பிஎம் கிசான் : விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இதை செய்யாவிட்டால் பணம் இல்லை

PM Kisan Scheme Update: பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் 22வது தவணைத்தொகை கொடுப்பதற்கான பணிகளை மத்திய அரசு தொடங்கிவிட்டது. இதனையொட்டி தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்புகள் வந்துள்ளது. இம்முறை பிஎம் கிசான் தொகை பெற வேண்டும் என்றால் விவசாயிகள் தனித்துவ விவசாய அடையாள எண் கட்டாயம் பெற வேண்டும். அதுமட்டுமல்லாது கேஒய்சி முடிக்க வேண்டும். இவற்றை முடிக்காத விவசாயிகளுக்கு கடந்த முறையே 21வது பிஎம் கிசான் தவணைத்தொகை வரவில்லை. இந்த முறையும் கேஒய்சி முடிக்காவிட்டால், அவர்களுக்கு இம்முறையும் பிஎம் கிசான் தவணைத்தொகை கிடைக்காது. இதுதொடர்பாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
பிஎம் கிசான் தவணைத்தொகை முக்கிய அறிவிப்பு
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், அம்மாவட்டத்தில் பி.எம். கிசான் கணக்கினை e-kyc முடிக்காதவர்கள் உடனடியாக முடிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இதனை வேளாண் விரிவாக்க மையம் அல்லது அருகில் உள்ள இ-சேவை மையத்தில் கூட செய்துகொள்ள முடியும். இதுதொடர்பாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியரின் முழு அறிவிப்பு ; அரசின் நலத்திட்டங்களில் விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் தனித்துவ விவசாய அடையாள எண் (டிஜிட்டல் ஃபார்மர் ரிஜிஸ்ரி) வழங்கும் பொருட்டு வேளாண்மை துறை மற்றும் தோட்டக்கலை துறை களப்பணியாளர்களை தொடர்பு கொண்டு விவசாயிகள் தங்களது ஆதார், ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட கைபேசி மற்றும் கம்பியூட்டர் சிட்டா கொண்டுசென்று பதிவு செய்ய வேண்டும்.
பி.எம். கிசான் திட்டத்தின் 22-வது தவணை தொகை பிப்ரவரி மாதம் விடுவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 2654 விவசாயிகள் e-kyc மற்றும் ஆதார் எண்ணை வங்கி கணக்குடன் இணைக்காமலும் உள்ளனர். அடுத்த தவணைத் தொகையினை பெறும் பொருட்டு விவசாயிகள் தங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் அருகில் உள்ள பொது சேவை மையத்திலோ அல்லது வேளாண் விரிவாக்க மையத்திலோ பி.எம். கிசான் கணக்கினை e-kyc மூலம் புதுப்பிக்க வேண்டும். மேலும், வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்காமல் உள்ள விவசாயிகள் அப்பணியினை மேற்கொண்டு பி.எம். கிசான் திட்டத்தின் 22-வது தவணை ஆட்சித்தலைவர் தொகையினை பெற்றிடுமாறு மாவட்ட தெரிவித்துள்ளார்கள்.
தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் கவனத்திற்கு
இந்த அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் அனைவருக்குமே பொருந்தும். அதனால் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
1. இதுவரை விவசாய அடையாள எண் பெறாத விவசாயிகள் தனித்துவ விவசாய அடையாள எண் (டிஜிட்டல் ஃபார்மர் ரிஜிஸ்ரி) உடனடியாக பெற்றுக்கொள்ளவும்.
2. இந்த அடையாள எண் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே பிஎம் கிசான் உள்ளிட்ட அனைத்து நலத்திட்டங்களும் கிடைக்கும்
3. விவசாய தனித்து அடையாள எண் பெற வேண்டும் என்றால், வேளாண்மை துறை மற்றும் தோட்டக்கலை துறை களப்பணியாளர்களை விவசாயிகள் தொடர்பு கொள்ளவும்.
4. தங்களது ஆதார், ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட கைபேசி மற்றும் கம்பியூட்டர் சிட்டா கொண்டுசென்று பதிவு செய்ய வேண்டும்.
5. மாநிலம் முழுவதும் இன்னும் பல விவசாயிகள் e-kyc மற்றும் ஆதார் எண்ணை வங்கி கணக்குடன் இணைக்காமலும் உள்ளனர்.
7. அடுத்த தவணைத் தொகையினை பெறும் பொருட்டு விவசாயிகள் தங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் அருகில் உள்ள பொது சேவை மையத்திலோ அல்லது வேளாண் விரிவாக்க மையத்திலோ பி.எம். கிசான் கணக்கினை e-kyc மூலம் புதுப்பிக்கவும்.
8. மேலும், வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்காமல் உள்ள விவசாயிகள் உடனடியாக தங்களது வங்கிக் கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்கவும்.
