PM Kisan 21வது தவணைக்கு முன் வந்த முக்கிய செய்தி: இவர்களது தவணை ரத்து

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிம் கிசான் பயனாளியா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனா திட்டத்தின் 21வது தவணைக்கு முன் ஒரு பெரிய புதுப்பிப்பு வெளியாகியுள்ளது. சில வழக்குகளை அரசாங்கம் அடையாளம் கண்டுள்ளது. இந்த விவசாயிகள் விதிகளின்படி சலுகைகளைப் பெற தகுதி இல்லாதவர்கள். இதன் காரணமாக, இந்த பயனாளிகளின் தவணை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனா திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில் ஒரு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன் படி,
- பிப்ரவரி 1, 2019 க்குப் பிறகு நிலத்தை வாங்கிய அல்லது உரிமையாக்கிய விவசாயிகள்,
- கணவன்-மனைவி அல்லது பெற்றோர் அல்லது 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட இளைஞர்கள் அல்லது மைனர் குழந்தைகள் போன்ற ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள், ஒரே நேரத்தில் இந்த திட்டத்தின் பயனை பெற்றால், அவர்களுக்கு ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் முடியும் வரை தவணை கிடைக்காது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பி.எம்-கிசான் வலைத்தளம் அல்லது மொபைல் செயலியின் ‘Know Your Status (KYS)’ அல்லது கிசான் இமித்ரா சாட்போட் மூலம் தங்கள் தகுதி நிலையை சரிபார்க்குமாறு விவசாயிகளுக்கு அரசாங்கம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது. திட்டத்தின் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கும் உண்மையான தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு சலுகைகளை சென்றடைவதற்கும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பிஎம் கிசான் 20வது தவணை எப்போது கிடைத்தது?
பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் கீழ், விவசாயிகள் இதுவரை 20 தவணைகளைப் பெற்றுள்ளனர். 20வது தவணை ஆகஸ்ட் 2, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இதில் 9.7 கோடிக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு ரூ.20,500 கோடி மாற்றப்பட்டது.
பிஎம் கிசான் எப்போது தொடங்கப்பட்டது?
இந்தத் திட்டம் பிப்ரவரி 2019 இல் தொடங்கப்பட்டது, இதுவரை மொத்தம் ரூ.3.75 லட்சம் கோடிக்கு மேல் விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு தவணையிலும், விவசாயிகளுக்கு ரூ.2,000 வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 அளிக்கப்படுகின்றது. கடைசி தவணையின் பலனைப் பெற்ற நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் இப்போது 21வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் 20வது தவணை ஆகஸ்ட் 2 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இப்போது விவசாயிகள் 21வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இதுவரை, இந்தத் தவணை மத்திய அரசால் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், கடந்த 6 ஆண்டுகளின் போக்கைப் பார்த்தால், இதுவரை, PM Kisan திட்டத்தில், ஆகஸ்ட்-நவம்பர் காலகட்டத்தில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இரண்டு முறை, அக்டோபரில் இரண்டு முறை மற்றும் நவம்பர் மாதத்தில் இரண்டு முறை விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்குத் தொகை மாற்றப்பட்டுள்ளது.
2024 ஆம் ஆண்டில், பிரதமர் மோடி அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி 18வது தவணையையும், 2023 இல் நவம்பர் 15 ஆம் தேதி 15வது தவணையையும், 2022 இல் அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி 12வது தவணையையும், 2021 இல் 9வது தவணையையும், 2020 இல் ஆகஸ்ட் 9 ஆம் தேதி 6வது தவணையையும் வெளியிட்டார். 2019 ஆம் ஆண்டு இந்தத் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டில், நவம்பர் 1 ஆம் தேதி மூன்றாவது தவணை விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
இந்த முறை ஆகஸ்ட் 2025 மாதம் கடந்துவிட்டது. இருப்பினும், இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி பிஎம் கிசான் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் அரசாங்கம் ரூ.2,000 தவணையை வெளியிட்டது. நடப்பு நிதியாண்டில் ஏப்ரல்-ஜூலை 2025 காலகட்டத்திற்கான இந்த கடைசி, அதாவது 20வது தவணை தாமதமாக வெளியிடப்பட்டது. அரசாங்கம் நான்கு மாதங்களுக்கும் ஒரு தவணையை வெளியிடுவதால், அடுத்த, அதாவது 21வது தவணையை அரசாங்கம் சரியான நேரத்தில் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு வருடத்தில் மொத்தம் மூன்று தவணைகள் வழங்கப்படுகின்றன, மேலும் ஒவ்வொரு தவணையிலும், ரூ.2,000 நேரடியாக விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படுகிறது.
பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் 21வது தவணையை விரைவில் விவசாயிகளுக்கு வழங்க அரசாங்கம் தயாராகி வருகிறது. தீபாவளி, சத், வரவிருக்கும் பீகார் தேர்தல்கள் மற்றும் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு போன்ற சமீபத்திய பேரழிவுகள் காரணமாக இந்த மாத இறுதிக்குள் அல்லது அக்டோபர் தொடக்கத்தில் இந்தத் தவணை வெளியிடப்படலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், 21வது தவணைக்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதியை மத்திய அரசு இன்னும் அறிவிக்கவில்லை.
பிஎம் கிசான் ரூ.2000 தவணைக்கு eKYC அவசியம்
பிஎம் கிசான் யோஜனாவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட விவசாயிகள் eKYC செய்து கொள்வது கட்டாயமாகும். OTP அடிப்படையிலான eKYC முழுமையடையாத விவசாயிகள் PM கிசானின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் அல்லது மொபைல் செயலி மூலம் அதை பூர்த்தி செய்யலாம். இது தவிர, பயோமெட்ரிக் eKYC செய்ய விவசாயிகள் தங்கள் அருகிலுள்ள CSC மையத்தின் உதவியையும் பெறலாம்.
