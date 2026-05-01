PM Kisan 23வது தவணை மே மாதத்தில் வருகிறதா? முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு ஆண்டுக்கு மூன்று தவணைகளாக தலா ரூ.2,000 வழங்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் பயனாளி விவசாயிகள் ஆண்டுக்கு மொத்தம் ரூ.6,000 நிதியுதவியை பெறுகிறார்கள்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 1, 2026, 08:20 PM IST
  • பிஎம் கிசான் திட்டம் என்றால் என்ன?
  • பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் கிடைக்குமா?
  • தவணைத் தொகையை பெறாத விவசாயிகள் என்ன செய்வது?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டமும் முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இதுவரை இதன் கீழ் 22 தவணைகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது 23வது தவணைக்காக விவசாயிகள் காத்திருக்கிறார்கள்.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு ஆண்டுக்கு மூன்று தவணைகளாக தலா ரூ.2,000 வழங்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் பயனாளி விவசாயிகள் ஆண்டுக்கு மொத்தம் ரூ.6,000 நிதியுதவியை பெறுகிறார்கள். இத்தொகை நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது. 

PM Kisan 23nd Installment: பிஎம் கிசான் 23வது எப்போது கிடைக்கும்?

பிஎம் கிசான் பயனாளி விவசாயிகள் அனைவரும் தற்போது 23-வது தவணையை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். 23-வது தவணை எப்போது வெளியிடப்பட வாய்ப்புள்ளது? 23-வது தவணை இந்த மாதமே, அதாவது, மே மாதத்திலேயே வெளியிடப்படக்கூடும் என்று பல ஊடகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. பிஎம் கிசான் தவணைகள் பொதுவாக 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வெளியிடப்படுகின்றன. 

இதற்கு முந்தைய தவணையான 22வது தவணை கடந்த மாதம், அதாவது மார்ச் 13, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இந்தக் காலவரிசையின் அடிப்படையில், 23-வது தவணைக்கான நான்கு மாத இடைவெளியைச் சேர்த்தால், அந்தக் காலம் ஜூன் மாதத்தில் நிறைவடைகிறது. ஆகவே, 23-வது தவணை இந்த மாதமே, அதாவது மே மாதத்திலேயே வெளியிடப்படும் என்று கூறுவது தவறாக அமையக்கூடும். 23வது தவணையானது ஜூன் மாத இறுதியில் அல்லது ஜூலை மாதத்தின் தொடக்க நாட்களில் வெளியிடப்படக்கூடும் என்று பரவலாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், இதற்கான அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் அரசாங்கம் வெளியிடவில்லை.

பிஎம் கிசான் தவணை எந்த விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும்?

- இத்திட்டத்திற்குத் தகுதிபெற்ற விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் தவணை கிடைக்கும்.
- இத்திட்டத்தில் பதிவு செய்த பிறகு, e-KYC மற்றும் ஆதார் இணைப்பு போன்ற அத்தியாவசிய நடைமுறைகளை நிறைவு செய்த விவசாயிகள் இதை பெறுவார்கள்.
- இத்திட்டத்தில் முறைகேடான வழிகள் மூலம் பதிவு செய்த விவசாயிகள் கண்டறியப்பட்டு, அவர்களின் விண்ணப்பங்கள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
- ஆதார் அட்டைக்கும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களுக்கும் இடையே முரண்பாடுகள் இருந்தால், பணம் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. 
-  நில ஆவணங்கள் முறையாகப் புதுப்பிக்கப்படாத விவசாயிகளின் பெயர்கள், பயனாளிகள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. 

பிஎம் கிசான் திட்டம் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. பிஎம் கிசான் திட்டம் என்றால் என்ன?

பிஎம் கிசான் திட்டம் விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு நடத்தும் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 தவணை அளிக்கப்படுகின்றது. ரூ.2,000 என்ற சம தவணைகளில் இந்த தொகை வழங்கப்படுகின்றது.

2. பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் கிடைக்குமா?

இல்லை, இத்திட்டத்திற்குத் தகுதிபெற்ற, இந்த திட்டத்திற்கான தகுதியை பூர்த்தி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை கிடைக்கிறது. இதற்கான சில நிபந்தனைகளும் உள்ளன.

3. தவணைத் தொகையை பெறாத விவசாயிகள் என்ன செய்வது?

விவசாயிகள் தங்கள் தவணைத் தொகையை பெறுவதில் ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்பட்டிருந்தால், அப்பிரச்சினையைத் தீர்க்கப் அதிகாரப்பூர்வ வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

4. இதுவரை எத்தனை தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன?

இதுவரை 22 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன, பிஎம் கிசான் பயனாளி விவசாயிகள் அனைவரும் தற்போது 23-வது தவணையை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

