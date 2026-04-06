English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
பி.எம். கிசான் அடுத்த தவணை: விவசாயிகளே தயார் நிலையில் இருங்கள்! முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan : பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை பெறுவது தொடர்பான முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 6, 2026, 06:20 PM IST
Trending Photos

PM Kisan : மத்திய அரசின் மிக முக்கியமான திட்டமான பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு 6,000 ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது, 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான அடுத்த தவணைத் தொகையை விவசாயிகளின் கணக்கில் வரவு வைப்பதற்கான முதற்கட்டப் பணிகளை மத்திய அரசு தீவிரமாகத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, தகுதியுள்ள விவசாயிகளைத் துல்லியமாகக் கண்டறிய விவசாயிகள் பதிவு எண் என்ற நடைமுறை நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

வடமாநிலங்களில் காலக்கெடு - ஏப்ரல் 15 வரை சிறப்பு முகாம்

உத்தரப் பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில், குறிப்பாக ஷாஜகான்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இந்த விவசாயி பதிவுப் பணிகளை முடிக்க ஏப்ரல் 15 ஆம் தேதி வரை காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கே மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தலைமையில் Mission Mode அடிப்படையில் கிராமம் கிராமமாகச் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. பி.எம் கிசான் மட்டுமின்றி, பயிர் காப்பீடு மற்றும் கிசான் கிரெடிட் கார்டு போன்ற அனைத்துச் சலுகைகளும் இந்தப் பதிவின் மூலமே இனி வழங்கப்பட உள்ளன.

தமிழக விவசாயிகளே கவனத்திற்கு

தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை தற்போது சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், வடமாநிலங்களைப் போல இங்கே எவ்விதக் கெடுபிடிகளோ அல்லது ஏப்ரல் 15 காலக்கெடுவோ விதிக்கப்படவில்லை. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருப்பதால், புதிய அறிவிப்புகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், மத்திய அரசின் பி.எம். கிசான் பணிகள் ஒருபுறம் நடந்து கொண்டிருப்பதால், தேர்தல் முடிந்தவுடன் தமிழக விவசாயிகளுக்கும் இந்த 'விவசாயி பதிவு' மற்றும் தரவுச் சரிபார்ப்பு குறித்த முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, தமிழக விவசாயிகள் இப்போதே தேவையான ஆவணங்களைத் தயார் நிலையில் வைத்துக்கொள்வது நல்லது.

விவசாயி பதிவெண் ஏன் அவசியம்?

அரசு ஏன் விவசாயிகளைத் தனியாகப் பதிவு செய்யச் சொல்கிறது சில முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. நிதி உதவி நேரடியாக விவசாயியின் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கிற்குச் சென்றடைவதை  விவசாயி பதிவெண் உறுதி செய்கிறது. ஒரு விவசாயிக்கு எவ்வளவு நிலம் உள்ளது, என்ன பயிர் செய்கிறார் போன்ற விபரங்கள் டிஜிட்டல் முறையில் சேமிக்கப்படும். 

நீங்கள் ஒருமுறை பதிவு செய்துவிட்டால், பிஎம் கிசான் நிதி, உரம் மற்றும் விதை மானியம், வேளாண் இயந்திரங்கள் வாங்குவதற்கான சலுகை என அனைத்தையும் தனித்தனியாக விண்ணப்பிக்கத் தேவையில்லை. இயற்கைச் சீற்றங்களால் பயிர் சேதம் அடைந்தால், உங்கள் பதிவு ஏற்கனவே இருப்பதால் தணிக்கை மற்றும் இழப்பீடு வழங்கும் பணிகள் மிக வேகமாக நடக்கும்.

விவசாயிகள் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டியவை:

தமிழகத்தில் விரைவில் இதற்கான அறிவிப்புகள் வரும்போது, எவ்விதத் தாமதமும் இன்றிப் பதிவு செய்யப் சில ஆவணங்கள் தேவைப்படும். தற்போதைய மொபைல் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட ஆதார் அட்டை, சமீபத்திய பட்டா, சிட்டா நகல்கள் அடங்கிய நில விபரங்கள், KYC அப்டேட் செய்யப்பட்ட வங்கி கணக்கு புத்தகம் ஆகியவை தயார் நிலையில் வைத்திருந்தால் விவசாய பதிவெண் சீக்கிரம் பெற்றுவிடலாம்.

மத்திய அரசு அடுத்த தவணைத் தொகையை விடுவிப்பதற்கான பணிகளில் வேகம் காட்டி வருவதால், விவசாயிகள் தங்கள் ஆவணங்களில் உள்ள குளறுபடிகளைச் சரிசெய்து கொள்வது அவசியம். தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை தேர்தல் முடிந்தவுடன் இது குறித்த விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் முகாம்கள் குறித்த தகவல்கள் வேளாண்மைத் துறை மூலம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும். அப்போது நீங்கள் விவசாய பதிவெண்ணுக்கு விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொண்டால், இந்த முறையே பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

PM KisanPM kisan samman nidhi installmentPM Kisan updateTamil Nadu farmers newsPM Kisan Eligibility

Trending News