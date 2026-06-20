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பிஎம் கிசான் 23வது தவணை: இன்று ரூ.2,000 கணக்கில் வரும், மேற்கு வங்கத்திலிருந்து வெளியிடுகிறார் பிரதமர் மோடி

PM Kisan 23rd Installment:  பிரதமர் இன்று மேற்கு வங்கத்தின் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள தாரகேஸ்வரில் நடக்கும் ஒரு விழாவில் கலந்துகொள்கிறார். அந்த விழாவில் அவர் பிஎம் கிசான் 23வது தவணைத் தொகையான ரூ.2,000 -ஐ விவசாயிகளின் கணக்குகளில் மாற்றுவார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 20, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:50 AM IST
பிஎம் கிசான் 23வது தவணை: இன்று ரூ.2,000 கணக்கில் வரும், மேற்கு வங்கத்திலிருந்து வெளியிடுகிறார் பிரதமர் மோடி
Image Credit: PM Kisan (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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பிஎம் கிசான் 23வது தவணை: இன்று ரூ.2,000 கணக்கில் வரும், பிரதமர் மோடி வெளியிடுகிறார்
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