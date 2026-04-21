PM Kisan 23வது தவணை: இந்த விவசாயிகளுக்கு ரூ.2,000 கிடைக்காது, காரணம் என்ன?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளின் நன்மைக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் நலத்திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் மிக முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான திட்டமாக உள்ளது. இந்தத் திட்டம் தொடர்ந்து விவசாயிகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகத் திகழ்ந்து, பெருமளவிலான விவசாயிகளுக்குப் பயனளித்து வருகிறது. இது வரை இந்த திட்டத்தின் கீழ் 22 தவணைகள் வெளிவந்துள்ளன.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பதிவு செய்துள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் தற்போது 23-வது தவணைத் தொகையின் வெளியீட்டிற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். வழக்கமாக 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தவணை வெளியிடப்படுகின்றது. ரூ.2,000 என்ற 3 சம தவணைகளில் மொத்தம் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 அளிக்கப்படுகின்றது.
PM Kisan 23nd Installment: பிஎம் கிசான் 23வது எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22 வது தவணை மார்ச் மாதம் வெளியானது. அந்த வகையில், அடுத்த தவணையான 23வது தவணை ஜூலை 2026-இன் முதல் வாரத்தில் விநியோகிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தவணையின் வெளியீட்டின் மூலம் சுமார் 9 கோடி விவசாயிகள் பயனடைய உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும், இத்தவணைத் தொகை எப்போது வெளியிடப்படும் என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தேதி இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை.
பிஎம் கிசான் திட்டம்: முக்கிய நிபந்தனைகள் என்ன?
பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகையை பெற விரும்பும் விவசாயிகள், சில முக்கியமான நிபந்தனைகளை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்தத் தேவையான பணிகளை நிறைவு செய்யத் தவறினால், தவணைத் தொகை கிடைக்காமல் போகலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரும் பின்னடைவாக அமையக்கூடும்.
பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை யாருக்கு கிடைக்காது?
பிஎம் கிசான் திட்டம் பிரத்யேகமாகச் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளை இலக்காகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சில குறிப்பிட வகைகளின் கீழ் வரும் நபர்கள் இத்திட்டத்திலிருந்து விலக்கப்படுவார்கள்:
அரசுப் பணி: ஒரு விவசாயியின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எவரேனும் ஒருவர் தற்போது அரசுப் பணியில் இருந்தால் அல்லது அரசுப் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றிருந்தால், அவர் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயனடைய முடியாது.
வருமான வரி செலுத்துவோர்: விவசாயியோ அல்லது அவரது குடும்பத்தினரோ கடந்த நிதியாண்டில் வருமான வரி செலுத்தியிருந்தால், அவர் தவணைத் தொகையை பெற முடியாது.
அரசியலமைப்புப் பதவிகள்: நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு அரசியலமைப்புப் பதவியை (எ.கா: நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர், மேயர்) தற்போது வகித்து வந்தாலோ அல்லது முன்பு வகித்திருந்தாலோ, இந்த தவணையை பெற முடியாது.
பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகையை பெறுவதில் உள்ள சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது எப்படி?
விவசாயிகள் தங்கள் தவணைத் தொகையை பெறுவதில் ஏதேனும் முட்டுக்கட்டை ஏற்பட்டிருந்தால், அப்பிரச்சினையைத் தீர்க்கப் பின்வரும் அதிகாரப்பூர்வ வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தவும்:
நிலையைச் சரிபார்க்க: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் சென்று, நிலுவையில் உள்ள பிழைகள் ஏதேனும் உள்ளனவா என்பதை அறிய 'Know Your Status' (உங்கள் நிலையை அறிய) என்ற செயல்முறைடைப் பயன்படுத்தவும்.
விவரங்களைத் திருத்த: பெயர்களில் உள்ள எழுத்துப்பிழைகள் அல்லது தவறான வங்கி விவரங்களைத் திருத்துவதற்கு 'Edit Registration Details' (பதிவு விவரங்களைத் திருத்து) என்ற விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தவும்.
அதிகாரப்பூர்வ உதவி எண்: நேரடி உதவி பெற, 155261 / 1800115526 என்ற பிஎம் கிசான் உதவி எண்களை அழைக்கலாம்.
உதவி மைய எண்: உதவி மைய எண்ணான 011-23381092 -ஐ அழைத்து உதவி பெறலாம்.
தவணைத் தொகை தாமதமாவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
- விவசாயிகள் தங்கள் e-KYC சரிபார்ப்புப் பணியை நிறைவு செய்யாத பட்சத்தில், 23-வது தவணைத் தொகையின் விநியோகம் நிறுத்தி வைக்கப்படும்.
- விவசாயிகள் தங்கள் விண்ணப்பத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நில விவரங்கள், அதிகாரப்பூர்வ அரசு நில ஆவணங்களுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டு, சரியாகப் பொருந்துகின்றனவா என்பதை உடனடியாக உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். இந்தத் தரவுகளில் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டால், தவணைத் தொகை விடுவிக்கப்படாது.
- கூடுதலாக, உங்கள் வங்கிக் கணக்குடன் உங்கள் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்டிருப்பது கட்டாயமாகும். குறிப்பாக, உங்கள் கணக்கில் NPCI இணைப்பு செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்.
- விவசாயி பதிவு கட்டாயமாக உள்ள மாநிலங்களில் வசிக்கும் விவசாயிகள் தங்கள் விவசாயி பதிவை கட்டாயம் நிறைவு செய்ய வேண்டும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. பிஎம் கிசான் திட்டம் என்றால் என்ன?
பிஎம் கிசான் திட்டம் என்பது விவசாயிகளுக்கான மத்திய அரசு நடத்தும் திட்டமாகும். இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 தவணை அளிக்கப்படுகின்றது. ரூ.2,000 என்ற சம தவணைகளில் இந்த தொகை வழங்கப்படுகின்றது.
2. பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் கிடைக்குமா?
இல்லை, இந்த திட்டத்திற்கான தகுதியை பூர்த்தி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை கிடைக்கிறது.
3. தவணைத் தொகையை பெறாத விவசாயிகள் என்ன செய்வது?
விவசாயிகள் தங்கள் தவணைத் தொகையை பெறுவதில் ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்பட்டிருந்தால், அப்பிரச்சினையைத் தீர்க்கப் அதிகாரப்பூர்வ வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் அப்டேட்! விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | PM Kisan திட்டம்: இந்த அட்டை இல்லாத விவசாயிகளுக்கு ரூ.2,000 கிடைக்காது.. முக்கிய அப்டேட் இதோ
