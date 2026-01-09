English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • பிஎம் கிசான் : இ-மித்ரா செயலி அப்டேட்! தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு முக்கிய தகவல்

பிஎம் கிசான் : இ-மித்ரா செயலி அப்டேட்! தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு முக்கிய தகவல்

PM Kisan : இ-மித்ரா செயலி மூலம் பிஎம் கிசான் திட்டம் குறித்த சேவைகளை தமிழ்நாடு விவசாயிகள் எளிமையாக பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 9, 2026, 02:59 PM IST
  • பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்
  • இ-மித்ரா செயலி பயன்படுத்தவும்
  • என்னென்ன சேவைகள் கிடைக்கும்?

Trending Photos

இன்னும் 6 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கான தனிதனி ராசி பலன்கள் இதோ
camera icon14
Sukran peyarchi
இன்னும் 6 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கான தனிதனி ராசி பலன்கள் இதோ
யூடியூப்பில் அதிக வியூஸ் போன டாப் 7 ட்ரைலர்கள்.. லிஸ்ட்டில் பாதிக்கு மேல் விஜய் படம்தான்!
camera icon7
யூடியூப்பில் அதிக வியூஸ் போன டாப் 7 ட்ரைலர்கள்.. லிஸ்ட்டில் பாதிக்கு மேல் விஜய் படம்தான்!
ஐபிஎல் 2026: RCB பிளேயிங் 11ல் விளையாடப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. யார் யார்?
camera icon6
RCB
ஐபிஎல் 2026: RCB பிளேயிங் 11ல் விளையாடப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. யார் யார்?
விலகும் திலக் வர்மா... இந்திய அணியில் இந்த 3 பேரில் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு - சரியான மாற்று யார்?
camera icon8
Tilak Varma
விலகும் திலக் வர்மா... இந்திய அணியில் இந்த 3 பேரில் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு - சரியான மாற்று யார்?
பிஎம் கிசான் : இ-மித்ரா செயலி அப்டேட்! தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு முக்கிய தகவல்

 PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு அடுத்த அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. பிஎம் கிசான் திட்டம் தொடர்பான சேவைகளை எளிமையாக இ-மித்ரா செயலி மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். விவசாயிகள் இந்த செயலி மூலம் கிடைக்கும் சேவைகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். விவசாயிகளின் குறைகளைத் தீர்க்கவும், சந்தேகங்களுக்கு உடனடித் தீர்வு காணவும் 'கிசான் இ-மித்ரா' (Kisan-eMitra) எனும் ஏஐ (AI) சாட்பாட் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

நம் நாட்டில் மத்திய அரசு செயல்படுத்தும் திட்டம் ஒன்றில் செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பம் (AI) இணைக்கப்பட்ட முதல் திட்டம் பிஎம் கிசான் திட்டம் தான்.  இதன் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் விவசாயிகள் எவ்வாறு இதைப் பயன்படுத்தலாம் என்பது குறித்து விரிவாகப் பார்ப்போம்.

கிசான் இ-மித்ரா (Kisan-eMitra) ஏஐ சாட்பாட்: சிறப்பம்சங்கள்

விவசாயிகள் தங்கள் மொபைல் மூலமாகவே எளிய முறையில் தகவல்களைப் பெற இந்த 'இ-மித்ரா' உதவுகிறது. இதிலுள்ள முக்கிய வசதிகள்:

11 மொழிகளில் சேவை - தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி, தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட 11 முக்கிய மாநில மொழிகளில் விவசாயிகள் உரையாட முடியும்.

24/7 சேவை - வாரத்தின் 7 நாட்களும், 24 மணி நேரமும் விவசாயிகள் எப்போது வேண்டுமானாலும் தங்கள் கேள்விகளைக் கேட்கலாம்.

வாய்ஸ் மூலம் தேடலாம் - டைப் செய்யத் தெரியாத விவசாயிகள், குரல் (Voice input) மூலமாகவே தகவல்களைக் கேட்டுப் பெற முடியும். இந்தச் செயலி தானாகவே உங்கள் மொழியைக் கண்டறிந்து பதிலளிக்கும்.

பணம் மற்றும் தகுதி நிலவரம்: உங்கள் வங்கித் கணக்கில் பணம் வந்துவிட்டதா? உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலை என்ன? நீங்கள் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியானவரா? போன்ற அனைத்து விபரங்களையும் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பிஎம் கிசான் மொபைல் செயலி: 

2020-ம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிஎம் கிசான் மொபைல் செயலி, தற்போது 'முக அங்கீகார அம்சம்' (Face Authentication Feature) மூலம் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இ-கேஒய்சி (e-KYC): இனி இ-கேஒய்சி செய்வதற்கு ஓடிபி (OTP) அல்லது கைரேகைக்காக தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் அலைந்து திரிய வேண்டிய அவசியமில்லை. மொபைல் கேமரா மூலம் முகத்தை ஸ்கேன் செய்தே இ-கேஒய்சி-யை முடித்துவிடலாம்.

மற்ற விவசாயிகளுக்கு உதவலாம்: ஒரு விவசாயி தனது மொபைல் மூலம் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள 100 விவசாயிகள் வரை இ-கேஒய்சி முடிக்க உதவ முடியும்.

அதிகாரிகளுக்கான வசதி: மாநில அரசு அதிகாரிகளும் இந்த ஆப் மூலம் தலா 500 விவசாயிகளுக்கு இ-கேஒய்சி செய்து கொடுக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஏன் இந்த அப்டேட் முக்கியமானது?

மத்திய அரசின் பாஷினி (BHASHINI) மற்றும் ஏக்ஸ்டெப் (EKStep) அமைப்புகளின் உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்தத் தொழில்நுட்பம், கிராமப்புற விவசாயிகளுக்கும் டிஜிட்டல் சேவைகளை மிக எளிதாகக் கொண்டு சேர்க்கிறது. தொழில்நுட்பத் தடையால் எந்தவொரு விவசாயியும் தனது பலன்களை இழந்துவிடக் கூடாது என்பதே இதன் நோக்கம்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் கட்டாயம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய 7 தகவல்கள்

விவசாயிகளுக்கான முக்கிய தகவல்: உங்கள் பிஎம் கிசான் கணக்கில் நிலுவையில் உள்ள சிக்கல்களைத் தீர்க்கவும், அடுத்த தவணைப் பணம் குறித்த விபரங்களை அறியவும் உடனே 'கிசான் இ-மித்ரா' மற்றும் பிஎம் கிசான் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்துங்கள்.

பிஎம் கிசான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் கடந்த  மாதம் 21வது தவணைத்தொகை நாடு  முழுவதும் உள்ள  விவசாயிகளுக்கு அவர்களது வங்கிக் கணக்கிலேயே செலுத்தப்பட்டது. இப்போது 22வது தவணைத்தொகைக்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தவணைத்தொகை பெற வேண்டும் என்றால் விவசாய பதிவு அடையாள எண் பெறாத விவசாயிகள் உடனடியாக தங்கள் பகுதியில் இருக்கும் வேளாண்மை அலுவலங்களுக்கு சென்று, பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கேஓய்சி தகவல்களை உடனே முடிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் தவணைத்தொகை பெற வேண்டும் என்றால் அப்டேட்டாக இவற்றையெல்லாம் செய்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க | Budget 2026: விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம்... பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை ரூ.9,000 ஆகிறதா?

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை கிடைக்க இனி e-KYC மட்டும் போதாது, இதுவும் தேவை... விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

PM KisanPM Kisan Latest UpdateTamil Nadu farmerseMitra AI chatbotPM Kisan payment Update

Trending News