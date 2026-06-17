/பிஎம் கிசான் 23வது தவணை நாள், நேரம், இடம்.. எல்லாம் ரெடி!! ரூ.2,000 வருது....குஷியில் விவசாயிகள்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 23-வது தவணை ஜூன் 20 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று திங்கள்கிழமை, ஜூன் 15 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. தேதி அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, இந்த 23-வது தவணை மேற்கு வங்கத்திலிருந்து வெளியிடப்படும் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
பிஎம் கிசான் யோஜனாவின் அதிகாரப்பூர்வ 'எக்ஸ்' பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட பதிவின் மூலம், ஜூன் 20 அன்று 23-வது தவணை வெளியிடப்படவுள்ள இடம் குறித்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சுதந்திரம் அடைந்ததிலிருந்து 79 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக பாஜக தனது அரசாங்கத்தை அமைத்துள்ள மாநிலத்திலிருந்தே இந்தத் தவணை வெளியிடப்படவுள்ளது.
The 23rd Instalment of PM Kisan Samman Nidhi is scheduled to be released on:— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) June 17, 2026
20th June 2026
arakeswar, Hooghly, West Bengal
Stay tuned for updates as we move towards another milestone in empowering India's Annadatas through Direct Benefit Transfer.#PMkisan pic.twitter.com/AktMtIMW29
பிஎம் கிசான் 23வது தவணைக்கான வெளியீடு குறித்த விவரங்கள் பிஎம் கிசான் யோஜனாவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஜூன் 20, 2026 அன்று மேற்கு வங்காளத்தின் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள தாரகேஸ்வரிலிருந்து பிஎம்-கிசான் யோஜனாவின் 23-வது தவணையை வெளியிடுவார் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சனிக்கிழமையன்று (ஜூன் 20), பிரதமர் மோடி மேற்கு வங்காளத்தின் ஹூக்ளி மாவட்டத்திலிருந்து நாடு முழுவதும் உள்ள 9 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு தலா ₹2,000 தொகையை மாற்றவுள்ளார். இதற்கு முன்னதாக, பிரதமர் மோடி அசாமிலிருந்து 22-வது தவணையை வெளியிட்டிருந்தார். மார்ச் 13, 2026 அன்று 9 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு அந்த 22-வது தவணை அனுப்பப்பட்டது. 21-வது தவணை தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளியிடப்பட்டது.
|பிஎம் கிசான் திட்டம்
|விவரம்
|பயனாளிகள்
|விவசாயிகள்
|இதுவரை கிடைத்துள்ள தவனைகள்
|22
|23வது தவணை எப்போது வரும்?
|ஜூன் 20, 2026
|23வது தவணை எங்கிருந்து வெளியிடப்படும்?
|மேற்கு வங்கம்
|தவணைத் தொகை
|4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000
மேற்கு வங்காளத்தில் முதன்முறையாக பாஜக அரசு அமைக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேற்கு வங்கத்தில் ஏப்ரல் மாதத்தில் இரண்டு கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. மேலும் தேர்தல் முடிவுகள் மே 4 அன்று அறிவிக்கப்பட்டன. மொத்தம் உள்ள 294 இடங்களில் பாஜக 207 இடங்களைக் கைப்பற்றி வெற்றி பெற்றது. சுதந்திரத்திற்குப் பிந்தைய 79 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக, வங்காளத்தில் பாஜக 'தாமரையை மலரச்' செய்துள்ளது. இப்போது, அதே மாநிலத்திலிருந்தே நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்குப் பிரதமர் மோடி 23-வது தவணையை வழங்கவுள்ளார்.
விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் மூலம் தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 என்ற சம தவணைகளில் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 அளிக்கப்படுகின்றது. இது விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய நிதி ஆதாரமாக அமைகின்றது.