan ID card) கூடிய விரைவில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதை செய்யாவிட்டால், 23 வது தவணையாக அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ₹2,000 தொகை நிறுத்திவைக்கப்படலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
பிஎம் கிசான் திட்டம்: விவசாயி பதிவு அவசியம்
நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பயன்களைப் பெறத் தகுதி உள்ளது. எனினும், இந்த தவணையை பெற இந்த திட்டத்திற்கான தகுதி நிபந்தனைகளை அவர்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். இச்செயல்முறையைச் சீரமைக்கும் நோக்கில், இத்திட்டத்தின் பயன்களைப் பெற விரும்பும் விவசாயிகள் குறிப்பிட்ட சில மாநிலங்களில் 'விவசாயி பதிவு' (Farmer Registration) செய்துகொள்வதை அரசாங்கம் தற்போது கட்டாயமாக்கியுள்ளது.
விவசாயி பதிவு கட்டாயமாக உள்ள மாநிலங்களில் வசிக்கும் விவசாயிகள் தங்கள் விவசாயி பதிவை கட்டாயம் நிறைவு செய்ய வேண்டும். ஏற்கனவே இந்த திட்டத்தின் பயனாளியாக இருக்கும் விவசாயிகள், தங்களுக்கான அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். புதிதாக விண்ணப்பிக்கும் விவசாயிகள், செல்லுபடியாகும் 'விவசாயி அடையாள அட்டை' இல்லாமல் இத்திட்டத்தின் பயன்களை பெற இயலாது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
இந்த 14 மாநிலங்களில் விவசாயி அடையாள அட்டையை பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது:
ஆந்திரப் பிரதேசம், அசாம், பீகார், சத்தீஸ்கர், குஜராத், கர்நாடகா, கேரளா, மத்தியப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா, ராஜஸ்தான், தமிழ்நாடு, தெலங்கானா, உத்தரப் பிரதேசம்
இந்த மாநிலங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் வசிக்கும் விவசாயிகள், பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் பயன்களைப் பெற விரும்பினால், முதலில் 'கிசான் அடையாள அட்டையை' பெற வேண்டும். இந்த ஆண்டின் (2026) தொடக்கத்திலிருந்து நடைமுறைக்கு வரும் வகையில், பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் செய்யப்படும் அனைத்துப் புதிய பதிவுகளுக்கும் 'விவசாயி பதிவு', அதாவது, விவசாயி அடையாள அட்டையை உருவாக்குவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
PM Kisan 23nd Installment: பிஎம் கிசான் 23வது எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 தவணை வழங்கப்படுகின்றது. 21-வது தவணை நவம்பர் 2025-லும், அதைத் தொடர்ந்து 22-வது தவணை மார்ச் 2026-லும் வெளியிடப்பட்டன. அந்த வகையில், அடுத்த தவணையான 23-வது தவணை, ஜூன் அல்லது ஜூலை 2026 மாதத்தில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், சில சமயங்களில் தவணைகள் வேறு மாதங்களிலும் வெளியிடப்படலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Farmer ID: விவசாயி அடையாள அட்டை என்றால் என்ன?
விவசாயி அடையாள அட்டை என்பது விவசாயியின் டிஜிட்டல் அடையாளமாகும். இதில் விவசாயிகளின் நிலம், பயிர், உரம், கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் வருமானம் தொடர்பான தகவல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும். விவசாயிகளுக்கான திட்டங்களுக்கான பயன்கள் சரியான விவசாயிகளைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதும், போலிப் பதிவுகளைத் தடுப்பதும் இந்த அட்டையின் நோக்கமாகும்.
விவசாயி அடையாள அட்டையின் முக்கிய நன்மைகள் என்ன?
உரம் மற்றும் விதைக்கான மானியங்கள் சரியான நேரத்தில் கிடைப்பது இந்த அட்டையின் முக்கிய நன்மையாக பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த அட்டையின் மூலம் பயிர் காப்பீட்டு கிளெய்ம்கள் எளிதாக கிடைக்கும். இந்த ஒரு அட்டையை வைத்திருந்தால், பல்வேறு திட்டங்களுக்காக ஆவணங்களை மீண்டும் மீண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
விவசாயி அடையாள அட்டையை பெற தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?
- ஆதார் அட்டை
– ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட தொலைபேசி எண்
– நில ஆவணங்கள்
விவசாயி அடையாள அட்டையை பெறுவது எப்படி?
மாநில அரசின் ‘AgriStack’ அல்லது வேளாண் இணையதளத்தில் ஆன்லைன் முறையில் பதிவு செய்யலாம். ஆதார் அடிப்படையிலான e-KYC செயல்முறையை நிறைவு செய்து இந்த அட்டையை பெறலாம்.
பிஎம் கிசான் தொகை கிடைக்கவில்லை என்றால் என்ன செயவது?
பிஎம் கிசான் தவணை தொகை கிடைக்கவில்லை என்றால், இந்த வழிகளில் புகார் அளிக்கலாம்:
- pmkisan-ict@gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.
- கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணான 155261 / 1800115526 -க்கு அழைத்து உதவி பெறலாம்.
- உதவி மைய எண்ணான 011-23381092 -ஐ அழைத்து உதவி பெறலாம்.
விவசாயிகளுக்கு உதவுவதற்காக, இந்தத் தொடர்பு வழிகள் அனைத்தும் 24 மணி நேரமும் (24×7) செயல்பட்டு வருகின்றன.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. பிஎம் கிசான் திட்டம் என்றால் என்ன?
பிஎம் கிசான் திட்டம் என்பது விவசாயிகளுக்கான மத்திய அரசு நடத்தும் திட்டமாகும். இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 தவணை அளிக்கப்படுகின்றது.
2. விவசாயி அடையாள அட்டை என்றால் என்ன?
விவசாயி அடையாள அட்டை என்பது விவசாயியின் டிஜிட்டல் அடையாளமாகும்.
3. விவசாயி அடையாள அட்டையை பெறுவது எப்படி?
மாநில அரசின் ‘AgriStack’ அல்லது வேளாண் இணையதளத்தில் ஆன்லைன் முறையில் பதிவு செய்யலாம்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ