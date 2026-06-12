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பிஎம் கிசான் ரூ.2000 பெற வேண்டுமா? ஜூன் 15-க்குள் இதை செய்யுங்கள்... தூத்துக்குடி ஆட்சியர் அலெர்ட்!

PM Kisan Scheme : பிஎம் கிசான் அடுத்த தவணைத்தொகை ரூ.2000 வாங்க வேண்டும் என விரும்பும் விவசாயிகளுக்கு தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 12, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:57 PM IST
பிஎம் கிசான் ரூ.2000 பெற வேண்டுமா? ஜூன் 15-க்குள் இதை செய்யுங்கள்... தூத்துக்குடி ஆட்சியர் அலெர்ட்!
Image Credit: pm kisan rs 2000 installment thoothukudi collector announcement

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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தூத்துக்குடி : பிஎம் கிசான் ரூ.2000 பெற வேண்டுமா? ஜூன் 15க்குள் இதை செய்யுங்கள்
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