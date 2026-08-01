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விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி: பிஎம் கிசான் திட்டம் 2031 வரை நீட்டிப்பு! ஆண்டுக்கு ரூ.6000 கன்பார்ம்

PM Kisan Latest Update : பிஎம் கிசான் திட்டம் 2031 ஆம் ஆண்டு வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு 6 ஆயிரம் 2031 வரை விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 01, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:11 AM IST
விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி: பிஎம் கிசான் திட்டம் 2031 வரை நீட்டிப்பு! ஆண்டுக்கு ரூ.6000 கன்பார்ம்
Image Credit: PM Kisan latest Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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