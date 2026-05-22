/பிஎம் கிசான் 23வது தவணையை பெற e-KYC அவசியம்: இப்படி எளிதாக செய்து முடிக்கலாம்

PM Kisan Update: PM-KISAN திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகள் ஆண்டுதோறும் ₹6,000 நிதியுதவியைப் பெறுகின்றனர். இந்த மொத்தத் தொகையானது, ஆண்டு முழுவதும் பரவலாக, தலா ₹2,000 வீதம் மூன்று சம தவணைகளாக வழங்கப்படுகிறது.
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்காக நடத்தும் நலத்திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிகவும் முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான திட்டமாக உள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு, இந்த திட்டம் தொடர்பான ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் அவசியமான செய்தி உள்ளது. பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி (PM-KISAN) திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் ₹2,000 தொகையின் அடுத்த தவணை, அதாவது 23-வது தவணை, பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் விரைவில் செலுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி இத்திட்டத்தின் 22-வது தவணையை 2026 மார்ச் 13 அன்று அசாமின் குவஹாத்தியிலிருந்து விடுவித்தார். கடந்தகால நடைமுறைகள் மற்றும் விதிமுறைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, வரவிருக்கும் 23-வது தவணையானது 2026 ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் வெளியிடப்படலாம் என்று கணிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்தத் தவணை விடுவிக்கப்படும் குறிப்பிட்ட தேதி குறித்து அரசாங்கம் இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.
தங்கள் e-KYC சரிபார்ப்பு செயல்முறையை நிறைவு செய்யாத விவசாயிகளின் கணக்குகளில் அடுத்த தவணைத் தொகை வரவு வைக்கப்படாது என்று அரசாங்கம் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. எவ்விதத் தடங்கல்களையும் தவிர்க்கும் பொருட்டு, விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் சென்று, இந்தச் செயல்முறையை கூடிய விரைவில் நிறைவு செய்ய வேண்டும்.
OTP அடிப்படையிலான e-KYC: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் சென்று, உங்கள் அடையாள எண்ணை (ஆதார் எண்) உள்ளிட்டு, உங்கள் அலைபேசிக்கு வரும் ஒருமுறை கடவுச்சொல்லை (OTP) உள்ளிட்டு உங்கள் விவரங்களைச் சரிபார்க்கலாம்.
பயோமெட்ரிக் e-KYC: உங்கள் அலைபேசி எண் உங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்படாமல் இருந்தால், அருகிலுள்ள CSC (பொதுச் சேவை மையம்) ஒன்றிற்குச் சென்று, உங்கள் கைரேகைகளைப் (பயோமெட்ரிக்ஸ்) பயன்படுத்திச் சரிபார்ப்புச் செயல்முறையை நிறைவு செய்யலாம்.
முக அங்கீகாரம் (Face Authentication): PM Kisan அலைபேசிச் செயலி (App) வாயிலாக, முகத்தை அடையாளம் காணும் தொழில்நுட்பத்தைப் (Face ID) பயன்படுத்தி, உங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே சௌகரியமாக இந்தச் செயல்முறையை நிறைவு செய்யலாம்.
|e-KYC செய்வதற்கான வழிகள்
|விவரம்
|OTP அடிப்படையிலான e-KYC
|அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் செய்யலாம்
|பயோமெட்ரிக் e-KYC
|அருகிலுள்ள CSC -க்கு சென்று செய்யலாம்.
|முக அங்கீகாரம்
|PM Kisan செயலி மூலம் செய்யலாம்
உங்கள் தவணைத் தொகையின் நிலையை நீங்கள் அறிய விரும்பினால், பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம்:
ஸ்டெப் 1 – முதலில், pmkisan.gov.in என்ற PM Kisan-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
ஸ்டெப் 2 – ‘Farmers Corner’ (விவசாயிகள் பிரிவு) பகுதிக்குச் சென்று, ‘Beneficiary Status’ (பயனாளி நிலை) அல்லது ‘Know Your Status’ (உங்கள் நிலையை அறியவும்) ஆகிய விருப்பங்களில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
ஸ்டெப் 3 – உங்கள் பதிவு எண் அல்லது அடையாள எண்ணை உள்ளிடவும்.
ஸ்டெப் 4 - ‘Get Data’ (தரவைப் பெறுக) என்பதைக் கிளிக் செய்ததும், உங்கள் முழுமையான கட்டண வரலாறு மற்றும் வரவிருக்கும் தவணைத் தொகையின் நிலை ஆகியவை உங்கள் திரையில் தோன்றும்.
நான்கு மாத அடிப்படையில், 23 வது தவணை ஜூன் மாத இறுதியில் அல்லது ஜூலை மாதத் தொடக்கத்தில் வெளியிடப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதையும் இன்னும் அரசாங்கத்தின் சார்பில் வெளியிடப்படவில்லை.
இல்லை, இந்த திட்டத்திற்கான தகுதியை பூர்த்தி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை கிடைக்கிறது.
