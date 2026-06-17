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பிஎம் கிசான் 23வது தவணை நாள், நேரம், இடம்.. எல்லாம் ரெடி!! ரூ.2,000 வருது....குஷியில் விவசாயிகள்

PM Kisan Update: பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஜூன் 20, 2026 அன்று மேற்கு வங்காளத்தின் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள தாரகேஸ்வரிலிருந்து பிஎம்-கிசான் யோஜனாவின் 23-வது தவணையை வெளியிடுவார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 17, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:38 PM IST
பிஎம் கிசான் 23வது தவணை நாள், நேரம், இடம்.. எல்லாம் ரெடி!! ரூ.2,000 வருது....குஷியில் விவசாயிகள்
Image Credit: PM Kisan 23rd Installment (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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