PM Kisan 22வது தவணை யாருக்கு கிடைக்காது? பயனாளி பட்டியலை செக் செய்வது எப்படி?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளின் நலனுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அவற்றில் மிக பயனுள்ள மற்றும் பிரபலமான திட்டமாக இருப்பது பிஎம் கிசான் திட்டம் ஆகும். தற்போது பிஎம் கிசான் பயனாளிகள் 22வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
ஒவ்வொரு தவணைக்கும் முன்பும், பல முக்கியமான விவரங்கள் பூர்த்தி செய்யப்படாததால், லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் தவணைத் தொகையை பெர முடியாத நிலை உருவாகிறது. ஆகையால், இந்த திட்டத்தின் விதிகளையும் நிபந்தனைகளையும் புரிந்துகொண்டு, தவணை சிக்காமல் கிடைக்க செய்து முடிக்க வேண்டிய பணிகளை நிறைவு செய்ய வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டம் மூலம் 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 தவணைத் தொகை அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த வகையில் ஆண்டு ஒன்றுக்கு ரூ.6,000 வழங்கப்படுகின்றது. இதுவரை இந்த திட்டத்தில் 21 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. அடுத்த தவணையான 22வது தவணை பிப்ரவரி மாதம் கிடைக்கும் என கூறப்படுகின்றது. எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் அரசாங்கம் வெளியிடவில்லை.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு மூன்று முறை ₹2,000 நேரடியாக விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு DBT மூலம் மாற்றுகிறது. தற்போது, கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் இந்தத் திட்டத்தைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ஆனால் அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே உண்மையான பலன்கள் கிடைக்கின்றன. ஆகையால், தவணைத் தொகையை பெற தேவையான அனைத்து பணிகளையும் பயனாளி விவசாயிகள் செய்து முடிக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். மேலும், அடுத்த தவணையைப் பெற முடியாத விவசாயிகளின் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லை என்பதை உறுதி செய்து கொள்வதும் மிகவும் முக்கியம்.
எந்த விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் 22வது தவணைத் தொகை கிடைக்காது? இதை பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
பிஎம் கிசான் 22வது தவணை இந்த விவசாயிகளுக்கு கிடைக்காது
நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு தவணைகளை வழங்குகிறது. ஆனால் பல விவசாயிகள் இந்தத் தவணைகளைப் பெறுவதில்லை. இதற்குக் காரணம் பெரும்பாலும் முழுமையற்ற தகவல்களாகும்.
- e-KYC-ஐ இன்னும் முடிக்காத விவசாயிகளின் தவணைகள் நிறுத்தி வைக்கப்படும்.
- தங்கள் வங்கிக் கணக்கை ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கத் தவறிய விவசாயிகளுக்கு தவணை முடக்கப்படும்.
- தவறான கணக்கு எண், தவறான பெயர் அல்லது தவறான IFSC குறியீடு ஆகியவை பணம் செலுத்துவதில் தோல்விக்கு முக்கிய காரணங்களாக இருக்கலாம்.
- பல சந்தர்ப்பங்களில், விவசாயிகளின் நிலப் பதிவுகள் புதுப்பிக்கப்படாவிட்டால் அவர்கள் தகுதியற்றவர்களாகக் கருதப்படலாம்.
தகுதியுள்ள விவசாயிகள் மட்டுமே இந்தத் திட்டத்திலிருந்து பயனடைவார்கள் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஒரு விவசாயியின் தகுதி கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டால் அல்லது அவர்களின் ஆவணங்களில் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் காணப்பட்டால், அவர்களின் பெயர் பயனாளிகள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்படலாம். ஆகையால், ஒவ்வொரு தவணைக்கும் முன் நிலையைச் சரிபார்ப்பது மிகவும் முக்கியமானது. இதனால் சரியான நேரத்தில் திருத்தங்களை செய்து தவணைத் தொகை தவறாமல் கிடைப்பதை உறுதி செய்யலாம்.
PM Kisan beneficiary Status: நிலையை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது?
- விவசாயிகள் தங்கள் நிலையைச் சரிபார்க்க, முதலில் pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.
- PM Kisan மொபைல் செயலியையும் விவசாயிகள் பயன்படுத்தலாம்.
- முகப்புப் பக்கத்தில் "Know Your Status" என்ற விருப்பத்தைக் காண்பீர்கள்.
- அதைக் கிளிக் செய்து உங்கள் பதிவு எண்ணை உள்ளிடவும்.
- எண் நினைவில் இல்லை என்றால், Know Your Registration Number -க்கு சென்று உங்கள் மொபைல் எண் அல்லது ஆதாரைப் பயன்படுத்தி உங்கள் பதிவு எண்ணை அறிந்து கொள்ளலாம்.
- பதிவு எண்ணை உள்ளிட்ட பிறகு, கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட்டு Get Details என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- தவணை வருமா இல்லையா என்பதை தெளிவாகக் குறிக்கும் உங்கள் முழுமையான தகவல் திரையில் தோன்றும்.
பிஎம் கிசான் 22வது தவணை பிப்ரவரி மாதத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அரசாங்கம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தேதியை அறிவிக்கவில்லை. எனவே, விவசாயிகள் இப்போதே தங்கள் நிலையைச் சரிபார்த்து, ஏதேனும் முரண்பாடுகளைக் கண்டால், உடனடியாக அவற்றைச் சரி செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
