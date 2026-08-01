/விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி: பிஎம் கிசான் திட்டம் 2031 வரை நீட்டிப்பு! ஆண்டுக்கு ரூ.6000 கன்பார்ம்

PM Kisan Latest Update : நாட்டின் கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், அவர்களுக்குத் தேவையான நிதி உதவிகளைத் தடையின்றி வழங்கவும் மத்திய அரசு ஒரு மிகப்பெரிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி (PM Kisan) திட்டத்தை மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு, அதாவது 2026-27 முதல் 2030 - 31 வரை நீட்டிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் வரும் 2031-ஆம் ஆண்டு வரை இத்திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.
விவசாயிகளுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய நிதியுதவி எந்தவிதத் தடங்கலும் இன்றிச் சென்றடைவதை உறுதிசெய்ய, அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு மொத்தம் ரூ. 3.15 லட்சம் கோடி நிதியை ஒதுக்கீட்டை மத்திய அரசு செய்யவுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ. 6,000 நிதி உதவி வழக்கம்போல் தொடர்ந்து வழங்கப்படும். இத்தொகை ஒரே தவணையாக வழங்கப்படாமல், ஆண்டுக்கு மூன்று முறை தலா ரூ. 2,000 வீதம் விவசாயிகளின் வங்கிச் கணக்கிற்கு நேரடியாக அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பயிர் சாகுபடி காலத்தின் தொடக்கத்திலும் விதைகள், உரங்கள் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை வாங்குவதற்கு இந்த நிதி பெரிதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கப்பட்ட பிஎம் கிசான் திட்டம், உலகிலேயே மிகப்பெரிய நேரடிப் பணப்பரிமாற்றத் திட்டங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. இதுவரை 23 தவணைகள் மூலம் விவசாயிகளின் கணக்குகளில் மொத்தம் ரூ. 4.47 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான நிதி நேரடியாகச் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. அண்மையில் அளிக்கப்பட்ட 23வது தவணையில் மட்டும் நாட்டின் 9.49 கோடி விவசாயிகள் பயனடைந்தனர். இதற்காக ரூ. 18,984 கோடி நிதி ஒதுக்கி விநியோகிக்கப்பட்டது.
பெண் விவசாயிகளின் பங்களிப்பு: இத்திட்டத்தில் பெண் விவசாயிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை பெண் விவசாயிகளுக்கு மட்டும் ரூ. 1.06 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான நிதி கிடைத்துள்ளது. பயன்பெறும் ஒவ்வொரு நான்கு விவசாயிகளிலும் ஒருவர் பெண் விவசாயி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போது நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 24வது தவணைத் தொகை ரூ. 2,000 எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அரசு தரப்பில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வ தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், வரும் அக்டோபர் 2026 மாதத்திற்குள் 24வது தவணை நிதி விவசாயிகளின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அடுத்த தவணைத் தொகை எந்தவிதத் தடங்கலும் இன்றி வங்கிச் கணக்கிற்கு வந்து சேர விவசாயிகள் சில முக்கிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்:
eKYC புதுப்பித்தல்: இத்திட்டத்தில் eKYC புதுப்பிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகள் வீட்டில் இருந்தபடியே PM Kisan இணையதளத்தில் (pmkisan.gov.in) OTP மூலமாகவோ அல்லது அருகில் உள்ள பொது சேவை மையங்களுக்குச் சென்று பயோமெட்ரிக் முறையிலோ e-KYC செய்ய வேண்டும்.
தகுதி வரம்புகள்: சொந்தமாகச் சாகுபடி நிலம் வைத்துள்ள இந்தியக் குடிமக்கள் மட்டுமே இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியானவர்கள். மாதத்திற்கு ரூ. 10,000-க்கும் மேல் ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் வருமான வரி செலுத்துபவர்களுக்கு இத்திட்டத்தில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலையைச் சரிபார்க்கும் முறை: விவசாயிகள் தங்கள் பெயரும் பயனாளர் நிலையும் சரியாக உள்ளதா என்பதைச் அறிய pmkisan.gov.in இணையதளத்தில் 'Know Your Status' விருப்பத்தைப் பயன்படுத்திச் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். சந்தேகங்களுக்கு 155261 அல்லது 011-24300606 ஆகிய உதவி எண்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.
வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் பிஎம் கிசான் திட்டம் தவிர மேலும் இரண்டு முக்கியமான திட்டங்களுக்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது:
பிரதமர் சூர்ய சரோவர் திட்டம் (PM SSY): நாட்டில் மிதக்கும் சூரிய மின் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்கும் நோக்கில் இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் நீர்நிலைகளில் 5,000 மெகாவாட் திறன் கொண்ட மிதக்கும் சோலார் மின் கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்படும்.
விளையாட்டுத் துறை வளர்ச்சி: நாட்டின் விளையாட்டுத் துறையை மேம்படுத்தவும், கட்டமைப்பு வசதிகளை உலகத் தரத்தில் உயர்த்தவும் தேவையான பரந்த அளவிலான சீர்திருத்தங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.