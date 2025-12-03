English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பிஎம் கிசான் திட்டம் - தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன மத்திய அரசு

பிஎம் கிசான் திட்டம் - தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன மத்திய அரசு

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு 21 தவணைகளில் 12,764 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது என மத்திய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 3, 2025, 08:42 AM IST
  • பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் முக்கிய அப்டேட்
  • தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ்
  • மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

பிஎம் கிசான் திட்டம் - தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன மத்திய அரசு

PM Kisan : நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளின் வளர்ச்சிக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் தமிழ்நாடு விவசாயிகளும் சுமார் 1 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கும் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை 2 ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் ஆண்டுக்கு 6 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கி வருகிறது. இது குறித்து மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துள்ளது. நாடாளுமன்ற மக்களவையில் திருவண்ணாமலை எம்பி சிஎன் அண்ணாதுரை மற்றும் காஞ்சிபுரம் தொகுதி ஜி.செல்வம் ஆகியோர் இதுதொடர்பாக கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் அளித்த மத்திய அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான், தமிழ்நாட்டில் உள்ள 38 மாவட்டங்களுக்கும் ஒவ்வொரு தவணையிலும் வழங்கப்பட்ட தொகையின் விரிவான விவரங்களைப் பட்டியலிட்டார்.

பிஎம் கிசான் திட்டம் - தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள்

பிஎம் கிசான் திட்டம் 2019 பிப்ரவரி மாதத்தில் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை விவசாயிகளின் நிதி தேவைக்காக ரூ.2,000 வீதம் ஆண்டுக்கு 3 தவணைகளில் ரூ.6,000 வழங்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார். இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் முதல் நவம்பர் வரையிலான நான்கு மாத காலத்திற்கு 2025 நவம்பர் 19 அன்று 21-வது தவணைத்தொகை வழங்கப்பட்டதாகவும், இதில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேரந்த 1,38,955 விவசாயிகளும், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 21,321 விவசாயிகளும் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயன் அடைந்ததாகவும் அவர் கூறினார்.

பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேருவது எப்படி?

இந்தத் திட்டத்தில் பிஎம் கிசான் போர்ட்டல், பிஎம் கிசான் செயலி, பொதுச்சேவை மையங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் விவசாயிகள் தாங்களாகவே பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்றும், உரிய சரிபார்ப்புக்குப்பின் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் நிதி பெற அனுமதி அளிப்பதாகவும் திரு சிவராஜ் சிங் சௌகான் தெரிவித்தார்.  நாடு முழுவதும் இந்த திட்டத்தின் கீழ், 21 தவணைகளில் ரூ. 4.09 லட்சம் கோடி விவசாயிகளுக்கு நேரடி பயன் பரிமாற்ற முறையில் வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.

பிரதமரின் தேசிய விவசாயிகள் நல திட்டம்

இதேபோல், பிரதமரின் தேசிய விவசாயிகள் நல திட்டத்திற்காக 2024-25 நிதியாண்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு ரூ.565 கோடி விடுவிக்கப்பட்டது என மத்திய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் விளக்கமளித்தார். பிரதமரின் தேசிய விவசாயிகள் நல திட்டத்திற்காக 2024-25 நிதியாண்டில் நாடு முழுவதும் ரூ.7,746.70 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ரூ.5,379.38 கோடி விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், இதில் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகை ரூ. 593.79 கோடி ஒதுக்கப்பட்டு ரூ.565.14 கோடி விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற மக்களவையில் செவ்வாய்க்கிழமை தமிழ்நாட்டு உறுப்பினர்கள் செல்வம், எஸ் ஜெகத்ரட்சகன், நவாஸ்கனி, சி என் அண்ணாதுரை ஆகியோர் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர், இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், காஞ்சிபுரம், ராமநாதபுரம், திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் நெல் சாகுபடி பரப்பு விரிவாக்கம், கரும்பு சாகுபடி மேம்பாட்டுத் திட்டம் சக்கரை ஆலை திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம், தோட்டக்கலை, வேளாண் பொறியியல் ஆகியவற்றுக்கு நடப்பு நிதியாண்டில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதி மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த விவரங்களையும் பட்டியலிட்டார்.

மண்வள அட்டைகள் விநியோகம்

பிரதமரின் தேசிய விவசாயிகள் நலத் திட்டத்தின் கீழ், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 2024-25 நிதியாண்டில் 7,100 மண் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு 7,100 மண்வள அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டதாகவும், 2025-26 நிதியாண்டில் 7,100 மண் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு 5,536 மண்வள அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் கூறினார். இதே காலகட்டத்தில் ராமநாதபுரத்தில் முறையே 13,650 மற்றும் 12,700 மண்வள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார். திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 2024-25 நிதியாண்டில் 26,852 மண்வள அட்டைகள் வழங்கப்பட்ட நிலையில் 2025-26 நிதியாண்டில் 25,315 மண் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு 16,723 மண்வள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டதாக சிவராஜ் சிங் சௌகான் தெரிவித்தார்.

வேளாண் காடுகளுக்கான மரக்கன்று உற்பத்தி திட்டத்தின் கீழ், 2025-26 நிதியாண்டில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 10 நர்சரிகளும், ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஒரு நர்சரியும், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில 3 நர்சரிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை ஒவ்வொன்றிலும் தரமான சுமார் 25,000 மரக்கன்றுகள் வளர்க்கப்பட்டு விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் விளக்கமளித்தார்.  

