PM Kisan e-KYC கூகுளில் டிரெண்ட், வருகிறது 22வது தவணை: சிக்காமல் கிடைக்க இது அவசியம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிஎம் கிசான் பயனாளி விவசாயிகளுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. கடந்த ஒரு வாரமாக, இணையத்தில் தேடப்பட்ட முக்கிய வார்த்தைகளில் ஒன்றாக PM Kisan e-KYC தொடர்ந்து இருப்பதாக Google Trends தெரிவிக்கிறது. இதற்கு காரணம் என்ன? பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு வரவுள்ளதா? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பயனாளி விவசாயிகளுக்கு தவணைகள் அளிக்கப்படுகின்றன. கூகுள் டிரெண்ட்சில் திடீரென PM Kisan e-KYC -க்கான தேடல் அதிகரிப்பது, அடுத்த தவணைக்கு முன் ஏராளமான விவசாயிகள் தங்கள் e-KYC நிலையை செக் செய்ய விரும்புகிறார்கள் என்பதை தெளிவாகக் குறிக்கிறது.
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் அளிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில், அடுத்த தவணையான 22வது தவணை வெளியிடப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், இது குறித்து இன்னும் மத்திய அரசோ அல்லது வேளான் அமைச்சகமோ எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
மத்திய அரசு நடத்தும் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 வழங்கப்படுகிறது. இந்த தொகை ரூ.2,000 -க்கான மூன்று சம தவணைகளில் அளிக்கபப்டுகின்றது. எனினும், e-KYC முடித்த விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே இந்த நன்மை கிடைக்கு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
PM Kisan e-KYC: பிஎம் கிசான் e-KYC செய்வது எப்படி?
- இதற்கு முதலில், பிஎம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு செல்லவும்.
- லாக் இன் செய்த பிறகு, e-KYC ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட்டு “Search” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு "Get OTP" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் மொபைலில் பெறப்பட்ட OTP ஐ உள்ளிடவும்.
- OTP சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, உங்கள் e-KYC செயல்முறை நிறைவடையும்.
- அதன் பின்னர் உங்களுக்கு ஒரு உறுதிப்படுத்தல் செய்தி வரும்.
Farmer ID: விவசாயி ஐடியை உருவாக்குவதும் கட்டாயமாகும்
பயனாளிகளின் தரவை மேலும் வெளிப்படையானதாக மாற்றுவதில் அரசாங்கம் இப்போது கவனம் செலுத்துகிறது. இதன் காரணமாக விவசாயி அடையாள அட்டைய உருவாக்குவதும் கட்டாயமாக்கப்படுகிறது.
விவசாயி ஐடியை எவ்வாறு உருவாக்குவது?
- ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முதலில் AgriStack போர்ட்டலுக்கு செல்லவும்.
- முதலில், பதிவு செய்யவும்.
- அதன் பிறகு ஆதார் பயன்படுத்தி e-KYC ஐ முடிக்கவும்.
- தேவையான தகவல்களை நிரப்பி தேவையான ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்யவும்.
- சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, உங்களுக்கு ஒரு தனித்துவமான விவசாயி ஐடி வழங்கப்படும்.
மேலும் தகுதியான விவசாயிகள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர விவசாயிகளுக்கான விவசாயி ஐடிகளை உருவாக்க அரசாங்கம் பல்வேறு மாநிலங்களில் முகாம்களை அமைத்து வருகிறது.
போலியான, தகுதியற்ற பயனாளிகளின் நீக்கம்
சமீபத்திய மாதங்களில், போலி அல்லது தகுதியற்ற பயனாளிகளை அகற்ற அரசாங்கம் ஆய்வு மற்றும் கண்டிப்பை அதிகரித்துள்ளது. ஆதார் சரிபார்ப்பு, வங்கிக் கணக்கு சரிபார்ப்பு மற்றும் விவசாயி ஐடி சரிபார்ப்பு போன்ற செயல்முறைகள் மூலம் தரவு சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. திட்டத்தின் பலன்கள் உண்மையான மற்றும் தகுதியான விவசாயிகளை மட்டுமே சென்றடைவதை உறுதி செய்வதற்காக பல மாநிலங்களில் தகுதியற்ற பெயர்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில், தற்போது Google Trends இல் அதிகரித்து வரும் தேடல்கள், விவசாயிகள் அடுத்த தவணை குறித்து ஆர்வமாக எச்சரிக்கையாக இருப்பதைக் குறிக்கின்றன. பிஎம் கிசான் 22வது தவணைக்கு முன் விவசாயிகள் தங்கள் e-KYC -ஐ முடிக்க அறிவுறுத்தபட்கிறார்கள். e-KYC-ஐ சரியான நேரத்தில் முடிப்பது பணம் செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளைக் குறைக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளவேண்டும்.
