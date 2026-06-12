/பிஎம் கிசான் ரூ.2000 பெற வேண்டுமா? ஜூன் 15-க்குள் இதை செய்யுங்கள்... தூத்துக்குடி ஆட்சியர் அலெர்ட்!

தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு என்ன? : தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஜூன் 15 ஆம் தேதி வரை பிஎம் கிசான் திட்ட சிறப்பு முகாம் நடக்கிறது
யாருக்கு இந்த அறிவிப்பு? : சிறு குறு விவசாயிகள் இந்த திட்டத்தில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்
விண்ணப்பிக்க என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை : பட்டா சிட்டா உள்ளிட்ட ஆணவங்களை கொண்டு விண்ணப்பிக்கலாம்.
PM Kisan Scheme : தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஜுன் 15 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் பி.எம்.கிசான் திட்ட சிறப்பு முகாம்களில் விவசாயிகள் பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் விஷு மகாஜன் தெரிவித்துள்ளார். பாரத பிரதமர் அவர்களின் விவசாயிகளுக்கான கவுரவ நிதியுதவி திட்டம் பி.எம்.கிசான் திட்டம், இத்திட்டத்தின்கீழ் அவர்களது பெயரில் சொந்த நிலம் உள்ள விவசாயிகளுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூபாய் 2ஆயிரம் வீதம் ஆண்டிற்கு ரூபாய் 6ஆயிரம் விவசாயத்திற்கு தேவையான வேளாண் இடு பொருட்கள் வாங்க ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இத்திட்டத்தின் கீழ் 46 ஆயிரத்து 466 விவசாயிகள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
பிரதம மந்திரி கவுரவ நிதி திட்டத்தின்கீழ் தகுதியுடைய அனைத்து விவசாயிகளும் எவ்வித விடுபாடின்றி அரசின் நிதி கிடைக்கப்பெற்று விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வட்டார வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர்கள் மூலம் ஜுன் 15-ம் தேதி வரை பி.எம்.கிசான் திட்ட சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெற்று வருகிறது.
இம்முகாமில் தகுதியுடைய விவசாயிகள் தங்களது நிலம் தொடர்பான ஆவணங்கள், வங்கி கணக்குடன் ஆதார் இணைப்பது மற்றும் இகேஒய்சி (eKYC) செய்தல் போன்ற இவற்றில் ஏதாவது விடுபட்டிருந்தால், அதனை சரி செய்து விவசாயிகள் பயன் பெறலாம். மேலும், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பிஎம் கிசான் 22வது தவணைத்தொகை வரை பெற்று வந்த விவசாயிகளில், 6331 விவசாயிகள் தங்களது நில உடமை பதிவு மேற்கொள்ளாமல் உள்ளனர். இகேஒய்சி (eKYC) மற்றும் ஆதாருடன் வங்கி கணக்கை இணைப்பு செய்யாமல் 5039 விவசாயிகள் உள்ளனர். எனவே, பிஎம்கிசான் திட்டத்தில் அனைத்து விவசாயிகளும் நில உடைமைப் பதிவுகள் இகேஒய்சி (eKYC) பதிவு மற்றும் வங்கி கணக்கு எண்ணுடன் ஆதார் எண் இணைப்பு பணியினை மேற்கொண்டால் மட்டுமே அடுத்த தவணை நிதி பெற இயலும்.
மின்னணு முறையில் உங்கள் வாடிக்கையாளரை அல்லது விவசாயியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதன் சுருக்கமே இகேஒய்சி (eKYC) ஆகும். விவசாயிகள் இருப்பினை உறுதி செய்வதற்கு பி.எம்.கிசான் திட்டத்தில் இகேஒய்சி (eKYC) கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 2418 விவசாயிகள் இகேஒய்சி (eKYC) முடிக்காமல் உள்ளனர்.
தற்போது பி.எம்.கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகள் அடுத்த தவணை தொகை பெறுவதற்கு இகேஒய்சி (eKYC) மற்றும் வங்கி கணக்கு எண்ணுடன் ஆதார் எண் இணைப்பு பணிகள் அத்தியாவசியமாக உள்ளதால் விவசாயிகள் தங்கள் விரல் ரேகை பதிவு செய்தோ அல்லது பி.எம்.கிசான் செயலி மூலமாக முக அடையாளம் செய்தோ இகேஒய்சி (eKYC) பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அனைத்து வட்டாரங்களிலும், ஜுன் 15-ம் தேதி வரை நடைபெறும் பி.எம்.கிசான் திட்ட சிறப்பு முகாம்களை விவசாயிகள் முழுமையாக பயன்படுத்தி பயனடைய மாவட்ட ஆட்சியர் விஷு மகாஜன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.