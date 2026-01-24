PM Kisan திட்டம் போல் இனி உரங்கள் வாங்கவும் விவசாயி ஐடி அவசியம்: Farmer ID உருவாக்குவது எப்படி?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிஎம் கிசான் பயனாளி விவசாயிகளுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. உர விற்பனையை சீராக்க அரசாங்கம் பெரிய ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருகிறது. உர விற்பனை செயல்முறையை சீராக்க அரசாங்கம் டிஜிட்டல் விவசாயி ஐடியைப் பயன்படுத்தக்கூடும் என தகவல்கள் வருகின்றன. புதிய விவசாயிகள் பிரதமர் கிசான் திட்டத்தில் பதிவு செய்யப் பயன்படுத்தும் அதே டிஜிட்டல் விவசாயி ஐடி இதற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். சில மாநிலங்களில், பிரதமர் கிசான் திட்டத்தில் சேர விவசாயி ஐடி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Farmer ID: விவசாயி அடையாள அட்டை
விவசாயி ஐடிகளை உருவாக்குவதில் அரசாங்கம் விரைவாக செயல்பட்டு வருகிறது. இது விவசாயிகளுக்கான தனித்துவமான அடையாள ஆவணம் (ஐடி) ஆகும். இது ஒரு திட்டத்தின் நன்மைகள் சரியான விவசாயிகளைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்ய உதவுகிறது.
யூரியா மானியத்தின் சுமை அதிகரிக்குமா?
அரசாங்கம் இந்த முயற்சியை ஒரு முன்னோடித் திட்டமாக செயல்படுத்தி வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. தற்போது, அரசாங்கம் உரங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க மானியங்களை வழங்குகிறது. அதை மேலும் சீராக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம். அரசாங்கத்தின் பட்ஜெட் உர மானிய செலவை ₹1.68 டிரில்லியன் என மதிப்பிடுகிறது, இது ₹1.91 டிரில்லியனை தாண்டக்கூடும்.
பட்ஜெட் மதிப்பீடுகளை விட அதிக செலவினத்திற்கான முதன்மைக் காரணம், நிதியாண்டு 26 ஆம் ஆண்டில் யூரியா நுகர்வு சாதனை அளவாக இருந்தது. இது ஏப்ரல் மற்றும் டிசம்பர் 2025 க்கு இடையில் ஏற்கனவே 31.15 மில்லியன் டன்களை (மெட்ரிக் டன்) எட்டியுள்ளது. இது 2024 ஆம் ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது கிட்டத்தட்ட 4 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
வேளாண் அமைச்சகத்தின் முன்மொழிவு
கடந்த மாதம் மாநில அரசு பிரதிநிதிகளுடனான சந்திப்பில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் பைலட் திட்டங்களுடன் தொடங்கி, யூரியா விற்பனையை படிப்படியாக வேளாண் விற்பனையுடன் ஒருங்கிணைக்கும் யோசனையை மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் முன்மொழிந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
முதல் கட்டத்தில், கணிசமான எண்ணிக்கையிலான விவசாயி ஐடிகள் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஏழு மாவட்டங்களில் பைலட் திட்டங்கள் நடத்தப்படும். இந்த கட்டத்தில், உரங்கள் நில உரிமையாளர்கள், விவசாயிகள் அல்லது அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனிநபர்களுக்கு மட்டுமே விற்கப்படுவதை உறுதி செய்ய விவசாயி ஐடிகள் பயன்படுத்தப்படும்.
Farmer ID: விவசாயி ஐடியை எப்படி உருவாக்குவது?
- விவசாயி ஐடியை உருவாக்க, விவசாயிகள் தங்கள் மாநில போர்டல் (PM-KISAN அல்லது Agri Stack போன்றவை) மூலம் ஆன்லைனில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- eKYC-க்கு ஆதார் வழங்கி நில சர்வே எண் உள்ளிட்ட பண்ணை விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும்.
- தரவு பயன்பாட்டிற்கான ஒப்புதலை வழங்கி, மின்-கையொப்பமிட்டு, ஒப்புதல்களைக் கண்காணிக்க ஒரு பதிவு ஐடியைப் பெற சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- சரிபார்ப்பிற்குப் பிறகு, அரசாங்கத் திட்டங்களிலிருந்து பயனடைய ஐடி உருவாக்கப்படும்.
- விவசாயிகள் CSC மையத்திற்கு சென்றும் விவசாயி ஐடியை உருவாக்கலாம்.
- இவை தவிர, விவசாயிகள் மாநில போர்டல் அல்லது விவசாயி பதிவேடு செயலி மூலமும் இந்த விவசாயி அடையாள அட்டையை உருவாக்கலாம்.
இதுவரை எத்தனை விவசாயி ஐடிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன?
அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, டிசம்பர் 4, 2025 நிலவரப்படி, நாட்டில் சுமார் 7.67 கோடி விவசாயி ஐடிகள் அல்லது விவசாயிகளுக்கான டிஜிட்டல் அடையாளங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஐடிகள் வேளாண்மை மிஷனின் கீழ் விவசாயிகளின் விவரங்கள், நிலத் தகவல்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் விவசாய நடைமுறைகளைப் பதிவு செய்கின்றன.
Agri Stack: வேளாண் ஸ்டேக் தளம் என்றால் என்ன?
அக்ரி ஸ்டேக் தளம் மூலம் யூரியா விற்பனையை படிப்படியாக ஒருங்கிணைக்கும் திட்டத்தில் அரசாங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது. அக்ரி ஸ்டேக் என்பது இந்தியாவில் விவசாயத்தை மேம்படுத்தவும், தரவு மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகளைப் பயன்படுத்தி விவசாயிகளுக்கு சிறந்த விளைவுகளையும் முடிவுகளையும் வழங்கவும் பல்வேறு பங்குதாரர்களை ஒன்றிணைக்க அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டிஜிட்டல் அடித்தளமாகும்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
திட்டத்தின் விதிகளின் படி, வழக்கமாக 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பிஎம் கிசான் தவணை அளிக்கப்படுகின்றது. 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியானது. பிஎம் கிசான் 22வது தவணை பிப்ரவரி 2026 இறுதிக்குள் வெளியிடப்பட வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், அரசாங்கம் இன்னும் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை. எனினும் பிஎம் 22வது தவணையை தவறாமல் பெற விவசாயிகள் e kyc மற்றும் விவசாயி ஐடி பணிகளை விரைவாக செய்துமுடிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
