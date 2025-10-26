English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • தமிழ்நாடு விவசாயிகள் அனைவருக்கும் பிஎம் கிசான் நிதி - மத்திய அமைச்சர் அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு விவசாயிகள் அனைவருக்கும் பிஎம் கிசான் நிதி - மத்திய அமைச்சர் அறிவிப்பு

PM Kisan : தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பிஎம் கிசான் நிதி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 26, 2025, 03:04 PM IST
  • தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ்
  • அனைவருக்கும் பிஎம் கிசான் நிதி
  • மத்திய அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் அறிவிப்பு

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் 34% உயரும்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 -இல் ஜாக்பாட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் 34% உயரும்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 -இல் ஜாக்பாட்
சனியால் இந்த 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகிறது! யார் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!
camera icon6
Sani Peyarchi
சனியால் இந்த 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகிறது! யார் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!
வீக் எண்டுக்கு செம்ம ஸ்பாட்.. தொல்காப்பியப் பூங்கா திறப்பு.. கட்டண விவரம் இதோ!
camera icon7
Chennai News
வீக் எண்டுக்கு செம்ம ஸ்பாட்.. தொல்காப்பியப் பூங்கா திறப்பு.. கட்டண விவரம் இதோ!
8வது சம்பள கமிஷன் முக்கிய மாற்றம்: அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணையும் அகவிலைப்படி, எகிறும் சம்பளம்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது சம்பள கமிஷன் முக்கிய மாற்றம்: அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணையும் அகவிலைப்படி, எகிறும் சம்பளம்
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் அனைவருக்கும் பிஎம் கிசான் நிதி - மத்திய அமைச்சர் அறிவிப்பு

PM Kisan : தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேரவும், அவர்களுக்கு நிதி கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மத்திய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் அறிவித்துள்ளார். வேலூரில் "ஒரு விவசாயம் - ஒரு தேசம் - ஒரு குழு" (One Agriculture – One Nation – One Team) என்ற கருப்பொளில் நடத்தப்பட்ட விவசாயிகளுடனான சந்திப்பின்போது இந்த வாக்குறுதியை அவர் கொடுத்தார். மேலும், மாம்பழ உற்பத்தியில் ஏற்படும் விலை வீழ்ச்சியின் பாதிப்பைக் குறைக்க, மதிப்பு கூட்டல் மற்றும் பதப்படுத்தும் அலகுகளை நிறுவ முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் மத்திய அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் கூறினார். 

Add Zee News as a Preferred Source

மத்திய வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நலன் மற்றும் கிராமப்புற மேம்பாட்டு அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் அக்டோபர் 25 ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் வேலூரில் உள்ள ஐசிஏஆர்–கிருஷி அறிவியல் மையத்திற்கு (கேவிகே) வருகை தந்தார். அப்போது,  "ஒரு விவசாயம் - ஒரு தேசம் - ஒரு குழு" (One Agriculture – One Nation – One Team) என்ற கருப்பொருளில், விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடினார். அதில் விவசாயிகள், பெண் சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் கிராமப்புற மக்களிடம் இந்தியாவின் வேளாண்மைத் துறையில் ஒற்றுமையையும், ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி குறித்து பேசினார்.

பிரதான் மந்திரி தன் தானியா கிரிஷி யோஜனா (PM-DDKY), தேசிய பருப்பு வகைகள் இயக்கம், தேசிய இயற்கை வேளாண்மை இயக்கம் (NMNF), பயிர் பல்வகைப்படுத்தல், புளிக்கவைக்கப்பட்ட கரிம உரம் (FOM/LFOM) போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்தும் விவசாயிகளுடன் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் பேசினார். அப்போது, PM-DDKY திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டின் ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தூத்துக்குடி மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு முழுமையான பலன்களை வழங்க 11 மத்திய அமைச்சகங்களின் 36 திட்டங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன என்று அவர் கூறினார்.

புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பாராட்டு

காட்டுப்பன்றி விரட்டி போன்ற KVK வேலூர் உருவாக்கிய புதிய தொழில்நுட்பங்களை அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் பாராட்டினார்.விதை மையம் மற்றும் பருப்பு வகைகள் திட்டத்தின் கீழ் அதிக மகசூல் தரும் பருப்பு வகை ரகங்கள் (VBN-8, VBN-10, VBN-11) வெற்றிகரமாகப் பரப்பப்பட்டதையும் அவர் பாராட்டினார் இதையடுத்து விவசாயக் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களின் கண்காட்சிகளை அவர் பார்வையிட்டார். மேலும், விவசாயிகளிடம் விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு, மீன்வளம் தொடர்பான திட்டங்கள் குறித்துக் கருத்துக்களைக் கேட்டு அறிந்தார்.

பின்னர், பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் தொடங்கப்பட்ட தேசிய பருப்பு வகைத் திட்டம், பருப்பு வகை உற்பத்தியில் நாட்டைத் தன்னிறைவு அடையச் செய்யும் என்றும், தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்கள் இத்திட்டத்தால் பெரும் பயனடையும் என்றும் குறிப்பிட்டார். புதுக்கோட்டை மாவட்டம், வம்பனில் உள்ள தேசிய பருப்பு வகை ஆராய்ச்சி மையத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மேம்பட்ட பருப்பு வகைகளையும் அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் பாராட்டினார்.

அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பிஎம் கிசான்

தென்னை பயிர்களைப் பாதிக்கும் பூச்சி மற்றும் நோய் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க உறுதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்தார். மாம்பழ உற்பத்தியில் ஏற்படும் விலை வீழ்ச்சியின் பாதிப்பைக் குறைக்க, மதிப்பு கூட்டல் மற்றும் பதப்படுத்தும் அலகுகளை நிறுவ முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றார். தமிழ்நாட்டில் தகுதியுள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி யோஜனாவுடன் இணைக்கப்படுவார்கள் என்று அவர் உறுதியளித்தார்.

தமிழக விவசாயிகளுக்குப் பாராட்டு:

தமிழகத்தின் கடின உழைப்பாளி விவசாயிகள், அவர்களின் கலாச்சாரம் மற்றும் மதிப்புகளுக்கு அமைச்சர் தனது ஆழ்ந்த பாராட்டைத் தெரிவித்தார். மீண்டும் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து இயற்கை விவசாயம் குறித்து விவசாயிகளுடன் நேரடி உரையாடல் செய்ய இருப்பதாக உறுதியளித்தார். இந்த நிகழ்வில் தமிழக வேளாண்மை, தோட்டக்கலை மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை இயக்குநர்கள், தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் டாக்டர் ஆர். தமிழ்வேந்தன் மற்றும் மத்திய-மாநில அரசின் பல மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர். இந்த சந்திப்பின்போது 'ட்ரோன் திதிஸ்' மற்றும் 'லக்பதி திதிஸ்' ஆகியோருடனும் அமைச்சர் கலந்துரையாடினார்.

மேலும் படிக்க | விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி! வங்கி கணக்கிற்கு வரும் ரூ.2000! எப்படி பெறுவது?

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை இந்த நாளில் வருகிறதா? புத்தம் புதிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
PM KisanShivraj Singh ChouhanUnion Agriculture MinisterTamil Nadu PM Kisan FundTamil Nadu farmers news

Trending News