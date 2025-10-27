வங்கி கணக்கிற்கு வரும் மாதம் ரூ.3,000.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க.. மத்திய அரசின் மெகா திட்டம்

PM Kisan Maandhan Yojana Scheme: மத்திய அரசு இந்திய விவசாயிகளின் நலனுக்கு பலவித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. விவசாயிகளின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கவும், அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக திடமாக இருக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது. அவற்றில் மிக முக்கியமானது பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா. இந்த திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,00 மூன்று தவணைகளில் வழங்கி வருகிறது. இது அவர்களுக்கு பெரிதும் உதவி வருகிறது. அதேபோல, விவசாயிகளுக்கு ஓய்வூதியமும் மத்திய அரசு சார்பில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த திட்டம் தான் பிரதான் மந்திரி கிசான் மாந்தன் யோஜனா. இந்த திட்டத்தின் கீழ், 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.3,000 ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுகிறது. எனவே, இந்த திட்டம் குறித்து முழுமையாகவும், எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பது குறித்தும் பார்ப்போம்.
பிரதான் மந்திரி கிசான் மாந்தன் யோஜனா
செப்டம்பர் 12, 2019 அன்று மத்திய அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிரதான் மந்திரி கிசான் மன்தன் யோஜனா, சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் திட்டம் குறிப்பாக அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் மக்களுக்கானது. தெரு வியாபாரிகள், ஓட்டுநர்கள், கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள் இந்த திட்டம் மூலம் பலன் அடையலாம்.
இந்த திட்டத்தில் பயனடைய, விவசாயிகள் 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். இந்தத் திட்டத்தில் நீங்கள் பதிவுசெய்தவுடன், 60 வயதை எட்டும்போது, உங்கள் வங்கி கணக்கில் மாதம் ரூ.3,000 வரவு வைக்கப்படும். இதன் மூலம் நீங்கள் ஆண்டுதோறும் ரூ.36,000 பெறுவீர்கள். இந்த திட்டத்தில் பதிவு செய்தவுடன், விவசாயிகளுக்கு ஓய்வூதிய அட்டை வழங்கப்படும். இந்தத் திட்டத்தின் மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், விவசாயிகள் தங்கள் சொந்தப் பணத்தில் இருந்து எதையும் பங்களிக்க வேண்டியதில்லை.
பலன்கள் என்ன?
உதாரணமாக, ஒரு விவசாயி 40 வயதில் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்தால், அவர்கள் மாதத்திற்கு அதிகபட்சமாக ரூ.200 டெபாசிட் செய்கிறார் என்றால், அரசு தன் தரப்பில் இருந்து ரூ.200 டெபாசிட் செய்யும். இதன் மூலம், ஒவ்வொரு மாதம் ரூ.400 முதலீடு செய்யப்படும். நீங்கள் செய்யும் முதலீட்டை பொறுத்து, அரசும் அதனை செலுத்தி டெபாசிட் செய்யும்.
இந்ததிட்டத்தில் இளம்வயதில் சேர்ந்தால் அதிக பலன்கள் கிடைக்கும். 18 வயது நிரம்பிய பிறகு சேர்ந்தால், ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.55 செலுத்தினால் போதும். அதே சமயம், 40 வயதில் மாதாந்திர டெபாசிட்டாக ரூ.200, 29 வயதில் ரூ.100 என வயது பொறுத்து டெபாசிட் தொகை மாறுபடும். இந்த திட்டத்தில் பயனடைய விரும்புவர்களுக்கு மாத சம்பளம் ரூ.15000க்கு மேல் இருக்கக் கூடாது. இந்த திட்டத்தில் இருக்கும் பயனாளிகள் இறந்துவிட்டால், அவரது மனைவிக்கு பென்சன் தொகையில் இருந்து 50 சதவீதம் மாதந்தோறும் கிடைக்கும்.
திட்டத்தில் எப்படி இணைவது?
விவசாயிகள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள பொது சேவை மையத்தை (CSC) பார்வையிட வேண்டும். அவர்கள் தங்கள் ஆதார் அட்டை, வங்கி பாஸ்புக், நில ஆவணங்கள் மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும். இதனை அடுத்து, திட்டத்தில் சேர்க்கும் செயல்முறை முடிந்ததும், பொது சேவை மையத்தில் இருந்தே நீங்கள் ஓய்வூதிய கணக்கு மற்றும் அதற்கான அட்டையை பெறுவீர்கள். இதன் மூலம், நீங்கள் மாதந்தோறும் டெபாசிட் செய்து, 60 வயதுக்கு மேல் பென்சன் பெறலாம்.
