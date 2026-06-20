/பிஎம் கிசான் 23வது தவணை: இன்று ரூ.2,000 கணக்கில் வரும், மேற்கு வங்கத்திலிருந்து வெளியிடுகிறார் பிரதமர் மோடி

PM Kisan 23rd Installment: பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 23வது தவணையை இன்று (ஜூன் 20), பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மேற்கு வங்கத்திலிருந்து மதியம் 3:30 மணிக்கு மேல் துவங்க உள்ள விழாவில் வெளியிடுவார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகள் தங்கள் கணக்கில் பணம் வந்துவிட்டதா என்பதை எப்படி தெரிந்துகொள்வது என்பது குறித்து இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேற்கு வங்கத்தின் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள தாரகேஸ்வரில் நடக்கும் ஒரு விழாவில் பிரதமர் கலந்துகொள்கிறார். அந்த விழாவில் அவர் பிஎம் கிசான் 23வது தவணைத் தொகையான ரூ.2,000 -ஐ விவசாயிகளின் கணக்குகளில் மாற்றுவார். சுமார் 9.44 கோடி விவசாயிகளின் கணக்குகளில், ரூ.18,880 கோடி ரூபாய், நேரடி பண பரிமாற்ற செயல்முறையான DBT மூலம் வரவு வைக்கப்படும்.
The 23rd Instalment of PM Kisan Samman Nidhi is scheduled to be released on:— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) June 19, 2026
20th June 2026
arakeswar, Hooghly, West Bengal
Scan the QR code or watch the LIVE webcast here:
https://t.co/hEP6WzpyA2
Stay tuned! #PMkisan pic.twitter.com/OoN13mcGy4
விவசாயிகள் இன்று மாலை பிஎம் கிசான் 23வது தவணை தொகை விடுவிக்கப்பட்ட பின்னர், தங்கள் தொகை கணக்கில் வந்துவிட்டதா என்பதை எளிதாக செக் செய்யலாம். வீட்டில் இருந்தபடியே மொபைல் போன் மூலமான இதை செய்யலாம். இதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்.
பிஎம் கிசான் பயனாளி விவசாயிகளுக்கு இன்று (ஜூன் 20) ரூ.2,000 தவணைத் தொகை கிடைக்காவிட்டால், ஆவணங்களில் ஏதேனும் பிரச்சனை உள்ளதா என்பதை சரிபார்ப்பது நல்லது.
e-KYC: பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகையை பெற e-KYC நிறைவு செய்வது கட்டாயமாகும்.
இந்த 3 வழிகளில் இதை செய்துமுடிக்கலாம்:
Aadhaar-Bank Account Linking: விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கும் ஆதார் அட்டையும் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். மேலும், உங்கள் கணக்கு NPCI ஆல் மேப் செய்யப்படுவதும் அவசியம்.
Land Seeding: விவசாயிகள், தங்கள் நில ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்படுள்ளனவா என்பதை உறுதி செய்துகொள்வது மிக அவசியமாகும். இல்லையென்றால், அதை உடனடியாக செய்து முடிக்க வேண்டும்.
இன்று (ஜூன் 20) பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 23வது தவணை விடுவிக்கப்படும் என்ற செய்தி, பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடக தளமான ‘X' பதிவு மூலம் சில நாட்களுக்கு முன்னர் தெரிவிக்கப்பட்டது. அது முதல் இந்த நாளுக்காக விவசாயிகள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.