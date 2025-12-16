English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்! தமிழக விவசாயிகள் உடனே இதை செய்யவும்

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் 22வது தவணைத்தொகை பெறுவதற்கு முன்பு விவசாயிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 16, 2025, 09:58 AM IST
PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் 21வது தவணைத்தொகையை மத்திய அரசு அண்மையில் விடுவித்த நிலையில், தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. அதில், இத்திட்டத்தில் 22வது தவணைத்தொகை பெற வேண்டும் என்றால், அதாவது வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைத் துறை திட்டங்கள் மற்றும் பிரதம மந்திரி கவுரவ நிதி திட்டத்தில், தகுதியுடைய அனைத்து விவசாயிகளும் சேர்ந்து பயன்பெற தனித்துவ விவசாய அடையாள எண் பதிவு செய்திட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிஎம் கிசான் திட்டம் அப்டேட்

வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைத் துறை திட்டங்கள் மற்றும் பிரதம மந்திரி கவுரவ திட்டத்தில் தகுதியுடைய அனைத்து விவசாயிகளும் சேர்ந்து பயன்பெற தனித்துவ விவசாய அடையாள எண் பதிவு செய்திட வேண்டும் என்பது குறித்து சேலம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். விவசாயி பதிவு (Farmer Registry) என்பது விவசாயிகளின் விவரங்களை (ஆதார், நில உரிமைஆவணங்கள், வங்கி கணக்கு, விவசாய விவரங்கள்) ஒன்றாக கொண்டு ஒரு மைய- டேட்டாபேஸ் உருவாக்குவது. இதனால் விவசாயிகள் ஒரே பதிவு மூலமாக பல்வேறு அரசுத் திட்டங்கள் - நிதி உதவி, பயிர் காப்பீடு, பயிர் கடன், பயிர் ஆதரவு போன்றவற்றிக்கு தானாகவே சேர்க்கப்படலாம். அதே வேளை நில மற்றும் பயிர் விவரங்கள், நில வரைப்படம், பயிர் சர்வே விவரங்கள் போன்றவை டிஜிட்டல் முறையில் இணையத்தில் சேமிக்கப்படும்.

விவசாயிகள் தனித்துவ அடையாள எண் பெறுவது எப்படி?

மேலும், பல்வேறு அரசுத் திட்ட உதவிகள்-மின்வழி நிதி உதவி, பயிர் காப்பீடு, கடன் வசதிகள், விலை ஆதரவு. அனைத்திற்கும் Farmer ID தேவையானதாகியுள்ளதை அரசு அறிவித்துள்ளது. தனித்துவ விவசாய அடையாள எண் பெறாத விவசாயிகள் ஆதார் அட்டை, நில உரிமை ஆவணங்கள் (பட்டா/ சிட்டா/ அடங்கல் நில சர்வே விவரங்கள்), வங்கி கணக்கு விவரங்கள் (பாஸ்புக்), கைப்பேசி எண் (OTP சரிபார்க்க), சமீப பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் இவற்றைக் கொண்டு தோட்டக்கலைத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், வேளாண் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம் மற்றும் இ-சேவை மையங்களை அணுகி மேற்கண்ட ஆவணங்களை பதிவு செய்து தனித்துவ விவசாய அடையாள எண் பெற்று பயன் பெற வேண்டும்.

தோட்டக்கலைத்துறை முக்கிய அறிவிப்பு

தோட்டக்கலை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் வேளாண்காடுகள் திட்டத்தின் கீழ் மகோகனி மற்றும் தேக்கு மரங்கன்றுகள் விவசாயிகளுக்கு முழு மானியத்தில் வழங்கப்படுகிறது. சேலம் மாவட்டத்தில் தோட்டக்கலை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் வேளாண்காடுகள் திட்டத்தின் கீழ் மகோகனி மற்றும் தேக்கு மரங்கன்றுகள் விவசாயிகளுக்கு முழு மானியத்தில் வழங்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் டாக்டர் இரா. பிருந்தாதேவி, இ.ஆ.ப. அவர்கள் தெரிவித்துள்ளதாவது: சேலம் மாவட்டம் தோட்டக்கலைத் துறை மூலம் வேளாண்காடுகள் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

 காலநிலை மாற்றத்திற்கு காடழிப்பு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஆண்டுதோறும் வெளியிடப்படும் வன அறிக்கை மதிப்பீடானது காடழிப்பின் வேகத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. மரங்களின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து வேளாண் காடுகள் என்ற திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. விவசாயம் மற்றும் வனவியல் இரண்டையும் இணைத்து மண்வளம், நீர் ஆதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துதல் மேலும் வணிக ரீதியாக மதிப்புமிக்க மரங்களின் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கிறது.

வேளாண் காடு வளர்ப்பானது பயிர்களுடன் மரங்களை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொருளாதார நன்மைகளை வழங்குகிறது. காற்றை சுத்திகரிப்பதுடன் மண் மற்றும் நீர் வளங்களைப் பாதுகாக்கிறது. பயிர்கள் மற்றும் மரங்களின் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு சுற்றுச்சூழல் சமநிலையை மேம்படுத்துகிறது. தோட்டக்கலை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ் மகோகனி மற்றும் தேக்கு மரங்கன்றுகள் விவசாயிகளுக்கு முழு மானியத்தில் வழங்கப்படுகிறது.

விவசாயிகள் வரப்போரங்களில் நடவு செய்வோருக்கு 1 எக்டருக்கு 160 மரக்கன்றுகளும் வயல் முழுவதும் நடவு செய்வோருக்கு 1 எக்டருக்கு 500 மரக்கன்றுகளும் என அதிகபட்சம் ஒரு விவசாயிக்கு 2 எக்டர் வரை வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்பும் விவசாயிகள் தங்கள் வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை அணுகி தங்களின் ஆவணங்களை கொடுத்து செடிகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க |  PM Kisan 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? சிக்காமல் கிடைக்க என்ன செய்ய வெண்டும்?

மேலும் படிக்க | PM Kisan : விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ்! இ-சேவை மையம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான், தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு ரூ.15000 - மத்திய அரசு வெளியிட்ட குட் நியூஸ்

