  • Tamil News
  • Business
  • PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் கட்டாயம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய 7 தகவல்கள்

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் கட்டாயம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய 7 தகவல்கள்

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்திற்கு தமிழ்நாட்டு விவாயிகள் விண்ணப்பிக்கும்போது கட்டாயம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய 7 முக்கிய தகவல்கள் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 8, 2026, 07:49 PM IST
  • பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் அப்டேட்
  • 22வது தவணைத்தொகை வேண்டுமா?
  • தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல்

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் கட்டாயம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய 7 தகவல்கள்

PM Kisan : விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தையும், அவர்களின் பொருளாதாரத்தையும் கருத்தில் கொண்டு செயல்படுத்தி வரும் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் இதுவரை 21 முறை விவசாயிகளுக்கு தவணைத்தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. 4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வீதம் ஆண்டுக்கு மூன்று முறை விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் 2 ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் நேரடியாக மத்திய அரசே வரவு வைக்கிறது. இப்போது 22வது தவணைத்தொகைக்கான பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது மத்திய அரசு. இதுதொடர்பாக பல அப்டேட்டுகள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது கட்டாயம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய 7 தகவல்கள் குறித்த அப்டேட்டும் வெளியாகியுள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்..

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் நோக்கங்கள்

ஏற்கனவே கூறியதுபோல, சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்காக தொடங்கப்பட்டது பிஎம்-கிசான் திட்டம். ஒவ்வொரு நான்கு மாதங்களுக்குப் பிறகும் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளின் நிதித் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும், செலவுகளைச் சமாளிப்பதற்காக அவர்கள் கந்துவட்டிக்காரர்களின் பிடியில் சிக்குவதிலிருந்து பாதுகாக்கும் மத்திய அரசு இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. விவசாயத்துக்கு தேவையான நிதியை இந்த திட்டத்தின் மூலம் கொடுத்து உதவி செய்கிறது.

பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேர்வதற்கான தகுதி வரம்புகள்

தங்கள் பெயரில் சாகுபடி செய்யக்கூடிய நிலம் வைத்திருக்கும் அனைத்து நில உரிமையாளர் விவசாயக் குடும்பங்களும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பலன்களைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள். 

இத்திட்டத்தில் சேரூம்போது கொடுக்க வேண்டிய கட்டாய தகவல்கள்

- விவசாயி மற்றும் அவருடைய மனைவியின் பெயர், இருவரின் பிறந்த தேதி
- வங்கி கணக்கு எண்
- IFSC/ MICR குறியீடு
- தொலைபேசி எண்
- ஆதார் எண்
- பாஸ்புக்
- நிலம் தொடர்பான தகவல்கள், ஆவணங்கள்

மாநில அரசின் பொறுப்பு

இத்திட்டத்தில் தகுதியுள்ள விவசாயிகளை சேர்ப்பது மாநில அரசின் பொறுப்பாகும். இதில் விவசாயிகளின் பெயர், வயது, வகை, ஆதார் எண், வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் கைபேசி எண் போன்ற விவரங்களை சரிபார்த்து, பணம் பெற உதவி செய்ய வேண்டும். இத்திட்டத்தில் சேருவதற்கு தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு உள்ள எந்தவொரு சிக்கல்களையும் உடனடியாகத் தீர்க்க வேண்டும். ஆதார் முறையில் சரிபார்ப்பு, நில ஆவணங்கள் சரிபார்ப்பை செய்ய வேண்டும். தகுதியிருந்தும் விடுபட்ட விவசாயிகளுக்கு மேல்முறையீடு செய்து பட்டியலில் சேர்க்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.

ஆதார் மிக முக்கியம்

பிஎம்-கிசான் திட்டத்தில் ஆதார் ஒரு முக்கிய ஆவணமாகும். ஆதார் அடிப்பையிலேயே பயனாளியின் அடையாளத்தை உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஓடிபி அடிப்படையிலான இ-கேஒய்சி, பயோமெட்ரிக் அடிப்படையிலான இ-கேஒய்சி, முக அங்கீகாரம் அடிப்படையிலான இ-கேஒய்சி ஆகிய ஏதேனும் ஒரு முறையில் பயனாளிகள் தங்களின் அடையாளங்களை உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.

பிஎம் கிசான் மொபைல் செயலி

பிஎம் கிசான் செயலி வழியாகவும் விவசாயிகள் தங்களின் கேஓய்சி அப்டேட்டை செய்து கொள்ள முடியும். பிஎம்-கிசான் மொபைல் செயலி பிப்ரவரி 2020-ல் தொடங்கப்பட்டது. இது அதிக வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் அதிக விவசாயிகளைச் சென்றடையும் நோக்குடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பிஎம்-கிசான் மொபைல் செயலி, பிஎம்-கிசான் வெப்சைட்டைப் போலவே பயன்படுத்தலாம். இந்த மொபைல் செயலி மூலம் விவசாயிகள் தங்களின் கேஒய்சியை எளிமையாக முடித்துக் கொள்ளலாம். இதில் இருக்கும் மிக முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால் முக அங்கீகாரம் மூலம் தங்களின் கேஒய்சியை எளிதாக பூர்த்தி செய்ய முடியும்.

மிக முக்கிய தகவல்

தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளில் யாரெல்லாம் பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கான கேஒய்சி நடைமுறையை இன்னும் முடிக்காமல் இருக்கிறீர்களோ, அதனை விரைந்து முடிக்கவும். அப்போது தான் 22வது தவணைத்தொகை கிடைக்கும். மேலும், புதிதாக இணைய விருப்பம் உள்ளவர்களும் இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றி இத்திட்டத்தில் சேர்ந்து கொள்ளவும்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? இதை செய்யாவிட்டால் எப்போதும் கிடைக்காது!!

மேலும்  படிக்க |PM Kisan 22வது தவணை கிடைக்க இனி e-KYC மட்டும் போதாது, இதுவும் தேவை... விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

PM KisanPM Kisan Scheme UpdatePM Kisan 22nd installmentPM Kisan eKYC UpdateTamil Nadu farmers

