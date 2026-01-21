English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • பிஎம் கிசான் : விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இதை செய்யாவிட்டால் பணம் இல்லை

பிஎம் கிசான் : விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இதை செய்யாவிட்டால் பணம் இல்லை

PM Kisan Scheme Update: பிஎம் கிசான் திட்டம் தொடர்பாக தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.இது குறித்த முழு விவரத்தையும் இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 21, 2026, 04:07 PM IST
  • பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்
  • தமிழக விவசாயிகளுக்கு வார்னிங்
  • கேஒய்சி உடனே முடிக்க அறிவுறுத்தல்

Trending Photos

OTT Release : இந்த வார புது ஓடிடி ரிலீஸ்! சிறை to மார்க்-எந்த படத்தை எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
OTT Release : இந்த வார புது ஓடிடி ரிலீஸ்! சிறை to மார்க்-எந்த படத்தை எதில் பார்ப்பது?
டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
camera icon10
Tamil Nadu government
டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தை 7 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
தை 7 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
பிஎம் கிசான் : விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இதை செய்யாவிட்டால் பணம் இல்லை

PM Kisan Scheme Update: பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் 22வது தவணைத்தொகை கொடுப்பதற்கான பணிகளை மத்திய அரசு தொடங்கிவிட்டது. இதனையொட்டி தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்புகள் வந்துள்ளது. இம்முறை பிஎம் கிசான் தொகை பெற வேண்டும் என்றால் விவசாயிகள் தனித்துவ விவசாய அடையாள எண் கட்டாயம் பெற வேண்டும். அதுமட்டுமல்லாது கேஒய்சி முடிக்க வேண்டும். இவற்றை முடிக்காத விவசாயிகளுக்கு கடந்த முறையே 21வது பிஎம் கிசான் தவணைத்தொகை வரவில்லை. இந்த முறையும் கேஒய்சி முடிக்காவிட்டால், அவர்களுக்கு இம்முறையும் பிஎம் கிசான் தவணைத்தொகை கிடைக்காது. இதுதொடர்பாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிஎம் கிசான் தவணைத்தொகை முக்கிய அறிவிப்பு

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், அம்மாவட்டத்தில் பி.எம். கிசான் கணக்கினை e-kyc முடிக்காதவர்கள் உடனடியாக முடிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இதனை வேளாண் விரிவாக்க மையம் அல்லது அருகில் உள்ள இ-சேவை மையத்தில் கூட செய்துகொள்ள முடியும். இதுதொடர்பாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியரின் முழு அறிவிப்பு ; அரசின் நலத்திட்டங்களில் விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் தனித்துவ விவசாய அடையாள எண் (டிஜிட்டல் ஃபார்மர் ரிஜிஸ்ரி) வழங்கும் பொருட்டு வேளாண்மை துறை மற்றும் தோட்டக்கலை துறை களப்பணியாளர்களை தொடர்பு கொண்டு விவசாயிகள் தங்களது ஆதார், ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட கைபேசி மற்றும் கம்பியூட்டர் சிட்டா கொண்டுசென்று பதிவு செய்ய வேண்டும். 

பி.எம். கிசான் திட்டத்தின் 22-வது தவணை தொகை பிப்ரவரி மாதம் விடுவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 2654 விவசாயிகள் e-kyc மற்றும் ஆதார் எண்ணை வங்கி கணக்குடன் இணைக்காமலும் உள்ளனர். அடுத்த தவணைத் தொகையினை பெறும் பொருட்டு விவசாயிகள் தங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் அருகில் உள்ள பொது சேவை மையத்திலோ அல்லது வேளாண் விரிவாக்க மையத்திலோ பி.எம். கிசான் கணக்கினை e-kyc மூலம் புதுப்பிக்க வேண்டும். மேலும், வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்காமல் உள்ள விவசாயிகள் அப்பணியினை மேற்கொண்டு பி.எம். கிசான் திட்டத்தின் 22-வது தவணை ஆட்சித்தலைவர் தொகையினை பெற்றிடுமாறு மாவட்ட தெரிவித்துள்ளார்கள். 

தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் கவனத்திற்கு

இந்த அறிவிப்பு  தமிழ்நாட்டு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் அனைவருக்குமே பொருந்தும். அதனால் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

1. இதுவரை விவசாய அடையாள எண் பெறாத விவசாயிகள் தனித்துவ விவசாய அடையாள எண் (டிஜிட்டல் ஃபார்மர் ரிஜிஸ்ரி) உடனடியாக பெற்றுக்கொள்ளவும்.

2. இந்த அடையாள எண் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே பிஎம் கிசான் உள்ளிட்ட அனைத்து நலத்திட்டங்களும் கிடைக்கும்

3. விவசாய தனித்து அடையாள எண் பெற வேண்டும் என்றால், வேளாண்மை துறை மற்றும் தோட்டக்கலை துறை களப்பணியாளர்களை விவசாயிகள் தொடர்பு கொள்ளவும்.

4. தங்களது ஆதார், ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட கைபேசி மற்றும் கம்பியூட்டர் சிட்டா கொண்டுசென்று பதிவு செய்ய வேண்டும். 

5. மாநிலம் முழுவதும் இன்னும் பல விவசாயிகள் e-kyc மற்றும் ஆதார் எண்ணை வங்கி கணக்குடன் இணைக்காமலும் உள்ளனர். 

7. அடுத்த தவணைத் தொகையினை பெறும் பொருட்டு விவசாயிகள் தங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் அருகில் உள்ள பொது சேவை மையத்திலோ அல்லது வேளாண் விரிவாக்க மையத்திலோ பி.எம். கிசான் கணக்கினை e-kyc மூலம் புதுப்பிக்கவும். 

8. மேலும், வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்காமல் உள்ள விவசாயிகள்  உடனடியாக தங்களது வங்கிக் கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்கவும்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan திட்டம்: பிறர் நிலத்தில் விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் நன்மை கிடைக்குமா?

மேலும் படிக்க | PM Kisan: பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளுக்கு சர்ப்ரைஸ்? ரூ.9,000 ஆகிறதா பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

PM KisanPM Kisan updatePM Kisan eKYC update 2026PM Kisan 22nd installment dateAgriculture department announcement

Trending News