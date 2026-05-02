PM Kisan தவணை: இந்த விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இனி ரூ.9,000 கிடைக்குமா? மே 4 விடை தெரியும்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கியச் செய்தி. தற்போது, இலட்சக்கணக்கான தகுதியுள்ள விவசாயிகள் மத்திய அரசின் 'பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா' திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்த விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 வழங்கப்படுகிறது. இத்தொகை தலா ரூ.2,000 வீதம் மூன்று தவணைகளாகப் பிரித்து வழங்கப்படுகிறது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
இதுவரை கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு 22 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது விவசாயிகள் 23வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கும் தொகை விவசாயிகளுக்கு நிதி ரீதியாக மிகவும் உதவியாக இருக்கின்றது. இந்த நிலையில் சில விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகையாக ரூ.9,000 கிடைக்கவுள்ளதாக தகவல் பரவி வருகிறது. இதற்கான காரணம் என்ன என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
எந்த விவசாயிகளுக்கு ரூ.9,000 கிடைக்கும்?
சமீபத்தில், மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தின்போது, பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அதன்படி, மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைந்தால், 'பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி' திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஆண்டுத் தொகை ரூ.6,000-லிருந்து ரூ.9,000-ஆக உயர்த்தப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார். இது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
பிரதமர் மோடி கூறியது என்ன?
மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலின் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப் பதிவு நடைபெறுவதற்கு முன்னதாக, மிட்னாப்பூரில் நடைபெற்ற ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கிய வாக்குறுதியை அளித்தார். மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைந்தால், 'பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி' திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு விவசாயியின் வங்கிக் கணக்கிலும் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இணைந்து ரூ.9,000-ஐ நேரடியாகச் செலுத்தும் என்று அவர் கூறினார்.
'இரட்டை என்ஜின் அரசு' (Double Engine Government) அமைவதன் நன்மைகளை விவரித்த பிரதமர் மோடி, இத்தகைய கூட்டு முயற்சி விவசாயிகளுக்குப் பெரும் நன்மைகளை அளிப்பதுடன், இடைத்தரகர்களின் தலையீட்டையும் முற்றிலுமாக ஒழிக்கும் என்று வலியுறுத்தினார். இத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால், அது விவசாயிகளுக்குப் பொருளாதார ரீதியாகப் பெரும் பயன்களை அளிக்கும்.
நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளுக்கு ரூ.9,000 கிடைக்குமா?
இல்லை, நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் 'PM கிசான் யோஜனா' திட்டத்தின் கீழ் ரூ.9,000 கிடைக்காது. அவர்கள் வழக்கம்போலவே ஆண்டுக்கு ரூ.6,000-ஐத் தொடர்ந்து பெறுவார்கள். பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டதுபோல, மேற்கு வங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே மாநில அரசும் மத்திய அரசும் இணைந்து ரூ.9,000-ஐ வழங்கும். இந்தச் சூழலில், மாநில அரசு தனது பங்காக ஆண்டுதோறும் கூடுதலாக ரூ.3,000-ஐ வழங்கக்கூடும்.
PM Kisan 23nd Installment: பிஎம் கிசான் 23வது எப்போது கிடைக்கும்?
இந்த முறை, பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 23-வது தவணைத் தொகை வெளியிடப்பட உள்ளது. இத்தவணைத் தொகை ஜூன் மாத இறுதியில் அல்லது ஜூலை மாதத் தொடக்கத்தில் வெளியிடப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் அரசாங்கத்திடமிருந்து வரவில்லை.
இந்தக் காரணங்களால் உங்கள் தவணைத் தொகை தடைபடலாம்
முழுமையடையாத இ-கேஒய்சி (e-KYC): நீங்கள் இன்னும் உங்கள் இ-கேஒய்சி-ஐ முடிக்கவில்லை என்றால், உங்கள் தவணைத் தொகை நிறுத்தப்படும்.
நில சரிபார்ப்பு: உங்கள் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலம், அரசாங்கப் பதிவுகளுடன் பொருந்த வேண்டும். ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால், பணம் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படும்.
வங்கி கணக்கு மற்றும் ஆதார் இணைப்பு: உங்கள் வங்கிக் கணக்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் NPCI மேப்பிங் செயல்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
தவணைத் தொகை முடக்கப்பட்டால் என்ன செய்வது?
தவணைத் தொகை முடக்கப்பட்டால், பிஎம் கிசான் இணையதளத்திற்குச் சென்று, ‘உங்கள் நிலையை அறிந்து கொள்ளுங்கள்’ (Know Your Status) என்ற விருப்பத்தின் மூலம் உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை செக் செய்யலாம். பெயர் எழுத்துப்பிழை அல்லது வங்கிக் கணக்கு எண்ணில் ஏதேனும் தவறு இருந்தால், ‘பதிவு விவரங்களைத் திருத்து’ (Edit Registration Details) என்பதைக் கிளிக் செய்து அதைச் சரிசெய்யவும். எந்தவொரு சிக்கலையும் தீர்க்க, பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ உதவி எண் 155261-ஐ அழைக்கவும்.
பிஎம் கிசான் திட்டம் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. பிஎம் கிசான் திட்டம் என்றால் என்ன?
பிஎம் கிசான் திட்டம் என்பது விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு நடத்தும் நலத்திட்டமாகும்.
2. பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு எவ்வளவு பணம் வழங்கப்படுகின்றது?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 வழங்கப்படுகின்றது?
3. பிஎம் கிசான் 23வது எப்போது கிடைக்கும்?
இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் அரசாங்கத்திடமிருந்து வரவில்லை.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ